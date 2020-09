Ahlstrom-Munksjön osake ampaisi rajuun nousuun ostotarjouksen ansiosta

Ahlströmin perheen sijoitusyhtiö Ahlström Capital julkisti yhdessä kahden muun sijoitusyhtiön kanssa julkisen ostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista.

Sijoitusyhtiöiden Ahlström Capitalin, Bain Capitalin, Viknumin ja Belgrano Inversionesin muodostama konsortio on tänään tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista.

Ahlströmin sukuyhtiö kertoo huolellisesti arvioineensa erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan kehittää Ahlstrom-Munksjötä menestyspotentiaalin saavuttamiseksi, ja todennut parhaaksi ratkaisuksi yhtiön yksityisen omistuksen yhdessä Bain Capitalin kanssa. Perheyhtiö haluu siis ostaa kuitupohjaisia materiaaleja valmistavan Ahlstrom-Muksjön pois pörssistä.

Antti Ahlström Perilliset Oy, Ahlströmin perheen omistama holding-yhtiö ja Ahlström Capitalin suurin osakkeenomistaja, sekä tietyt perheen edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä ja tukevat suunnitelmaa.

Kaupan myötä Bain Capitalista tulisi 55 prosentilla Ahlstrom-Munksjön enemmistöomistaja Ahlström Capitalin rinnalle. Ahlström Capitalin omistusosuus yhtiössä olisi transaktion toteuttamisen jälkeen noin 36 prosenttia.

Ahlström Capitalin strategiana on portfolioyhtiöidensä aktiivinen kehittäminen. Ahlstrom-Munksjö on Ahlström Capitalin portfolion suurin omistus, mikä juontaa juurensa aina Ahlströmin pitkän teollisen historian alkuhetkiin. Ahlström Capital uskoo Ahlstrom-Munksjön vahvaan tulevaisuuteen ja arvioi kumppanuuden Bain Capitalin kanssa olevan paras tapa varmistaa, että muuttuvassa kilpailuympäristössä yhtiö pystyy jatkossa toimimaan menestyksekkäästi.

“Ahlström Capitalilla olemme tyytyväisiä siihen, miten Ahlstrom-Munksjö on lähes 170-vuotisen historiansa aikana muuntautunut kuitupohjaisten materiaalien globaaliksi johtajaksi. Toimiala on kuitenkin murroksessa. Sen vuoksi täyden menestyspotentiaalin saavuttaminen vaatii aktiivisia ja kunnianhimoisia toimia. Uskomme, että niiden toteuttaminen on helpompaa yksityisesti omistetussa yhtiössä. Kumppanuus Bain Capitalin kanssa tuo lisäksi arvokkaita resursseja, asiantuntemusta sekä verkostoja ja auttaa yhdessä Ahlstrom-Munksjön johdon ja henkilöstön panoksen kanssa nostamaan yhtiön seuraavalle tasolle”, kertoo Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen kommentoi ostotarjousta:

Tarjousvastike on 18,10 euroa käteisenä jokaisesta Ahlstrom-Munksjön osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin24 prosenttia verrattuna 14,56 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Ostotarjoushinta on hieman korkeampi kuin analyytikoiden konsensuksen mukainen 17,4 euron osakkeen tavoitehinta.

Mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, mukaan lukien mahdollinen kolmas ja neljäs maksuerä, jotka perustuvat Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakoon ja jotka ovat maksettavissa lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021, tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti.

Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat, eli Ahlström Capital (Ahlstrom Invest BV:n kautta), Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 35 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Lisäksi Ahlstrom-Munksjön hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.10.2020 ja päättyvän arviolta 4.1.2021.

Ahlstrom-Munksjön osake ampaisi uutisen julkistamisen jälkeen yli 22 prosentin nousuun.