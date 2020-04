Kirjanpitäjät ennustavat Suomeen yritysten konkurssiaaltoa

Lähes joka kolmas pk-yritys Suomessa on jo vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, kertoo Taloushallintoliiton selvitys.

Joka viides pk-yritys on vaarassa ajautua konkurssiin koronakriisin takia, kertoo Taloushallintoliiton 16.–19.4. tekemä kysely kirjanpitäjille. Kyselyyn vastasi yli tuhat kirjanpitäjää tilitoimistoissa ja taloushallinnon palvelukeskuksissa.

Pk-yrityksistä 38 prosenttia on jo hakenut tai tulee hakemaan avustuksia ja lainoja koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia. Tämä tarkoittaa käytännössä yli 100 000 tukihakemusta seuraavien kuukausien aikana. Sama määrä yrityksiä on hyödyntänyt tai tulee hyödyntämään Verohallinnon tarjoamia joustoja.

Yli 60 prosenttia kirjanpitäjistä on kuitenkin sitä mieltä, että valtion tukitoimet eivät ole riittäviä yksinyrittäjille ja 1–5 henkilön pienyrityksille.

Kirjanpitäjät ovat epävarmoja siitä, pitäisikö rajoitustoimia enää jatkaa. Pk-yritysten kirjanpitäjistä 40 prosenttia kannatti jatkamista, mutta 37 prosentin mielestä rajoituksia pitäisi jo purkaa taloudellisten vaikeuksien ja siitä aiheutuvien välillisten ongelmien takia. Vastaajista 23 prosenttia ei osannut sanoa, kumpi olisi parempi vaihtoehto.

Kirjanpitäjät näkevät asiakkaidensa yrityksen taloudellisen tilanteen ja pystyvät parhaiten arvioimaan tilanteen vakavuuden yritysten kassaan tulevista ja lähtevistä suorituksista.

Taloushallintoliitto suosittelee Suomen hallitukselle nopeita lisätoimia pk-yritysten tukemiseksi ja konkreettisia askeleita rajoitusten purkamiseksi, jotta vältetään pk-sektorin taloudellisista vaikeuksista suoraan ja välillisesti aiheutuvat tragediat yhteiskunnassamme.

Koronakriisin tuomat vaikeudet erityisesti ravintola- ja matkailualan työllisyyteen ovat massiivisia. Matkailu- ja ravintoalan yrittäjiä ja työnantajia edustavan MaRa ry:n mukaan koronakriisi on iskenyt ennen näkemättömällä tavalla matkailu- ja ravintolan yrityksiin.

Järjestön mukaan kysyntä on hiipunut kaikilla MaRan edustamilla toimialoilla. Eniten ovat MaRa:n mukaan kärsineet kongressi- ja tapahtumatoimialan yritykset, joiden myynnistä on kadonnut lähes 100 prosenttia sen jälkeen, kun hallitus viime viikolla kielsi yli 500 henkilön kokoontumiset.

Riski koronakriisin pidempiaikaisista talousvaikutuksista on viime viikkoina kasvanut. Suomen Pankin mukaan yrityksille suunnatut lukuisat kyselyt paljastavat, että valtaosalle yrityksille koronatilanteesta on koitumassa huomattavia tappioita. Useilla yrityksillä on jo maksuvaikeuksia, konkurssiuhka on lisääntynyt sekä yleinen rahoitustilanne on heikentynyt.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi viime viikolla, että hallitus käsittelee rajoitustoimia kuluvan viikon aikana, ja esillä ovat sekä rajoitustoimien purkaminen, niiden mahdollinen kiristäminen sekä tarve ottaa uusia toimenpiteitä purettavien tilalle.

Yhteiskuntaa ja taloutta pitää avata asteittain varovaisesti jo lähiviikkoina, jos tautitilanne sen mahdollistaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esittää.

Pentikäisen mukaan Suomen hallitus purki Uudenmaan eristyksen etuajassa, koska se ei ollut välttämätön koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Nyt hallituksen on syytä pohtia myös muiden rajoitusten asteittaista purkua – toki varoen, jotta vaarallinen ja arvaamaton tartuntatauti ei leviä, Pentikäinen esittää.