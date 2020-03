Suomen hallitukselta tukea Finnairille – osakekurssi nousi +13 prosenttia

Hallituksen takauspaketti siivitti valtioenemmistöisen lentoyhtiön osakekurssia.

Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi torstaina pitämässään kokouksessa, että valtio voi myöntää enintään 600 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen valtioenemmistöisen Finnairin rahoitustarpeisiin. Takausjärjestely edellyttää eduskunnan suostumusta.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on täysin poikkeuksellinen, minkä vuoksi yritysten rahoituskanavat eivät toimi normaalisti.

Finnair varautuu etukäteen tilanteeseen, jossa se saattaa tarvita työeläkkeiden takaisinlainausta lisärahoituksen varmistamiseksi, jos muuta rahoitusta ei lähikuukausina ole saatavilla. Tällöin edellytetään aina takausta, joka normaalitilanteessa on pankkitakaus. Kun pankkitakauksia ei ole saatavilla, Finnair on hakenut valtion takausta.

”Valtio omistaa 55,8 prosenttia Finnairin osakkeista. Valtio on vastuullinen omistaja, ja nyt on erittäin vakava tilanne sekä kansallisesti että kansainvälisesti, minkä vuoksi valtion täytyy tukea Finnairia. Yhtiön ylläpitämät reittiyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden sekä rahti- ja matkustajaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä, ja yhtiön vaikutus kansantalouteemme on merkittävä. Haluamme varmistaa, että Finnairin toiminta ei keskeydy, vaikka yhtiö kärsii koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä muutoksesta markkinatilanteessa”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Hallituksen mukaan vahvimmatkin lentoyhtiöt ovat tällä hetkellä vaikeuksissa ja ovat pyytäneet omaa valtiotaan apuun. Markkinatilanteen muutos on niin raju, että Finnairinkin kaltainen vakavarainen yhtiö saattaa tilanteen pitkittyessä tarvita tukea.

Finnair on lyhyessä ajassa julkistanut jo kaksi tulosvaroitusta koronakriisin vuoksi. Yhtiön mukaan koronapandemia on johtanut lentoliikenteen historian suurimpaan kriisiin.

Kysynnän huomattavan heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa peräti 90 prosenttia normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut. Tämä johtaa huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tilikaudella 2020.

Lisäsi yhtiön hallitus on harkinnut osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättyä. Myös Suomen valtio on ilmoittanut yhtiölle, että se aikoo äänestää 0,20 euron osakekohtaista osinkoehdotusta vastaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Ehdotettu osinko vuodelta 2019 ei siten toteudu.

Hallituksen takauspäätös oli mannaa Finnairin osakekurssille. Osake oli Helsingin pörssissä noin kello 17.45 yli 13 prosentin nousukiidossa.