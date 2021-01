Apetit sai luvan proteiini-innovaatiolleen – osake kiitää

Euroopan komissio on myöntänyt uuselintarvikeluvan Apetitin rypsin- ja rapsinsiemenistä valmistettavalle kasviproteiini- ja kuituvaihtoehto.

Apetit-konserniin kuuluvan Avena Nordic Grain Oy:n kehittämälle BlackGrain from Yellow Fields -rypsinsiemenjauheelle eli rypsi-ingredientille on myönnetty uuselintarvikelupa. Apetit on Helsingin pörssiin listattu elintarvikeyhtiö.

Kyseessä on Apetitin uusi tuoteinnovaatio, rypsin- ja rapsinsiemenistä valmistettava kasviproteiini- ja kuituvaihtoehto, jonka ravintoarvot ja tuotesovellukset ovat yhtiön mukaan monipuoliset.

”Päätös uuselintarvikeluvan myöntämisestä on sinetti sille tuotekehitystyölle, jota olemme tehneet BlackGrainin parissa jo vuosia. Sen myötä voimme jatkaa myös uusien rypsipohjaisten ingredienttien kehitystyötä”, sanoo Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit kertoo tiedätteessaan, että BlackGrainin lupahakemus siirtyi Euroopan komission käsittelyyn heinäkuussa 2020 sen jälkeen, kun Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) oli antanut sille lupaa puoltavan lausunnon.

Apetit on ottanut uuselintarvikelupapäätöstä odottaessaan jo seuraavia askeleita BlackGrainin kehityksessä.

”Olemme päättäneet investoida pientuotannon aloittamiseen, jonka käynnistyttyä voimme testata rypsi-ingredienttiä entistä laajemmassa mittakaavassa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Jatkamme myös ingredientin kaupallistamiseen liittyvien vaihtoehtojen arviointia”, Mäki kertoo.

Apetitin mukaan uuselintarvikkeille täytyy hakea lupa Euroopan komissiolta, ennen kuin ne saa tuoda markkinoille EU:n alueella. Luvanhakuprosessin tarkoituksena on varmistaa uusien elintarvikkeiden turvallisuus. BlackGrainin kehitys aloitettiin vuonna 2017, ja uuselintarvikelupahakemus jätettiin komission käsittelyyn vuoden 2018 lopussa.

”Komissio pyysi EFSA:lta tieteellisten asiantuntijoiden lausunnon turvallisuudesta kesäkuussa 2019. Lausunto valmistui heinäkuussa 2020 ja luvan käsittely palasi komission pöydälle. Käsittely eteni sujuvasti lainsäädännössä asetettujen aikarajojen mukaisesti”, kertoo BlackGrainin kehityksestä vastaava tutkimus- ja tuotekehityspäällikkö Kaisu Riihinen.

BlackGrain from Yellow Fields valmistetaan olemassa olevasta raaka-aineesta, osittain rasvattomaksi puristetusta rypsinsiemenkakusta, jolla on erinomaiset ravintoarvot: se sisältää kuitua, proteiinia, hyviä rasvoja sekä riittävän määrän ihmiselle välttämättömiä aminohappoja. Aiemmin puristekakku on käsitelty rypsipuristeeksi, joka on hyödynnetty eläinrehun raaka-aineena, mutta kehitystyön tuloksena sen jalostusarvoa voidaan lisätä valmistamalla siitä ihmisravintoon sopivaa rypsinsiemenjauhetta.

”Öljyn puristuksessa muodostuvan puristevirran hyödyntäminen ja ihmisravinnoksi jalostaminen on teko kestävien ruokavalintojen puolesta, sillä sen myötä ravintoketju lyhenee”, Riihinen sanoo.

Vegaaninen, gluteeniton, GMO-vapaa ja soijaton BlackGrain from Yellow Fields sopii useimpiin ruokavalioihin. Väriltään tumma ja maultaan mieto tuote toimii erityisen hyvin yhdessä viljan, herneproteiinin ja tärkkelyksen kanssa.

”Teemme nykyisen ingredientin pohjalta asiakaslähtöistä kehitystyötä. Huomioimme asiakkaan tarpeet ja autamme heitä löytämään parhaan tavan BlackGrainin hyödyntämiseen heidän tuotteessaan”, Riihinen summaa.

Apetitin osake kipusi lähes 13 prosenttia tiistaina, kun Apetit oli maanantaina julkistanut tiedotteen Euroopan komission myöntämästä luvasta.