Nämä viisi teknologiaosaketta ovat analyytikoiden suosikkeja

Amerikkalaiset teknologiajätit keräävät kaksinumeroisen määrän analyytikoiden ostosuosituksia.

CNBC-sivusto selvitti, mitkä Wall Streetin osakkeet saavat analyytikoilta eniten ostosuosituksia. Uutissivusto listasi viisi eniten ostosuosituksia saaneet yritykset, joista kaikki ovat kovan kasvun teknologiayhtiöitä.

Eniten ostosuosituksia saavat nämä yhtiöt:

Yhtiöt joilla eniten ostosuosituksia Ostosuosituksia P/E 2020 EPS-kasvu 2020 1. Amazon 45 75 23 % 2. Alphabet (Google) 42 28,2 9 % 3. Facebook 42 23,7 41 % 4. Salesforce 39 440 -280 % 5. PayPal 36 58 2 %

Markkina-analyytikot Craig Johnson ja Boris Schlossberg kommentoivat yhtiöitä CNBC:n haastattelussa. Heidän mielestään yksi listan yhtiöistä on selkeästi mielenkiintoisin. Yhtiö on PayPal.

Yhtiö ylläpitää Internetissä käytettävää PayPal-maksujenvälitysjärjestelmää, joka on tarkoitettu korvaamaan perinteisiä maksumenetelmiä, kuten luottokortteja. Se on suosittu maksutapa verkkokaupoissa, ja sitä käytetään myös lahjoitusten vastaanottamisessa. Palvelun kautta voi siirtää rahaa myös yksityishenkilöltä toiselle.

Paypalin avulla rahansiirto onnistuu pelkällä sähköpostiosoitteella. Siirtääkseen rahaa Paypalin välityksellä tulee käyttäjän rekisteröidä Paypal-tili ja yhdistää tiliin luottokortti, josta rahaa siirretään.

Vaikka kaikki osakkeet näyttävät tällä hetkellä yliarvostetuilta, on PayPalin tarina hämmästyttävä, Schlossberg toteaa.

PayPalin orgaaninen käyttäjämäärä on kasvanut vahvasti ja se nousemassa yhä dominoivammaksi tekijäksi finanssiteknologiassa, sijoitusstrategi toteaa.

Schlossbergin mukaan PayPalista on tullut vallitseva verkkokaupan ratkaisu, ja nyt se on todella rakentamassa upeaa alustaa henkilöiden sekä yritysten välisiin maksuihin. Siksi PayPal tulee vielä kasvamaan rajusti.

Yhtiön osakekohtainen tulos on kivunnut vuoden 2017 1,5 dollarista viime vuoden 2,1 dollariin. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 2,1 dollariin ja ensi vuonna jo 2,95 dollariin.

PayPal on toki kallis. Analyytikoiden kuluvan vuoden tulosennusteella P/E-kerroin on peräti 58x. Siksi Schlossberg on valmis panostamaan yhtiöön tosissaan vasta, jos yhtiön osakekurssi laskee 10-15 prosenttia.

Toinen analyytikko, Craig Johnson, on kiinnostunut Amazonista. Johnsonin mielestä Amazon on tällä hetkellä hiukan yliostettu, mutta mikäli osake laskee 2000 dollariin, on Johnson valmis ostamaan osaketta.

Amazonista on aikojen saatosta tullut paitsi massiivinen verkkokauppa, myös alusta, jonka kautta muut yritykset myyvät tuotteitaan. Amazonilla on pilvipalvelu AWS, joka kilpailee Microsoftin Azuren kanssa. The Wall Street Journalin mukaan Amazonin kerrotaan kehittävän maksupäätteitä, jotka tekisivät asiakkaan kämmenellä tehtävän maksun mahdolliseksi.

Amazonin osake on kivunnut tammikuun lopulta rajusti, lähes 17 prosenttia.

Yhtiön osakekohtainen tulos on kivunnut vuoden 2017 6,15 dollarista viime vuoden 23 euroon. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen jatkavan kasvuaan tänä vuonna yli 28 euroon ja ensi vuonna peräti lähes 40 euroon.

Myös Amazonin osake on hintava. Kuluvan vuoden konsensusennusteella P/E-kerroin on peräti 75x.