Outokummun odotuksia kovempi tuloskasvu ei riittänyt sijoittajille

Teräsmarkkinoiden elpyminen näkyy Outokummun tulosluvuissa vahvasti.

Toisinaan pörssissä nähdään tilanteita, joissa pörssiyhtiön osakekurssi laskee, vaikka se on julkistanut konsensusodotuksia paremman kvartaalituloksen. Syynä tällaiseen tilanteeseen voi olla esimerkiksi se, että sijoittajien odotukset on viritetty korkeammalle kuin mikä on analyytikoiden konsensusodotus.

Näin näyttää käyneen nyt teräsyhtiö Outokummun osakkeelle.

Teräsyhtiö ylsi toisella vuosineljänneksellä 223 miljoonan euron oikaistuun käyttökatteeseen, kun se edellisvuonna oli vain 45 miljoonaa euroa. Käyttökatteen kasvu ylitti analyytikoiden konsensusennusteen 209 miljoonaa euroa. Silti Outokummun osake laski torstaina Helsingin pörssissä 4,3 prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Outokumpu on saavuttanut 400 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen, mikä on selvästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 873 miljoonaan euroon vuoden 2021 toisella neljänneksellä, kun vuosi sitten liikevaihto oli 1 420 miljoonaa euroa.

Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, jota painoi maailmanlaajuisen koronaviruspandemian heikentämä kysyntä. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikoissa, ja ferrokromin myyntihinnan nousu tuki kannattavuutta.

Rahtikustannukset nousivat Amerikoissa, minkä lisäksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto Avestassa Ruotsissa nosti myös kustannuksia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 7 miljoonaa euroa viime vuoden toisen neljänneksen 16 miljoonan euron tappioihin verrattuna.

Yhtiön ruostumattoman teräksen toimitukset nousivat huhti-kesäkuussa 626 000 tonniin viime vuoden 523 000 tonnista.

Outokumpu tarvitsee suojatulleja

Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että ruostumattoman teräksen markkinat ovat toipuneet maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta useilla toimialoilla.

”Tässä vahvassa markkinatilanteessa nostimme oikaistun käyttökatteen 223 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Tehtaidemme käyttöaste on ollut korkea, ja konsernin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä”, Malinen toteaa.

Malisen mukaan kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisestä neljänneksestä.

”Suotuisa markkinatilanne tuki kannattavuutta Europe-liiketoiminta-alueella, jonka oikaistu käyttökate nousi 98 miljoonaan euroon toimitusten kasvaessa 2 prosenttia. Americas-liiketoiminta-alueella noususuunta jatkui vahvassa markkinatilanteessa, ja pystyimme myös osoittamaan, että tekemämme kehitystoimenpiteet erityisesti kustannusrakenteessa, myyntistrategiassa ja työtavoissa ovat kestäviä. Americasin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 9 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä, ja oikaistu käyttökate nousi 65 miljoonaan euroon.”

Outokumpu on hyvää vauhtia yltämässä tämän vuoden tulostavoitteisiin.

”Olemme jatkaneet strategiamme määrätietoista toteutusta ja olemme aikataulussa saavuttaa 200 miljoonan euron käyttökatetason parannus vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme saavuttaneet omin toimenpitein 123 miljoonan euron käyttökatetason parannuksen”, Malinen ennustaa.

Kaupan sääntelyssä tapahtui toisella neljänneksellä paljon. Malinen kertoo, että Outokumpu on tyytyväinen siihen, että EU jatkoi suojatulleja vielä kolmella vuodella kesäkuuhun 2024 asti.

”Lisäksi EU asetti väliaikaiset polkumyyntitullit Indonesiasta ja Intiasta tuotavalle kylmävalssatulle teräkselle. Tällaiset suojatoimet ovat tärkeä askel, jotta taataan reilu kilpailutilanne Euroopassa kestävästi tuotetulle ruostumattomalle teräkselle.”

Näkymät vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen toimitusten laskevan kolmannella neljänneksellä 0–10 prosenttia toisesta neljänneksestä tavallisen kausivaihtelun myötä. Kolmannelle neljännekselle ferrokromin Euroopan sopimushinta pysyy vakaana 1,56 Yhdysvaltain dollarissa naulalta.

Suunniteltujen kunnossapitotöiden kustannusten yhtiö arvioi nousevan kolmannella neljänneksellä noin 10 miljoonaan euroa toisesta neljänneksestä.

Nykyisillä raaka-ainehinnoilla ja valuuttakursseilla kolmannella neljänneksellä ei ole odotettavissa merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- tai metallijohdannaisvoittoja tai -tappioita.

Oikaistun käyttökatteen Outokumpu arvioi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä olevan samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä.