Olympiavoittajan sijoitusyhtiö osti korttelin Kruunuhaasta ja rakentaa hotellin

Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital uudistaa lähes kokonaisen korttelin Helsingin Kruununhaassa.

Mariankadulla ja Liisankadulla sijaitsevaan neljään rakennukseen tulee Samla Capitalin mukaan kansainvälinen hotelli. Myös asuntotuotantoa selvitetään.

“Haluamme nostaa historiallisesti arvokkaat rakennukset uuteen loistoon”, hankkeesta vastaavan Samla Capitalin pääomistaja ja entinen yhdistetyn olympiavoittaja Samppa Lajunen sanoo.

Kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capitalin rahastot Samla Toimitilat II Ky ja Samla Asunnot Ky ovat nyt siis ostaneet Helsingin Kruununhaasta neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä ICON Corporation Oy:n konkurssipesältä 15 miljoonalla eurolla. Kolme rakennusta neljästä uudistetaan kansainväliseksi hotelliksi oheispalveluineen.

Neljäs rakennus osoitteessa Liisankatu 8A tullaan saneeraamaan joko asumis- tai hotellikäyttöön, riippuen syksyn aikana käytävistä tarkentavista neuvotteluista hotellioperaattoreiden kanssa.

Samppa Lajunen on suomalainen uransa päättänyt menestynyt yhdistetyn hiihtäjä ja olympiavoittaja. Hän voitti urallaan kolme olympiakultaa Salt Lake Cityn olympialaisissa 2002, yhdistetyn maailmancupin kahdesti ja joukkuemaailmanmestaruuden. Vuoden urheilijaksi hänet valittiin samana vuonna.

Urheiluvuosiensa jälkeen Lajunen opiskeli kauppatieteiden maisteriksi. Sen jälkeen hän toimi yritysanalyytikkona rahastoyhtiössä, controllerina kasvurahoitusyhtiössä sekä pyöritti omaa sponsorointiyritystään.

Vuonna 2015 entinen huippu-urheilija perusti tyhjästä Samla Capital Oy:n ja Samla Toimitilat Ky -nimisen toimitiloihin sijoittavat vaihtoehtorahaston. Kasvuvauhti oli heti alusta lähtien kovaa – Samla Capital keräsi 50 miljoonan euron rahaston täyteen kolmessa vuodessa. Myöhemmin yhtiö perusti asuntoihin keskittyneen Samla Asunnot Ky:n sekä toimitiloihin sijoittavan Samla Toimitilat II Ky:n.

Vuonna 1885 valmistuneella korttelikokonaisuudella on arvokas historia. Siellä on aiemmin sijainnut muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön toimisto. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz.

“Haluamme kehittää tätä historiallisesti arvokasta kokonaisuutta kunnioituksella, nostaen sen uuteen loistoon”, koko hankkeesta ja sen rahoituksesta vastaavan Lajunen sanoo.

Hotellin hankekehityksestä vastaa toimitilakehitykseen erikoistunut Finesco Capital Oy. Finescon toimitusjohtaja Kari Järvenpää uskoo hotellien kysyntään jatkossakin. Vaikka liikematkustaminen ja turismi ovat koronan takia hiljentyneet, niiden odotetaan palautuvan kasvu-uralle lähivuosina.

“Helsinki on Suomen suosituin matkailukaupunki. Useat kansainväliset hotellioperaattorit ovat osoittaneet laajaa kiinnostusta hanketta kohtaan sen sijainnin ja rakennusten historiallisen luonteen takia. Rakennukset soveltuvat myös monille eri hotellikonsepteille”, Järvenpää sanoo.

Rakennushanke käynnistyy suunnittelulla. Rakentaminen voisi alustavan suunnitelman mukaan alkaa vuoden 2021 puolessa välissä. Kokonaisuuden uskotaan valmistuvan vuosien 2022–2023 aikana.

Samppa Lajusen kiinteistöliiketoiminta hakee kasvua. Viime toukokuussa Samla Capital osti ensimmäisen kauppakeskuksensa. Kokkolan suurin kauppakeskus Chydenia Center Oy siirtyi Samla Capitalin hallinnoimalle Samla Toimitilat II Ky:lle perjantaina.

Samla Capitalin hallitsemien rahastojen sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin 1-20 miljoonan euron kokoluokan kiinteistöihin, jotka ovat yksityissijoittajille liian suuria mutta instituutiosijoittajille pääosin liian pieniä. Sijoittajia oli aluksi muutamia kymmeniä, mutta nyt sijoittajia on täällä jo yli 180, joiden varoilla on tehty noin noin 85 miljoonan euron sijoitukset.