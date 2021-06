Polttoaineiden ja asumisen kallistuminen nostivat inflaation 2,2 prosenttiin

Inflaatio jatkaa kiihtymistään. Hintojen nousu on kuitenkin vielä toistaiseksi maltillista ja mahdollisesti väliaikaista.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa 2,2 prosenttia. Huhtikuussa inflaatio oli 2,1 prosenttia. Inflaation kasvuun vaikutti muun muassa polttoaineiden hintojen kehitys.

Toukokuussa kuluttajahintoja nosti Tilastokeskuksen mukaan vuoden takaiseen verrattuna eniten bensiinin, dieselin, omakotitalokiinteistöjen ja omakotitalon peruskorjauksen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten pitkien junamatkojen, asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen, laivalla tehtävien reittimatkojen ja ravintolassa myytävän oluen halpeneminen.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia, mikä johtui muun muassa omistusasumisen ja rahapelien kallistumisesta.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli toukokuussa 2,0 prosenttia. Huhtikuussa se oli 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa 2,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen arvioi Twitterissä, että vuosi sitten pandemian johdosta polttoaineiden hinnat laskivat tuntuvasti ja nyt niinsanottu pohjavaikutus nopeuttaa inflaatiota.

Inflaatio oli 2,2 prosenttia toukokuussa Suomessa. Huhtikuun lukema oli 2,1 %. Inflaatiota nopeuttivat toukokuussa liikenteen ja asumisen kallistuminen. Vuosi sitten pandemian johdosta polttoaineiden hinnat laskivat tuntuvasti, nyt ns. pohjavaikutus nopeuttaa inflaatiota. pic.twitter.com/V9c8ubotg4 — Timo Hirvonen (@HirvonenTimo) June 14, 2021

Myös Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että hintojen nousu selittyy alhaisella vertailutasolla.

Kotimainen #inflaatio toukokuussa +2,2 %. Vauhdikkaampaa oli viimeksi joulukuussa 2012. Hintojen nousu selittyy silti pääosin yhä bensalla ja alhaisella vertailutasolla.https://t.co/6w02N2jIoq pic.twitter.com/VRDCRfxNq2 — Jukka Appelqvist (@JukkaAppelqvist) June 14, 2021

Yhdysvalloissa inflaatio on toisissa lukemissa. Siellä kuluttajahintaindeksi nousi toukokuussa vuodentakaisesta lukemasta 5,0 prosenttia, kun ekonomistien odotus oli 4,7 prosenttia. Pohjahintaindeksi nousi vuodentakaisesta 3,8 prosenttia, kun odotuksissa oli 3,5 prosenttia. Pohjainflaatio on ollut Yhdysvalloissa viimeksi näin korkealla lähes 28 vuotta sitten.

Viimeisen kuukauden aikana tämä korkotaso on kuitenkin ollut kiihtyvästä inflaatiosta huolimatta laskussa eikä nousussa. USA:n 10-vuoden velkakirjan korko on laskenut kuukaudessa yli 1,7 prosentista 1,46 prosenttiin. Torstaina korko kävi 1,43 prosentissa, mikä on alhaisin kolmeen kuukauteen.

Suomen 10 vuoden velkakirjan korko on laskenut toukokuun 17. päivän jälkeen 0,11 prosentista -0,06 prosenttiin.

Matalina pysyvät pitkät korot viittaavat nyt siihen, että korkosijoittajat eivät ole inflaatiosta huolissaan.