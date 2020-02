Salkunhoitaja: Osakkeet vahvasti ylipainossa

Jenkkiosakkeiden tuloskunto on ollut odotettua vahvempaa.

Maailmantalous on ollut paranemaan päin oikeastaan jo aika pitkään, arvioi Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs markkinakatsauksessaan.

”Varsinkin teollisuuden luvut ovat globaalisti mitattuna parantuneet jatkuvalla syötöllä. Näemme, että tämä jatkuu vielä pääosin.”

Koronaviruksen leviäminen on epävarmuustekijä, mutta muutoin talous voi hyvinkin jatkaa pikkuhiljaa kasvun kiihdyttämistä, salkunhoitaja uskoo.

Tosin eurotalouden näkymät ovat epävarmat.

”Pientä parannusta on nähty, mutta edelleenkin parantuminen on ollut valitettavan heiluvaista. Teollisuustuotannon kehitys heiluu laidasta laitaan ja monen maan palvelusektori näyttää köhivän odotettua suuremmin. Euroalueen on nyt näytettävä, että se pystyy jonkinlaiseen kasvuun parantuvassa ympäristössä”, Fagernäs toteaa.

Markkinat ovat Fagernäsin mukaan ottaneet euroalueen heikkouden selkeänä signaalina Yhdysvaltojen suhteellisesta vahvuudesta. Tämä näkyy euron ja dollarin vaihtosuhteessa. Dollari on jatkanut vahvistumistaan suhteessa dollariin.

Tuloskausi on Yhdysvalloissa yllättänyt jälleen myönteisesti, salkunhoitaja kertoo.

”Vuoden 2019 viimeinen kvartaali on ollut pääosin mukavaa seurattavaa. Yhdysvalloissa tulokset ovat tulleet todella vahvoina suhteessa odotuksiin. Tulosyllätys indeksitasolla on 5%-yksikköä. Yhdysvallat ei siis kärsi marginaalipaineesta niin kovasti kuin monet, mukaan lukien me, olisivat uskoneet.”

Fagernäsin mukaan USA:n teknologiasektori näyttää edelleenkin todella vahvalta.

Teknologiasektorin ja teknojättien vahvuudesta kertoo myös Inderesin analyytikon, Olli Koposen tviitti. Teknojättien loka-joulukuun tuloskasvu on ollut 16 prosenttia, mutta S&P 500 –indeksin yhtiöt ilman teknojättejä eivät ole kasvattaneet osakekohtaisia tuloksiaan keskimäärin lainkaan. Pienyhtiöiden Russell 2000 –indeksin tuloskasvu on peräti pakkasella seitsemän prosenttia.

Taalerin näkemys osakemarkkinoista on selkeä – osakkeet ovat vahvassa osakeylipainossa, Fagernäs kertoo.

Osakemarkkinoita tukee Taalerin näkemyksen mukaan osakkeiden suhteellinen houkuttelevuus ja paraneva talous- sekä tulosympäristö.

Taalerin vahvimmat ylipainot osakkeiden sisällä ovat Yhdysvalloissa sekä kehittyvillä markkinoilla.