Konkarisijoittaja: Aika on jokaisen sijoittajan liittolainen

James B. Stewart

Kärsivällisyys ja sijoitussuunnitelma ovat avaimet menestymiseen sijoittajana, uskoo kokenut sijoittaja.

James B. Stewart on talousjournalismin professori, Pulitzer-palkittu New York Timesin kolumnisti ja kirjailija sekä kokenut sijoittaja. Hän on sijoittanut yli 40 vuotta.

Pitkän sijoitusuran tärkeimpiä oppivuosia eivät olleet ne parhaat nousu- eli härkämarkkinat, vaan juuri tällaiset koronakriisin kaltaiset levottomat ajat.

Apua Steward on sijoittamisessa saanut kahdesta ohjenuorasta, joita hän suosittelee uusille sijoittajille, jotka haluavat välttää virheitä: älä koskaan myy paniikissa ja osta, kun kurssit laskevat 10 prosenttia.

Välttääkseen virheet, sijoittajan kannattaa Stewardin mukaan seurata sijoitussuunnitelmaansa, ei tunteitaan.

Suurin haaste on itsekurin säilyttäminen

Amerikkalaisen Grow-sivuston haastattelussa konkarisijoittaja kertoo, että riippumatta siitä, millaisen sijoitussuunnitelman sijoittaja valitsee, haastavinta on usein löytää riittävästi itsekuria sen noudattamiseen.

Esimerkin Steward antaa omasta sijoittajahistoriastaan. Hän piti kiinni kummastakin säännöstään vuosien 2007-2009 finanssikriisin ajan, jolloin S&P 500 romahti lähes 57 prosenttia — myös silloin, kun se oli hänen mukaansa “todella vaikeaa”.

“Et saa antaa markkinoiden arvaamattomien liikkeiden yllättää sinua, sillä jos sinulla ei ole suunnitelmaa, tunteesi ottavat vallan. Ne päättävät, mitä teet “, Stewart sanoo.

Vaikka hänellä on toimivaksi todistettu strategia, joka auttoi häntä hyötymään edellisestä karhumarkkinajaksosta, Stewartin oli vaikea noudattaa suunnitelmaansa markkinoiden käännyttyä laskuun tänä vuonna. Hän kertoo tehneensä tämän seurauksena tunteiden vallassa kaksi virhettä, joita muiden sijoittajien tulisi välttää.

Ensimmäinen virhe oli se, että hän osti oman sääntönsä vastaisesti osakkeita jo ennen kuin markkina oli ehtinyt laskea 10 prosenttia. Stewart sanoo olleensa innoissaan mahdollisuudesta ostaa osakkeita halvemmilla hinnoilla, koska oli odottanut yli 10 vuotta, että Yhdysvaltain osakemarkkinat kääntyisivät laskuun.

“Aluksi olin liian innokas, enkä tarpeeksi peloissani. Intoni yrittää tienata enemmän oli vahvempi kuin virusta kohtaan tuntemani pelko.”

Pörssikurssien alamäki kuitenkin jatkui. Tuli jopa hetki, jota Stewart kutsuu “huimaavaksi pudotukseksi”, kun S&P 500 putosi 12 prosenttia yhdessä ainoassa päivässä. Kun lasku jatkui, Stewart teki toisen virheensä: hän tarkisti osakesalkkunsa ja järkyttyi niin, ettei tehnyt mitään.

“Olin lamaantunut. Tiesin, että minun pitäisi ostaa, mutta en ostanut”, hän sanoo. Maaliskuun puolivälissä, kun S&P 500 oli laskenut yli 30 prosenttia, hän vihdoin palasi sijoitussuunnitelmaansa.

“Sanoin itselleni, että selvä, tämä on naurettavaa, olet kokenut sijoittaja, olet nähnyt tämän ennenkin, joten ryhdistäydy. Ainakin teen nyt jotain. Otan kohtaloni omaan hallintaani”, Steward kertoo.

Stewartille oli tärkeää kertoa “täysin rehellisesti” viime aikojen myrskyisillä markkinoilla tekemistään virheistä.

“Annan sijoitusneuvoja muille. Käsken heitä tekemään suunnitelman ja pitämään siitä kiinni, mutta tämän viruskriisin keskellä en noudattanut omaani.”

Joidenkin ihmisten täytyy tehdä omat virheensä ennen kuin löytävät itselleen sopivan strategian markkinoiden hintavaihtelua vastaan. Stewart neuvoo silti laatimaan suunnitelman silloin, kun markkinoilla on rauhallista.

“Kun omistat osakkeita, sinun täytyy valmistautua sinnittelemään näiden myrskyisien kausien läpi ja uskoa lujasti siihen, että pitkällä aikavälillä niiden arvo jälleen nousee.”

Aika on sijoittajan ystävä

Mitä aikaisemmin sijoittaja aloittaa sijoittamisen, sitä helpompi ja houkuttelevampi tämä lähestymistapa on. Stewardin mielestä parikymppisenä on täydellinen aika sijoittaa osakkeisiin pitkällä tähtäimellä. Silloin nuorella sijoittajalla on vuosikymmeniä aikaa toipua laskuista ja kurssiheilahteluista ja hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä.

“Aika on jokaisen sijoittajan liittolainen. Ja nuoret voivat säästää erittäin tehokkaasti, sillä kun olet pitkään osakemarkkinoilla, tuotto ehtii kasvaa todella, todella paljon korkoa”, konkarisijoittaja kertoo.

Stewardin väitteelle ajan merkityksestä on helppo löytää tukea myös kovasta markkinadatasta.

Esimerkiksi amerikkalainen Business Insider laski vuonna 2016 S&P -osakeindeksin keskimääräiset tuotot 10, 20, 30 ja 40 vuoden aikaperiodeilla. Jokaisella noilla ajanjaksoilla keskimääräinen tuotto on ollut huikea – kaikkein suurin 40 vuoden ajanjaksolla.

Eikä edes ajoituksen epäonnistuminen ole pitkäjännitteiselle sijoittajalle katastrofi. Business Insiderin laskelmien mukaan 99,2 prosenttia kuukausista vuoden 1871 jälkeen on tuottanut positiivisia tuottoja.

Vaikka sijoittaja olisi erehtynyt ostamaan S&P-indeksiä syyskuussa 1929 – juuri ennen suurta pörssiromahdusta – olisi sijoittaja kolminkertaistanut sijoituksensa arvon vuoteen 1969 mennessä.

Kärsivällinen sijoittaja voi hyödyntää myös korkoa korolle -ilmiön, jossa korkoa ei kasva vain alkuperäinen pääoma, vaan myös uudelleensijoitetut tuotot.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi laski, että jos sijoittaja aloittaa kaksikymppisenä sijoittamisen ja säästämisen siten, että hän sijoittaa 2 400 euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan (jonka jälkeen lopettaa uusien sijoitusten tekemisen) ja saa säästöilleen keskimääräisen seitsemän prosentin vuotuisen tuoton, on sijoittajalla 65 ikävuoteen mennessä 356 700 euron eläkebonus.