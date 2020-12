Teslan vapaa kassavirta kasvoi 276 prosenttia

Teslan kassavirran kehitys kertoo, että sen liiketoiminta etenee sijoittajien odotusten mukaisesti rajuun kasvuun.

Sähköautovalmistaja Tesla on saanut sijoittajat villeiksi. Osake on kivunnut vuodessa yli 750 prosenttia. Kurssinousua on tukenut Teslan rajusti parantunut tuloskunto ja vahva kassavirta.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä huhti-kesäkuun Teslan liikevoitto oli 104 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten tappiota kertyi 408 miljoonaa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli Teslan neljäs perättäinen voitollinen vuosineljännes. Samalla se tarkoitti sitä, että yhtiön osake lunasti pääsyn S&P 500 -indeksiin, johon kuuluu 500 markkina-arvoltaan suurinta yhdysvaltalaista yritystä.

Toisen vuosineljänneksen tulos pisti analyytikoiden ennusteet naurunalaisiksi, sillä autovalmistajan oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,2 dollaria, kun analyytikot odottivat keskimäärin vain 0,03 dollarin tulosta.

Kova vauhti on saanut jatkoa kolmannellakin vuosineljänneksellä.

Huolimatta koronakriisin tuomasta epävarmuudesta, Tesla löi pöytään vakuuttavat vapaan kassavirran luvut. Yhtiön vapaa kassavirta nousi peräti 276 prosenttia viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yrityksellä jää varoja jäljelle, kun juoksevan liiketoiminnan ja investointeihin sitoutunut rahat on vähennetty. Vapaa kassavirta kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiö pystyy jakamaan omistajille osinkoja ja muita pääoman palautuksia tulevaisuudessa.

Teslan kolmannen vuosineljänneksen kassavirta nousi lähes miljardin dollarin verran edellisestä vuosineljänneksestä. Kassavirran ja muiden Teslan tunnuslukujen havainnollinen graafinen esitys löytyy Stockapps-sivuilta.

Tesla hakee kasvua aggressiivisesti. Se suunnittelee uusia tehtaita Teksasin osavaltioon Yhdysvaltoihin ja Euroopassa Saksaan. Yhtiön investoinnit ovat nousseet kolmannella vuosineljänneksellä 84 prosenttia viime vuoden vastaavaan verrattuna.

Vaikka investoinnit ylittivät miljardin dollarin kolmannella kvartaalilla, on Teslan vapaa kassavirta silti ylijäämäinen lähes 1,4 miljardia dollaria.

Tähän asti Teslan sähköautot ovat olleet liian hintavia kansanautoiksi. Tähän saattaa tulla muutos, mikäli on uskominen yhtiön kipparia.

Sähköautoyhtiön pääjohtaja Elon Musk lupaili yhtiön vastikään järjestämässä akkutapahtumassa, että Tesla aikoo valmistaa 25 000 dollaria maksavia eli noin 21 400 euron hintaisia sähköautoja mahdollisesti jo kolmen vuoden kuluttua.

Vaikka Teslan tuloksentekokyky kasvaa kohisten, alkaa osa yhtiötä seuraavista analyytikoista olla jo epäileväisiä. Yhtiötä seuraavasta 25 analyytikosta jo seitsemän antaa osakkeelle myyntisuosituksen. Myös konsensuksen mukainen osakkeen keskimääräinen tavoitehinta 404 dollaria alittaa nykyisen yli 600 dollarin kurssin selvästi.

Analyytikoiden onnistumista reittaava TipRanks-sivusto antaa Teslan osakkeelle tällä hetkellä arvosanan 7, kun maksimi on 10.