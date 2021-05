Ruokahävikin verkkokauppa Fiksuruoka.fi tavoittelee Euroopan markkinoita 19 miljoonan euron kasvurahoituksella

Pääomasijoittaja Verdane investoi suomalaisen hävikkiruoan verkkokaupan Fiksuruoka.fi:n kansainväliseen kasvuun.

Kasvusijoitusyhtiö Verdane tukee Fiksuruoan vakiintunutta asemaa Suomessa ja sen kansainvälistä laajentumista Eurooppaan. 19 miljoonan euron sijoituksen ansiosta Verdanesta tulee Fiksuruoan merkittävä vähemmistöosakas.



Fiksuruoka käynnisti toimintansa lähes tyhjästä. Neljässä vuodessa yritys on kasvattanut liikevaihtonsa 12 miljoonaan euroon.

Fiksuruoka.fi on teknologia- ja verkkokauppayritys, joka vähentää ruokahävikkiä myymällä elintarvikkeiden sekä käyttötavaran poisto- ja jäännöseriä suurilla alennuksilla verkkokaupassa www.fiksuruoka.fi. Fiksuruoka.fi tarjoaa siten kuluttajille mahdollisuuden ostaa tuotteita ja samalla auttaa toimittajia vähentämään hävikkiä.

Datan ja analytiikan hyödyntäminen ostossa, hinnoittelussa, digitaalisessa markkinoinnissa sekä verkkokaupan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä on Fiksuruoka.fi:n ydinosaamista.

Fiksuruoka.fi tekee yhteistyötä Suomessa lähes kaikkien isojen kuivaelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien kanssa. Toimittajina ovat esimerkiksi Jalostaja, Nestlé, Orkla Care, Oriola, Fredman ja Läntmannen Cerelia.

Verkkokaupan valikoima koostuu pääosin suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys.

Verdane on keskittynyt teknologiavetoisten pohjoiseurooppalaisten yritysten kansainväliseen kasvuun. Yhtiö on tehnyt vuodesta 2003 lähtien noin 30 eri sijoitusta digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan saralla ja ollut mukana kehittämässä muun muassa Booztin ja Desenion verkkokauppoja nykyiseen kokoonsa. Verdanella on myös pitkä kokemus päivittäistavarakaupasta.

Vuodesta 2010 lähtien Suomessa toiminut Verdane etsii sijoituskohteikseen yrityksiä kolmen ydinteeman ympäriltä: digitaalisesta kuluttajaliiketoiminnasta, ohjelmistoliiketoiminnasta sekä kestävän yhteiskunnan saralta.

Verdanen sijoitus tarjoaa Fiksuruoalle mahdollisuuden isoon kasvuloikkaan.



”Verdane oli meille kiinnostavin kumppani, kun lähdimme hakemaan rahoitusta, sillä yhtiö sopii taustansa ja osaamisensa kautta Fiksuruoan sijoittajaksi lähes täydellisesti. Myös muita vaihtoehtoja oli pöydällä, mutta näimme Verdanen pystyvän tukemaan meitä eniten seuraavassa kasvuvaiheessamme. Verdane on mielestäni Pohjoismaiden kovin pääomasijoittaja meidän toimialallamme”, Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu kertoo.



Fiksuruoan hallituksessa ovat aloittaneet Ruotsin suurimman päivittäistavaran verkkokaupan Mathemin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Tomas Kull, Verdanen verkkokauppasijoituksista vastaava osakas Staffan Mörndal sekä Verdanen Suomen toimintoja vetävä osakas Janne Holmia.



“Fiksuruoka on todella jännittävässä vaiheessa tuomassa kestävää, digitaalista ja budjettiystävällistä ratkaisua yhteen maailman suurimmista ongelmista – ruokahävikkiin. Olemme vaikuttuneita Fiksuruoka-tiimin sitoutumisesta paremman maailman rakentamiseen, innosta ymmärtää verkkokauppaa ja ylpeitä voidessamme käyttää liiketoiminnan asiantuntemustamme kasvun tukemiseen Euroopassa ja ruokahävikin vähentämiseen kansainvälisessä mittakaavassa”, sanoo Verdanen Janne Holmia.



Fiksuruoka.fi:n toiminnassa yhdistyy useampi megatrendi: ruokakaupan siirtyminen verkkoon sekä vastuullisuus hävikin vähentämisen kautta. Juhani Järvensivu näkee yhtiöllä olevan myös vahvoja kilpailuetuja.

“Olemme äärimmäisen dataohjattu firma. Hyödynnämme dataa ja analytiikkaa kokonaisvaltaisesti asiakaskokemuksen ja verkkokaupan kehittämisessä sekä muun muassa ostossa, hinnoittelussa ja digitaalisessa markkinoinnissa.”



Fiksuruoka.fi:n kasvu näkyy myös henkilöstössä ja yhtiö rekrytoi tällä hetkellä lisää työntekijöitä Suomeen.



”Tavoitteenamme on löytää noin 15 uutta työkaveria Suomeen vielä ennen kesää. Rekrytoimme tällä hetkellä kaikkiin tiimeihimme: ostoon, markkinointiin, verkkokaupan kehitykseen, analytiikkaan ja asiakaspalveluun”, Järvensivu kertoo.