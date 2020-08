Mistä päästä alkuun sijoittamisessa? Näistä suosikkikirjoista saat apua

Sijoittamisen alkutaipaleella tiedon määrä voi joskus tukahduttaa innostuksen lyhyeen.

Tietoa on saatavilla helposti netissä ja blogeissa, ja jokaisella kirjoittajalla tuntuu olevan eriävä mielipide, miten sijoittamisessa pääsee helpoimmin alkuun. Tiedon hankkimista ei pidä arastella, vaan on aina hyvä hakea eri mielipiteitä erilaisista lähteistä.

Yksi loistava tapa tutustua sijoittamisen eri periaatteisiin ja pelisääntöihin on lukea kirjoja osakkeista, sijoittamisesta ja strategioista. Kirja antaa mahdollisuuden syvälliseen mietiskelyyn ja pohdiskeluun. Tarjolla onkin todellisia huipputuotoksia, niin uusia kuin vanhoja klassikoita.

Markkinoilla on myös paljon loistavia suomalaisia kirjoja aloittelijoille ja kokeneimmille sijoittajille. Alla on kuitenkin listaus tämän hetken myydyimmistä englanninkielisistä kirjoista Amazon.com-sivustolla.

The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing

Benjamin Grahamin klassikko voi jo joistain kohdin tuntua vanhentuneelta, mutta kirja kuuluu pakollisiin lukukokemuksiin jokaiselle alan taitajalle. Kirja on Suomessakin ollut yksi suosituimmista talouskirjoista. Graham ei niinkään kerro miten ansaitaan miljoonia, vaan miten ei menetetä omaisuutta. Kirjan ensimmäinen painos on vuodelta 1949, mutta suurin osa Grahamin teeseistä pätee edelleen.

How to Day Trade for a Living

Andrew Aziz on kirjoittanut useita tärkeitä kirjoja, mutta tämä lienee arvostetuin ja suosituin. Vaikka kirjan kohderyhmä on aloitteleva treidaaja, ei kokeneemman sijoittajan kannata hyljeksiä tätä kirjaa. Selkeä, informatiivinen ja asiantunteva kirja huomauttaa, että treidaaminen ei ole harrastusta eikä pelaamista, se on kovaa työtä päivästä toiseen.

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money

Benjamin Grahamin ohella yksi klassikoista, sillä tämä Robert T. Kiyosakin kirja on ollut yli 500 viikkoa myydyimpien kirjojen listalla USA:ssa ja on kaikkien aikojen myydyin personal finance -kirja. Kiyosaki kirjoitti teoksen vuonna 1997 ja, aivan kuten Benjamin Grahamin klassikko, kirjan sanoma pätee pääosin nykypäivänäkin. Kirja tosin jakaa mielipiteitä, sillä joidenkin mielestä osa tekstistä on täyttä fiktiota. Mutta kirja auttaa pohtimaan sijoittamista ja rahaa hieman eri näkökulmasta kuin normaalisti on totuttu.

The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness

Dave Ramseyn kirja on auttanut monet ihmiset eroon velkakierteestä ja saamaan oman talouden kuntoon. Kirja menee ehkä enemmän self-help-kategoriaan, mutta Ramseyn ”baby-stepsit” oman talouden korjaamiseksi ovat toimivia ja helppoja.

Forex Trading: A Beginner’s Guide to Learn How to Trade in the Forex Market

Dave Raymondin uusi kirja on saanut hyvän tuomion alan asiantuntijoilta. Forex-kaupankäynti ei ole kaikille ja sen salat on opeteltava tarkkaan. Raymond selittää välillä monimutkaiselta tuntuvia yksityiskohtia selkeästi ja hyvillä esimerkeillä.

A Random Walk Down to Wall Street

Burton Malkielin teos elää edelleen vahvasti, vaikka se on kirjoitettu yli 10 vuotta sitten. Malkielin mukaan suurin osa osakemarkkinoilla lilluvasta tiedosta on roskaa. Kirja no ajoittain hyvin kriittinen, mutta samalla mielipiteitä herättävä. Kirjan sanomaa ei kannata ottaa ainoana totuutena, miten osakemarkkinat toimivat.

Trading: 6 Beginner’s Guide in 1

Helppolukuinen ja hyvin jäsennelty kirja avaa ovet treidaamisen maailmaan. Kuten otsikkokin kertoo, kirja on tarkoitettu aloittelijoille, joten kokeneimmat treidaajat kirja voi jättää kylmäksi. Harry Hillin kirjoittama opus selittää terminologiaa hyvin esimerkein.

The Little Book That Still Beats The Market

Jälleen hyvä ja selkeä kirja aloittelijoille. Jos osakemarkkinat kutkuttavat, kannattaa lukaista läpi tämä Joe Greenblattin teos. Kirjan lukemiseen ei mene viikkokausia, sillä hieman yli 100-sivuisen kirjan hotkaisee helposti parissa päivässä.