Korkomarkkinat antavat varoitussignaalin osakerallin keskellä

USA:n 10 vuoden inflaatiosuojatun velkakirjan korkokehitys.

Korkomarkkinat kertovat sijoittajien odotuksista.

Osakemarkkinoiden elpyminen koronakriisin pohjilta on ollut päätähuimaava. USA:n S&P 500 -osakeindeksi on kivunnut jo yli 44 prosenttia sen jälkeen, kun indeksi kävi 23. maaliskuuta lähellä 2200 pistettä. Nyt indeksin pisteluku on jo yli 3220.

Osakemarkkinoiden optimismia on kasvattanut toiveet koronapandemian talttumisesta, keskuspankkien massiiviset elvytyspaketit ja Yhdysvalloissa myös liittovaltion finanssielvytys. Lisäksi osa teknologiajäteistä on koronankin aikana pystynyt ylläpitämään liiketoimintansa kannattavana.

Kaikki ei kuitenkaan ole niin ruusuista, kuin mitä osakemarkkinoiden perusteella voisi olettaa.

Korkomarkkinat nimittäin antavat aivan toisenlaista signaalia talouden tilasta.

USA:n 10 vuoden inflaatiosuojatun velkakirjan tuotto on painunut huomattavan alas – sen korko on -0.8 prosenttia. Inflaatiosuojattu velkakirja eli TIPS (10-Year Treasury Inflation-Indexed Security) kertoo tavallista inflaatiolta suojaamatonta velkakirjaa paremmin korkomarkkinoiden odotuksista talouden suhteen, koska siinä inflaatio-odotusten vaikutus velkakirjojen korkoihin on eliminoitu.

Negatiivinen TIPS-korko kertoo, että korkomarkkinoilla suojaamattomien velkakorkojen korko on alhaisempi kuin inflaatio-odotus.

TIPS-korko on siis reaalikorko, ei nimelliskorko, jolloin se heijastelee korkomarkkinoiden odotuksia USA:n talouden kehityksestä. Mitä alhaisempi on TIPS-reaalikorko, sitä alhaisemmat ovat korkomarkkinoiden talouden kasvuodotukset.

”Reaalituottojen lasku kertoo edessä olevasta haasteellisesta kasvuympäristöstä”, kertoo uutistoimisto Bloombergille Greg Peters, PGIM Fided Income -yhtiön sijoitusjohtaja.

Koronatartunnat ovat lähteneet USA:ssa jälleen nousuun. Kasvua selittää osittain lisääntynyt testien määrä, mutta luultavasti ei täysin, sillä koronakuolematkin ovat uudelleen nousussa. Uusia rajoitteita on asetettu viime viikolla useisiin osavaltioihin.

Huolia maailman suurimman talouden kasvunäkymistä lisäsi perjantaina julkaistu tieton Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindikaattorista, joka kertoo kuluttajien hiipuvasta luottamuksesta. Indeksin pisteluku laski toukokuun 78,1 pisteestä 73,2 pisteeseen, kun ekonomistit olivat odottaneet indeksin nousevan 79 pisteeseen.