Sampo myi ison potin Nordea-omistustaan – analyytikko ihmettelee ajankohtaa

Nordean ja Sammon osakkeiden kurssikehitys.

Markkinoilla on jo pitempää odotettu, milloin finanssikonserni Sampo alkaa luopua Nordeasta. Ensimmäiset askeleet on nyt otettu.

Finanssikonserni Sampo omisti viime vuoden lopussa 800 miljoonaa Nordean osaketta, joka vastaa 19,9 prosentin omistusosuutta. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä vuodesta 2009 alkaen.

Jo pitempään on ollut arvuuttelua siitä, luopuuko Sampo Nordea-omistuksestaan. Sijoittajien on ollut vaikea nähdä, mitä hyötyä Nordea-omistuksesta Sammolle on.

Sampo muodostuu tällä hetkellä neljästä osasta. Nordea-omistuksen lisäksi yhtiöön pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja if, Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö Topdanmark sekä varainhoidon ja henkilöriskivakuuttamisen palveluja tarjoava Mandatum Life.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mielestä nykymuodossaan Sammon eri liiketoiminnot eivät millään tavalla tue toisiaan. Siksi eniten omistaja-arvoa syntyisikin purkamalla yhtiön nykyrakenne.

Tällaisista suunnitelmista saatiinkin vihiä viime lokakuussa, jolloin Dagens Industri uutisoi, että Sampo olisi harkitsemassa Nordea-omistuksensa myyntiä muutaman vuoden sisällä. Uutinen perustuu nimettömiin lähteisiin.

Sampo ilmoitti Nordea-omistustensa myynnistä

Vahvistus Nordea-myynneille saatiin tiistaina 10.11., kun Sampo kertoi tiedotteessaan, että ilmoittanut käynnistävänsä nopeutetun tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen tarjoamiseksi institutionaalisille sijoittajille.

Osakemyynti vastaa 4,0 prosenttia Nordean osakekannasta, mikä laskisi Sammon Nordea-omistuksen 15,9 prosenttiin.

Suunnitellulla myynnillä Sampo suuntautuu lähemmäs konsernin strategiseksi painopisteeksi valittua vahinkovakuutusliiketoimintaa. Konserni tarkastelee vaihtoehtoja tämän prosessin jatkamiseksi aikanaan tavoitteenaan luoda omistaja-arvoa jatkossa ennen kaikkea vahinkovakuutusliiketoiminnalla. Sampo jatkaa Nordean suurimpana osakkeenomistajana ja luottaa siihen, että Nordea saavuttaa strategiansa mukaisesti vuodelle 2022 asettamansa taloudelliset tavoitteet.

Suunniteltu myynti vahvistaa entisestään Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta. Nordean asema osakkuusyhtiönä säilyy ennallaan.

Nordean keskimääräinen hankintahinta on 6,46 euroa osakkeelta, mutta kirja-arvo konsernin taseessa oli 8,62 euroa osakkeelta 30.9.2020, mikä ylittää odotetun myyntihinnan.

Myynnistä aiheutuvaa kirjanpidollista tappiota Sampo käsittelee satunnaisena eränä, joten se ei vaikuta vuodelta 2020 maksettavan osingon laskentaan. 6.2.2020 voimaan tulleen Sammon osinkopolitiikan mukaisesti osinkoa jaetaan vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien), ja yhtiö voi lisäksi ostaa omia osakkeitaan.

Sampo suunnittelee Nordea-osakkeiden myynnistä saatavilla varoilla laskevansa velkaisuusastettaan ja vahvistavansa konsernin maksuvalmiutta ja kykyä tarttua tulevaisuudessa aukeaviin tilaisuuksiin.

Samana päivänä Sampo tiedotti myöhään illalla, että Sampo on nyt myynyt onnistuneesti 162 miljoonaa Nordean osaketta nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille.

Myyntihinta oli 7,25 euroa osakkeelta ja bruttomyyntitulo 1 174 miljoonaa euroa. Sampo kirjaa myynnistä 222 miljoonan euron kirjanpidollisen tappion vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle.

Sampo omistaa myynnin jälkeen hieman alle 643 miljoonaa Nordean osaketta, mikä vastaa 15,9 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista. Sampo on myynnin yhteydessä, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan myymättä Nordean osakkeita ajanjaksolla, joka päättyy 9.5.2021.

Analyytikko ihmettelee osakkeiden myyntiajankohtaa

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén kummastelee Sammon päättämää ajankohtaa Nordea-omistustensa myynnille.

”Pakko kyllä sanoa, että ajankohta on vähän yllättävä. Olisin odottanut myyntejä vasta 12-24kk päästä. Toki viimeaikainen kurssiralli on korjannut jonkin verran tuota arvostusta (2021 P/E 11x) ja ei voi enää puhua, että räikeän halvalla myytäisi”, Vilén toteaa Twitterissä.

Toisessa tviitissä Vilén arvioi, että Sammon Nordea-osakkeiden myynti on aika selkeä kannanotto Sammon Nordea-näkemyksestä.

”Arvostus nykyisellään ok ja lähivuosien tulospotentiaali tuskin yli markkinaodotusten. Pakko ei vielä ollut myydä, eli vaikea nähdä miksi muuten myytäisi juuri nyt”, Vilén pohtii.