Normaalia paremmat työttömyysetuudet jatkuvat syyskuuhun asti

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksia työttömyysetuuden suojaosaan, liikkuvuusavustuksiin ja yrittäjien työmarkkinatukeen.

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu koronakriisin vuoksi väliaikaisesti ja sitä on päätetty jatkaa. Suojaosa on se määrä, jonka työtön voi ansaita tuloja ilman, että se vähentää työttömyysetuutta. Työtön voi ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan neljän viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein.

Korotus on nyt voimassa tämän vuoden syyskuun loppuun asti.

Liikkuvuusavustusta voi puolestaan saada henkilö, joka ottaa vastaan sellaisen kokoaikatyön, jonka edestakaisen työmatkan kesto on yli kaksi tuntia päivässä. Liikkumisavustuksen voi saada myös työn perässä muuttoon vastaavalta etäisyydeltä. Liikkuvuusavustusta maksetaan näillä ehdoilla, jos työ on alkanut 12.6.2020–30.9.2021. Tavallisesti kokoaikatyön työmatkan kesto pitää olla yli kolme tuntia päivässä.

Työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Muutos on voimassa 11.5.2020–30.9.2021.

Jos henkilö on lomautettu ja lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, voit hän saada työttömyysetuutta, vaikka hän opiskelee. Kyse on väliaikaisesta muutoksesta, joka on voimassa 31.12.2021 asti.

Myös yrittäjien oikeutta työmarkkinatukea on pidennetty.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 090 euroa kuukaudessa. Nämäkin muutokset ovat nyt voimassa tämän vuoden syyskuun loppuun.

Jos yritystoiminta on kuitenkin päättynyt tai se on sivutoimista ja henkilö on työttömyyskassan jäsen, on mahdollista saada työmarkkinatuen sijaan tuloihin perustuvaa ansiopäivärahaa.

Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa.

Lisätietoa yrittäjän työmarkkinatuesta löytyy Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Osa-aika- tai keikkatyön palkan vaikutuksen päivärahaan voi arvioida Yrittäjäkassan laskurilla.