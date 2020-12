Keskuspankki noussut Japanin suurimmaksi osakkeenomistajaksi

Japanin keskuspankki on elvyttänyt maan taloutta ostamalla pörssinoteerattujen indeksirahastoja eli ETF:iä massiivisilla panostuksilla. NLI Research -yhtiön osakestrategi Shingo Ide kertoo uutistoimisto Bloombergille, että Keskuspankin osakeportfolio on indeksisijoitusten kautta noussut 45,1 biljoonaan jeniin eli 434 miljardiin dollariin marraskuussa.

Keskuspankin osakeomistus on noussut nopeasti vuoden 2016 jälkeen. Tuolloin sen omistus oli vielä alle 10 biljoonaa jeniä.

Japanin keskuspankin osakeomistukset alkoivat vuonna 2010. Keskuspankki kiihdytti osakkeiden osto-ohjelmaansa tänä vuonna, kun koronakriisi sai osakemarkkinat sukeltamaan. Keskuspankki kertoi viime maaliskuussa, että se pystyisi ostamaan tänä vuonna 12 biljoonan jenin arvosta indeksiosuusrahastoja, mikä oli kaksinkertainen sen vuositavoitteeseen verrattuna.

