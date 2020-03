TILT Biotherapeutics kehitti syöpälääkkeen – sijoittajilla mahdollisuus osallistua osakeantiin

Suomalaisyhtiö aloittaa syöpälääkkeen tutkimukset suurten lääkeyhtiöiden kanssa. Lisensointisopimus jo solmittu Kiinaan.

Kaikkien meidän huomion kohteena on nyt koronapandemia, mutta yksityishenkilö ei voi paljonkaan vaikuttaa koronapotilaiden hoitojen kehittämiseen. Sen sijaan syövän tuleviin hoitomahdollisuuksiin voi vaikuttaa sijoittamalla TILT:iin. Pienet ja ketterät lääkekehitysyhtiöt kuten TILT ovat syöpälääkeinnovaattoreita. Niiden onnistumisessa yksittäisen ihmisen sijoitus voi olla ratkaisevan tärkeä.

Emme vielä tiedä miten koronan kanssa tulee käymään, mutta menneisyydestä tiedämme mitkä ovat olleet pahimmat pandemiat viimeisen sadan vuoden aikana. HI virukseen kuoli pahimmillaan yli kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa. Influenssaan kuoli vuonna 1968 noin miljoona ihmistä. Vertailun vuoksi, syöpään kuolee jo yli 9 miljoonaa ihmistä, joka vuosi, ja määrä on kasvussa. Kasvu tulee jatkumaan, ellei löydetä hoitomuotoja jotka ovat parantavia, pelkän jarruttelun sijasta.

Syövän immunoterapia on herättänyt paljon toivoa viime vuosina, koska on havaittu, että osa levinneistäkin syövistä voidaan tällä lähestymistavalla parantaa. Immuunivasteen muuntajat kuten pembrolitsumabi ja nivolumabi ovat lyöneet itsensä läpi blockbuster kategoriaan ja niiden myynti kasvaa huimaa vauhtia. Valitettavasti ne kuitenkin tehoavat vain 10-50 prosentissa kasvaimista tällä hetkellä.

TILT teknologialla tätä osuutta voidaan nostaa. Eläinkokeissa pystyimme lisäämään parantuvien osuutta ja hoitovaste todettiin jokaisessa hoidetussa eläimessä. Tämä muodostaa hyvän lähtökohdan kliinisille tutkimuksille, joista ensimmäinen on jo käynnissä.

Syövän immunoterapiamarkkina on nopeassa kasvussa, minkä vuoksi alalla on myös kovaa kilpailua. TILT:n kilpailuetuja ovat laajat potilaskokemukset onkolyyttisistä viruksista vuodesta 2007, ja Helsingin yliopistolla vuodesta 2002 tehty huippututkimus. Olemme 100% suomalaisten omistama yritys ja teknologiamme perustuu suomalaiseen osaamiseen.

Meillä on nyt auki sijoituskierros, joka mahdollistaa sijoittamisen listaamattomaan suomalaiseen kasvuyritykseen. Vaikka TILT lääkkeiden loppukäyttäjä on potilas, asiakkaamme ovat lääkeyrityksiä. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen Merck ja Pfizer yritysten kanssa. Strategiamme on kehittää lääkkeemme kliiniseen faasiin 2 asti, ja sen jälkeen lisensoida se lääkeyritykselle, joka vie sen markkinoille. Tämä tuo tuloja TILT:lle ja mahdollistaa sijoittajan irtaantumisen yrityksestä (”exit”). Ensimmäinen lisensointimme tapahtui Kiinaan, mikä tuo meille tuloja, jotka investoimme kliinisiin tutkimuksiimme.

Nyt kun pörssit laskevat, on kannattavaa sijoittaa hankkeisiin, joiden tähtäin on pidemmällä, ja jotka eivät ole suhdanneherkkiä. Lääkekehitys on perinteisesti ollut turvasatama, sillä lääkkeiden tarve on koko ajan lisääntynyt, eikä syöpäpotilaita jätetä hoitamatta tapahtuipa maailmassa mitä muuta tahansa.

Sijoitus TILT:iin on sijoitus suomalaiseen huippuosaamiseen. Tervetuloa sijoittajaksi!

