Lääkintälaitevalmistaja Nexstim kertoi pidennetystä sopimuksesta – osake pomppasi yli 20 prosenttia

Yhtiön vakavan masennuksen hoitoon tarkoitetun laitteiston jakelusopimus innosti sijoittajia.

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiöo perustettiin vuonna 2000, kun se irrotettiin Teknillisen korkeakoulun eli nykyisen Aalto-yliopiston tutkimusprojektista.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Yhtiön osakekurssi on ollut viime viime vuodet heikossa hapessa. Viidessä vuodessa yhtiön markkina-arvosta on sulanut yli 90 prosenttia.

Yhtiön ilmoitus pidennetystä sopimuksesta nosti osaketta kuitenkin tänään yli 20 prosenttia.

Nexstim kertoi tänään tiedotteessaan, että se pidentää sopimusta kanadalaisen jakelijan kanssa ja saa tilauksen kolmesta NBT-laitteistosta. Sopimusta jatkettiin viidellä vuodella.

Sopimus keskittyy jatkossakin Nexstimin vakavan masennuksen hoitoon käytettävien NBT-laitteistojen jakeluun. Sopimuksen pidentämisen yhteydessä jakelija on tilannut kolme NBT-laitteistoa sekä laitteiston kanssa käytettäviä pään paikantimia.

NBT on lyhenne englannin kielen sanoista Navigated Brain Therapy. Nexstim on saanut laitteistolle USA:n FDA:n markkinointi- ja jakeluluvan vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. Laitteisto on myös CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kertoo, että maailmanlaajuisen pandemian viimeisen 14 kuukauden aikana aiheuttamista haasteista huolimatta Nexstimin yhteistyö Canadian Health Solutionsin kanssa on vain vahvistunut.

”Tri David Elias ja hänen pätevä työryhmänsä ovat tehneet minuun vaikutuksen. Uskon tämän ensimmäisen kolmen laitteiston tilauksen olevan vain alkua tämän yksilöllisimmän masennuksen TMS-hoidon tuomiselle kanadalaisten saataville. Tässä kumppanuudessa on loistavia mahdollisuuksia”, Karvinen toteaa.

Viime vuosi oli myös ensimmäinen vuosi, jona yhtiö pääsi kehittämään ja toteuttamaan uudistettua yritysstrategiaansa vuosille 2020-2024. Vaikka pandemian aiheuttamilla laajamittaisilla liikkumisrajoituksilla oli vaikutusta terapialiiketoimintamarkkinoihin, Yhtiö toimitti yhteensä kahdeksan uutta NBT-laitteistoa, joista kuusi toimitettiin Yhdysvaltoihin ja kaksi Eurooppaan ja muualle maailmaan.

Yhtiö ei vielä liikevaihdolla ja tuloksella loista. Viime vuoden liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 3,3 miljoonaa euroa. Liiketappio oli 3,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna tappio oli lähes kaksinkertainen, 6,5 miljoonaa euroa.