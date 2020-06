Analyytikot: Alma median vahva tulostuotto ja arvonluontikyky houkuttelevat

Alma Media on digitaalisen murroksen loppusuoralla, arvioivat Inderesin analyytikot.

Alma Median alkuvuosi alkoi väkevästi. Yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistu liikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla eli tammi-maaliskuussa lähes 62 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus jatkuvien toimintojen liikevaihdolle oli 60 miljoonaa euroa.

Yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistu liiketulos oli tammi-maaliskuussa 11,2 miljoonaa euroa kun analyytikoiden konsensus odotti sen olevan 10,0 miljoonaa euroa. Vertailukaudella se oli 11,5 miljoonaa euroa.

Mediakonserni on kulkenut viime vuosina läpi tuntuvan murroksen liiketoiminnan painopisteen siirryttyä korkean kannattavuuden digitaalisiin liiketoimintoihin, arvioivat Inderesin analyytikot Petri Aho ja Petri Gostowski Inderesin aamukatsauksessa.

Digitaaliset liiketoiminnot ovat Alma Median arvonmuodostuksen pääajuri, analyytikot arvioivat.

”Alma Median normalisoidusta liikevaihtotasosta noin 70 prosenttia ja tuloksesta yli 85 prosenttia muodostuu kasvavista ja hyvin kannattavista digitaalisista liiketoiminnoista, joiden ytimen muodostaa digitaalisia rekrytointipalveluita ja markkinapaikkoja kehittävä Alma Markets”, Aho ja Gostowski toteavat.

Yhtiö kestää koronamylläkän

Pääasiassa Suomeen keskittyneen painetun median liikevaihto jatkaa selvää laskua, mutta mediatoimintojen kannattavuus ja kassavirrat ovat tästä huolimatta vakaita. Analyytikoiden mukaan Alman digitaalisten liiketoimintojen vahva kasvu on syntynyt historiallisesti pääasiassa rekry- ja digimainonnasta, mikä on nostanut yhtiön suhdanneherkkien tuottojen osuuden noin 60 prosenttiin.

Mediakonsernilla on analyytikoiden mielestä hyvä mahdollisuudet selvitä koronapandemian aiheuttamasta toimintaympäristön myllerryksestä.

”Alman tuotot ovat kuitenkin hajautuneet laajasti useille markkinoille ja liiketoimintamalleihin, yhtiöllä on vahva markkina-asema ydintoiminnoissaan, hyvä kannattavuus ja joustava kustannusrakenne, sekä vahva kassavirta ja tase, minkä takia arvioimme sen tulevan suhteellisesti vahvempana läpi koronapandemian aiheuttamasta toimintaympäristön myllerryksestä.”

Tarjolla kovaa tuotto-odotusta

Alma Median vahva tulostuotto ja pitkän aikavälin arvonluontikyky tekevät osakkeesta houkuttelevan, Aho ja Gostowski uskovat.

”Koronakriisin väistyessä taka-alalle ja markkinoiden riskinkantokyvyn palautuessa siirrämme katseet takaisin Alma Median vahvaan tuloskasvunäkymään, vahvistuneeseen arvonluontipotentiaaliin, yritysjärjestelyoptioon sekä hyvään osinkotuottoon.”

Analyytikot uskovat, että mediakonsernin lähivuosien kokonaistuotto-odotus nousee houkuttelevalle 10-15 prosentin vuosituottotasolle. Osakkeen houkuttelevuutta lisää myös 8,0 – 9,2 euron käypää arvoa indikoivat kassavirtamalli ja osien summa -laskelma, analyytikot kertovat.

Riskinä Ahon ja Gostovskin mielestä on koronakriisin toinen aalto, joka toteutuessaan heikentäisi tuloksen elpymisnäkymää.

Inderes nosti Alma Median suosituksen lisää-tasolle aiemmalta vähennä-tasolta ja tavoitehinnan 8,0 euroon aiemmasta 6,5 eurosta.

Alma Mediaa seuraa kolme analyytikkoa, joista kaksi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi lisää-suosituksen.

Mediakonsernilta odotetaan tuloskasvua tänäkin vuonna koronasta huolimatta. Analyytikoiden konsensusodotus on, että yhtiön osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 0,78 euroon, kun se viime vuonna oli 0,5 euroa.

Tämän vuoden konsensusennusteella Alma Median P/E-kerroin on 9,4x. Osinkotuotto pysyy korkealla 5,1 prosentissa. Yhtiön kannattavuus on kova, sillä oman pääoman tuotto on 30 prosenttia.