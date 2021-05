Teknologia-analyytikko: ”Tekoälyn merkitys tulee olemaan moninkertainen mobiiliin verrattuna.”

FAANG-yritykset toivat varhaisen vaiheen sijoittajilleen tähtitieteelliset tuotot. Voisiko seuraava FAANG-osake löytyä tekoälyn parista?

Älypuhelimen merkitys ihmisten elämään ja yritysten toimintaan on ollut valtava. Tänä päivänä puhelimen kautta hoituu uskomaton määrä asioita ja nykyään voi olla jopa vaikea muistaa kuinka paljon hankalampaa elämä oli ennen älypuhelinta.

Älypuhelin on toisaalta tehnyt kymmenistä fyysisistä tuotteista täysin tarpeettomia ja toisaalta synnyttänyt suuria FAANG-tason menestystarinoita, kuten Facebookin, Applen ja Googlen.

Tulevaisuuden menestystarinaa kannattaa etsiä

Viime vuosikymmen oli FAANG-yritysten voittokulkua, mutta mikään ei kasva ikuisesti ja moni kysyykin ovatko FAANG-yritykset jo liian suuria?

FAANG-yritykset toki kasvavat edelleen ja ne voivat sinällään olla ihan hyviä sijoituksiakin. Toisaalta FAANG-yritysten kokoluokka on jo sellainen, että poliittisen riskinkin puolesta on vaikea nähdä niiden tuottopotentiaalia yhtä suurena kuin vielä vuosikymmen sitten.

Suurta tuottopotentiaalia hamuava sijoittaja tähyääkin tulevaisuuteen ja pohtii mistä löytää tulevaisuuden suuria menestystarinoita.

I/O Fundin teknologia-analyytikko Beth Kindig kertoo Brian Stoffelin haastattelussa uskovansa tekoälyn kokonaismerkityksen kasvavan nelinkertaiseksi mobiiliin verrattuna. Kindig uskoo tekoälyn myös synnyttävän uusia FAANG-tason yrityksiä.

Näin tekoäly tulee muuttamaan maailmaa

Kukaan ei tietenkään tiedä mitä tulevaisuus tarkalleen ottaen tuo tullessaan. Toistaiseksi vaikuttaa kuitenkin siltä, että tekoälyllä tulee olemaan todella suuri merkitys.

Uusia yrityksiä ja työpaikkoja syntyy tekoälyn ympärille. Samalla vanhoja työpaikkoja tulee häviämään tekoälyn mahdollistaessa yhä useamman ihmisen työpanoksen korvaamisen koneella.

Työpaikat tulevat vähenemään myös sitä kautta, että tekoälyyn perustuva laitteiden ennaltaehkäisevä huolto johtaa laitteen pidempään elinkaareen. Pidemmät elinkaaret puolestaan tarkoittavat pienempää investointitarvetta.

On kyse sitten tekoälyyn perustuvasta markkinoinnista, tietoturvasta, petosten torjunnasta, luottoriskien mallintamisesta, robotiikasta, ohjelmistorobotiikasta, ennaltaehkäisevästä laitehuollosta tai itseajavista autoista niin kyse ei ole pelkästä tuottavuuden kasvusta, jossa kaikki voittavat.

Aivan kuten älypuhelimien kohdalla tulee syntymään tilanteita, jossa tekoälyn voimaan perustuva entistä parempi tuote vie markkinaosuuksia tekoälyä hyödyntämättömältä tuotteelta.

Tekoäly voi tuoda monelle yritykselle ikävän yllätyksen

Tekoälyn tuoma muutos tulee olemaan kaikkea muuta kuin lineaarinen. Lähtö on hidas, sillä jo olemassa olevia ratkaisuja merkittävästi paremman ratkaisun kehittäminen vaatii huomattavia investointeja ja aikaa. Tämän jälkeen kilpailu osaajista ja innovaatioista tulee kiihdyttämään tekoälyn tuomaa muutosta.

Osa yrityksistä lähtee tekemään muutoksia vasta kun muutos näkyy toimintaympäristössä tai viimeistään pakon edessä. Siinä kohtaa voi olla hankalaa reagoida, koska vastassa on varhaisemmassa vaiheessa kilpailuun lähteneiden yritysten rakentamat vallihaudat.

Tekoäly synnyttää kysyntää laskentateholle ja yksi tekoälyn voittajista on Nvidia. Nvidian kehittäjäekosysteemi perustuu ainoastaan Nvidian grafiikkaprosessoreiden kanssa yhteensopivaan CUDA-arkkitehtuuriin.

Kyseessä on vallihauta-asema, josta kertoo sekin, että CUDA-arkkitehtuuria opetetaan yliopistoissa. Kehittäjäekosysteemejä voi olla vain rajattu määrä, koska kehittäjät suostuvat opettelemaan rajatun määrän ohjelmointikieliä.

Toinen esimerkki on luottoriskien mallintamiseen keskittyvä Upstart. Googlella vaikuttavan uran tehneen David Girouardin Upstart perustettiin vuonna 2012.

Yhtä hyvän tekoälyyn perustuvan tuotteen rakentaminen voi olla haastavaa, mikäli tuotteen rakentamiseen aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun Upstart on jo vallannut markkinat.

Massiiviset tuotot tuovat sijoitukset tehdään nyt

Tekoälyn merkityksen huomioiminen omassa sijoitussalkussa tulee olemaan sitä vaikeampaa mitä myöhemmin tilanteeseen herää. Tässä vaiheessa on selvää, että Nvidian liiketoiminta on hyötynyt tekoälystä. Kaikki eivät kuitenkaan halua enää tässä vaiheessa sijoittaa yritykseen, jonka kurssi on lähes 30-kertaistunut vuoden 2015 alusta laskien.

Suurin tuottopotentiaali piileekin tulevaisuuden voittajissa. Näiden löytäminen on kuitenkin haastavaa. On erittäin helppoa löytää pienen kokoluokan yritys, joka kertoo tekoälyyn perustavasta liiketoimintamallista, mutta siitä on erittäin pitkä matka markkinat toden teolla murtavaan menestystarinaan.

Upstartin mukaan heidän tuotteensa on merkittävästi perinteistä tuotetta parempi. Upstartin tuotteen avulla lainoja voidaan myöntää yli kaksinkertainen määrä perinteiseen verrattuna ilman ongelmalainojen osuuden nousua.

Ei voida vielä varmuudella tietää tuleeko Upstart lopulta onnistumaan tavalla, jossa se murtaa markkinat toden teolla. Siltikin massiivisen suurimman tuottopotentiaalin sijoitus tehdään todennäköisemmin tänä vuonna kuin kolmen vuoden päästä.

Siinä vaiheessa, kun voittaja on varma, on suurin tuottopotentiaali jo syöty.