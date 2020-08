Ohjelmistoyhtiö Admicom on pörssin ällistyttävä menestystarina

Admicomin markkina-arvo on lähes kahdeksankertaistunut listautumisen jälkeen.

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluna toimivan SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmän.

Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään.

Admicomin nousu Helsingin pörssissä on ollut hämmästyttävää. Yhtiö listautui pörssiin helmikuussa 2018 listautumishinnalla 9,8 euroa. Nyt osakekurssi on kivunnut jo yli 76 euroon. Kurssinousu on siis yli 600 prosenttia.

Markkina-arvon nousua selittää luonnollisesti kova kasvu. Admicomin liikevaihto oli 4,7 miljoonaa vuonna 2015, mutta viime vuonna se ylsi jo 15,7 miljoonan liikevaihtoon. Vuonna 2015 yhtiön käyttökate oli 1,1 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna se oli jo 7,2 miljoonaa.

Admicomin tavoitteena 2020 on kasvaa yli 30 prosenttia vuodessa käyttökateprosentin ollessa 35-45 prosentin välillä. Yhtiö pyrkii myös jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita.

Kova kasvu on jatkunut tänä vuonna

Yhtiön ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto ylsi 10,7 miljoonaan euroon, kasvaen peräti 40 edellisvuodesta. Kasvu jakautui orgaaniseen kasvuun 24 prosenttia ja Tocoman-yrityskauppaan 15 prosenttia.

Käyttökate kasvoi 32 prosenttia 4,6 miljoonaan euroon viime vuoden 3,5 miljoonasta eurosta ja se oli 43 prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen puolivuotiskauden kannattavuutta on viime vuosina auttanut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos. Vaikutus on tyypillisesti suurin toisella vuosineljänneksellä.

Liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ollen 4,0 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 3,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Antti Seppä kertoo, että ensimmäisen puolivuotiskauden merkittävimmät asiat olivat ehdottomasti Tocoman Oy:n yrityskauppa sekä koronaepidemian tuomat haasteet.

”Molemmat realisoituivat käytännössä samalla viikolla. Selvisimme korona-ajan rajoituksista ilman projektien keskeytyksiä tai myynnin totaalista pysähtymistä, mutta kasvuvauhtiamme ajanjakso on hidastanut. Myös Tocomanin ja Admicomin integrointi hidastui hieman alkuperäisistä suunnitelmista. Tällä hetkellä olemme vielä huhtikuussa arvioidussa kasvuvauhdissa vuoden 2020 osalta. Tavoitteenamme on edelleen liikevaihdon yli 37 % kasvu sekä EBITDA % haarukassa 35-45”, Seppä toteaa.

Sepän mukaan uusia alueellisia tilitoimistokumppaneita on solmittu lupaavasti ja myös Admicomin oma tilitoimisto nosti profiiliaan, saadessaan toukokuussa Taloushallintoliiton auktorisoinnin.

Sepän mukaan Adminetin tuotekehityksessä tehtiin jakson aikana suuria taustamuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät asiakkaillemme vasta pidemmällä aikajänteellä.

”Tuotekehityksessä ollaan organisoitumassa tulevaisuuden kasvutavoitteita varten, mikä on näkynyt alkuvuoden rekrytoinneissa ja tulee näkymään työpaikkarintamalla myös loppuvuonna. Admicomin matka pk-sektorin toiminnanohjauksen edelläkävijänä on hyvässä vaiheessa mutta koemme, että matka on vielä kesken ja talousautomaatiolla on monta askelta otettavana.”

Admicom ohjeistus säilyy ennallaan. Yhtiön tavoitteena on tänä vuonna ylittää viime vuoden liikevaihdon kasvu (37 %) ja pitää käyttökate 35-45 prosentin haarukassa.

Kannattava kasvu näkyy arvostuskertoimissa

Kova kasvu heijastuu Admicomin arvostuskertoimiin. Analyysitalo Inderesin 1,44 euron tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen ennusteella osakkeen P/E-kerroin on lähes 60x.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi heinäkuun alussa, että Admicomin arvostustaso on noussut korkeaksi, mutta yhtiön vahvaan tuloskasvuun ja liiketoimintamallin defensiivisyyteen suhteutettuna korkea arvostus on perusteltavissa.

”Vuoteen 2023 katsottuna arvostus (2023e P/E 26x) näyttää jo siedettävämmältä heijastellen yhtiön vahvaa pitkän aikavälin arvonluontikykyä tuloskasvun realisoituessa. Lyhyellä tähtäimellä kasvanut koronaepävarmuus kuitenkin heikentää näkyvyyttä yhtiön tuloskehityksen suhteen ja korostaa korkeaan arvostustasoon liittyvää olematonta turvamarginaalia”, Riikola toteaa.

Inderes odottaa silti Admicomin edelleen jatkavan voimakasta tuloskasvua lähivuosina korkeiden skaalaetujen, vahvistuvan operatiivisen kannattavuuden, vahvojen kilpailuetujen ja asiakaspidon, sekä positiivisten pitkän aikavälin markkinatrendien tukemana.

Inderes ei näe kuitenkaan osakkeen arvostustasossa toistaiseksi merkittävää nousuvaraa. Inderesin suositus Admicomin osakkeelle on vähennä 83 euron tavoitehinnalla.