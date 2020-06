Fixuran lainoilla houkuttelevaa tuottoa historiallisen heikossa korkosijoittajan tilanteessa

Keskuspankkien massiivinen elvytys ja siitä seurannut historiallisen matala korkotaso on tehnyt korkosijoittajan elämästä tukalan.

Odotettavissa on, että korkosijoitusten tuotot jäävät matalalle tasolle seuraavien vuosien aikana. Lisäksi mahdollinen korkojen nousu voi tuoda tuntuvia tappioita sijoittajille, jotka omistavat joukkolainoja tai joukkolainoja sisältäviä korkorahastoja. Erityisesti pitkän koron rahastot ovat herkkiä korkotason muutoksille. Niiden tuotto-riskisuhde on tällä hetkellä historiallisen huono.

Korkosijoitusten korvaaminen esimerkiksi osakkeilla tai kiinteistöillä johtaisi toisaalta salkun riskin merkittävään kohoamiseen. Näin ollen kaikkia korkosijoituksia ei kannata korvata muilla riskisillä omaisuusluokilla.

Sijoittajan onneksi korkomarkkinoilta löytyy edelleen vaihtoehtoja, joista on saatavissa houkutteleva tuotto suhteessa riskiin. Niistä Fixuran lainat ovat yksi varteenotettavimmista sijoituskohteista joukkolainojen ja korkorahastojen tilalle.

Fixuran lähestymistapa analysoida vertaislainojen luottoriskiä on pohjoismaiden edistyksellisin. Yhtiö kartoittaa tarkasti lainaa ottavan kuluttajan tilitiedoista maksukyvyn. Fixuran asiakkaina lainanottajina ovat pääasiassa maksukykyiset luottoluokitukseltaan lähellä prime-tasoa olevat kuluttajat. Siten lainaa saavat Fixuralta vain sellaiset asiakkaat, jotka sitä ansaitsevat.

Fixuran vertaislainoihin sijoittaville yhtiön tekemä perusteellinen luottoriskin analysointi tarkoittaa pienempää riskiä ja sen myötä vakaampaa tuottoa.

Fixuran markkinoille tuoma uudenlainen laskevan koron toimintaperiaate on sekä lainanottajan että sijoittajan näkökulmasta erinomainen asia. Toimintaperiaate kannustaa hoitamaan lainan ajallaan, koska ajallaan lainan maksavien korko laskee joka kuukausi 0,1 prosentilla. Aluksi lainan korko on lainanottajalle 9,9 prosenttia, mutta laskevan koron toimintaperiaatteen ansiosta asiakas voi saavuttaa niinkin matalan korkotason kuin 2,9 prosenttia. Sijoittaminen laskevan koron lainoihin tuo varmempaa ja vakaampaa tuottoa verrattuna kiinteän koron lainoihin.

Sijoittaminen Fixuran vertaislainoihin on vaivatonta. Fixuran AutoInvest-toiminnolla sijoittaja voi hajauttaa sijoitukset automaattisesti, jonka ansiosta sijoitusten luottoriski laskee entisestään. Lisäksi toiminto sijoittaa uudelleen saadut korkotuotot. Näin sijoittaja pääsee paremmin nauttimaan korkoa korolle vaikutuksesta ja maksimoimaan sitä kautta salkun tuoton. Sijoitustilin avaaminen on ilmaista ja siihen kuluu aikaa vain pari minuuttia.

Fixuralla on AA+ -luottoluokitus ja Suomen vahvimmat -sertifikaatti, jotka kertovat yhtiön taloudellisesta vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta. Fixuran lainoihin sijoittaminen on vastuullista sijoittamista parhaimmillaan, sillä yhtiön toimintamallin perusajatuksena on reiluus ja motivoiminen lyhennyksien maksamiseen.

Lisäksi reiluihin lainoihin sijoittaminen tuo nykyisessä epävarmassa osakemarkkinoiden tilanteessa kilpailukykyisen tuoton. Samalla se pitää Suomen talouden rattaat pyörimässä ja auttaa hyviä lainanottajia pääsemään eroon kalliimmista lainoista.

