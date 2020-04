Handelsbanken: Nämä rakennustekniikan yhtiöt hyötyvät EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta

Kuva: Bravida Holding.

Pankki listasi kuusi pohjoismaista yhtiötä, jotka hyötyvät rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä EU-ohjelmasta.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät toimet lisääntyvät tulevaisuudessa, ja Handelsbanken uskoo aamukatsauksessaan teemaan liittyvien palvelujen kysynnän kasvavan.

Esimerkkinä vihreästä vallankumouksesta pankki mainitsee EU:n vihreän kehityksen ohjelman, jonka sisältö antaa lupauksen suoranaisesta ”remonttiaallosta” julkiseen ja yksityiseen rakennuskantaan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Pankin mukaan tällä hetkellä alhaalla olevat energiahinnat voivat vähentää halukkuutta investointeihin. Strategia kuitenkin tähtää rakennussektorin aktiviteetin nostamiseen ja pienten sekä keskisuurten yritysten tukemiseen.

EU-maiden rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen vaatii Handelsbankenin mukaan monenlaisia toimia, kuten teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa. Tähän tarvitaan esimerkiksi sensoreita ja muita IoT-komponentteja, jotka parantavat rakennusten toiminnallista tehokkuutta. Myös lämmitysratkaisuja pyritään päivittämään vähänpäästöisemmiksi.

Mitä ovat ne pörssiyhtiöt, jotka tästä kehityksestä hyötyvät? Handelsbanken listaa kuusi yhtiötä.

Nibe Industrier

Handelsbanken uskoo, että ruotsalainen lämpöpumppujen valmistaja NIBE hyötyy tilanteesta. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin. Nibe on pohjoismaiden suurin lämmitysjärjestelmiä tuottava yhtiö ja johtava peluri asuinrakennusten lämpöpumppumarkkinoilla.

”Sen ratkaisujen avulla voidaan siirtyä vanhoista fossiilipohjaisista teknologioista uusiin ympäristöystävällisempiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Yhtiö hyötyy myös julkisten kiinteistöjen puolella kasvavasta kysynnästä ratkaisuilleen”, pankki arvioi.

Niben osake saa Handelsbankenilta ostosuosituksen.

Tunnusluvut:

P/E2020 38

P/B 4,6

Osinkotuotto 0,9%

OPOn tuotto 12,6%

Konsensussuositus Vähennä

Rockwool

Tanskalainen Rockwool tuottaa kivivillaeristeitä. Energiatehokkuuden parantaminen Handelsbankenin mukaan tätä Tanskan pörssiin listattua yhtiötä. Rockwool saa Handelsbankenilta ostosuosituksen.

Tunnusluvut:

P/E2020 16,5

P/B 1,8

Osinkotuotto 1,8%

OPOn tuotto 10,0%

Konsensussuositus Lisää

Inwido

Ruotsalainen Inwido valmistaa ikkunoita ja ovia ja on Suomessa tunnettu nimellä Pihla. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin ja se saa Handelsbankenilta pidä-suosituksen.

Tunnusluvut:

P/E2020 9,1

P/B 0,7

Osinkotuotto 5,4%

OPOn tuotto 8,4%

Konsensussuositus Lisää

Caverion

Helsingin pörssiin listattu suomalainen Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Handelsbankenin mukaan EU:n ohjelmaan liittyvät toimet voivat myös laukaista tarpeita investoida rakennusten automaatiojärjestelmiin, jota kautta voidaan kontrolloida energian käyttöä.

Nämä toimet voivat tuottaa positiivista aktiviteettia Caverionille. Handelsbankenin suositus Caverionin osakkeelle on osta.

Tunnusluvut:

P/E2020 18,6

P/B 2,9

Osinkotuotto 2,7%

OPOn tuotto 16,4%

Konsensussuositus Osta

Bravida

Tarpeet investoida rakennusten automatiojärjestelmiin hyödyttää pankin mukaan myös talotekniseen urakointiin ja palveluihin keskittyvää ruotsalaista Bravidaa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin ja Handelsbankenin suositus osakkeelle on osta.

Tunnusluvut:

P/E2020 14,7

P/B 2,4

Osinkotuotto 3,4

OPOn tuotto 17,1%

Konsensussuositus Lisää

Sweco

Handelsbankenin mukaan kasvava kysyntä vihreämmille infrahankkeille hyödyttää Swecoa, joka on ruotsalainen rakennus-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijayritystä. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin ja Pankin suositus osakkeelle on osta.

Tunnusluvut:

P/E2020 30

P/B 5,2

Osinkotuotto 2,0

OPOn tuotto 18,9%

Konsensussuositus Lisää