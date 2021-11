Tokmanni petti odotukset, mutta osake tarjoaa silti houkuttelevan tuotto-odotuksen

Halpakauppaketju Tokmanni petti odotukset kolmannella neljänneksellä. Roimasti halventunut osake voi tarjota kuitenkin hyvät tuottomahdollisuudet.

Suomen suuri halpakauppaketju Tokmanni on tänä vuonna kasvanut vakuuttavasti. Huhti-kesäkuussa halpakauppaketjun liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 302 miljoonaan euroon vertailukaudesta ja vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 30,6 miljoonaa. Analyytikoiden konsensusennuste oli 30 miljoonaa euroa.

Yhtiö on edennyt erityisesti verkkokaupassa. Verkkokaupan myynti kasvoi toisella neljänneksellä 45,5 prosenttia.

Vahva kasvu on nostanut odotuksia yhtiötä kohtaan. Analyytikot odottavat viime vuoden 1,2 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 1,3 euroon ja ensi vuonna 1,4 euroon.

Tokmanni julkaisi perjantaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Kauppaketjun liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia viime vuodesta 280 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia.

Verkkokauppa kasvoi peräti 65 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Osakkeesta sulanut jo neljännes heinäkuun lopusta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 24 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 29 miljoonaa euroa, joten Tokmanni ei aivan lunastanut tuloskasvuodotuksia.

Tulospettymyksen vuoksi osake rojahti Helsingin pörssissä perjantaina 8,5 prosenttia. Osake on ollut laskutrendissä heinäkuun lopusta lähtien, ja sen jälkeen osake on luisunut jo 25 prosenttia eli yhtiön markkina-arvosta on sulanut neljännes.

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo, että tilanne maailmanmarkkinoilla on tällä hetkellä poikkeuksellinen.

”Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet selvästi ja tuotteiden saatavuus on heikentynyt joidenkin tuotteiden osalta. Myös rahtikustannukset ovat nousseet merkittävästi. Hyvien yhteistyökumppanuuksien ja -sopimusten avulla Tokmannin rahtikustannukset ovat kuitenkin nousseet markkinahintoja vähemmän ja rahtikapasiteettia on ollut saatavilla. Siten olemme pystyneet varmistamaan tuotteiden hyvän riittävyyden myymälöissämme kuluneella neljänneksellä sekä tulevaan joulukauppaan”, Rautiainen toteaa.

Tokmanni säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö ennustaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Vertailukelpoisen liikevoiton Tokmanni odottaa paranevan ja olevan 105–115 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 100 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikot Thomas Westerholm ja Petri Kajaani kertovat, että Tokmannin tulosraportti ylitti odotukset kasvun suhteen. Sen sijaan yhtiön päätös pitäytyä halvoissa asiakashinnoissa kohonneista kustannuksista huolimatta johti Inderesin ennusteita alhaisempaan kannattavuuteen. Painetta yhtiön kannattavuuteen aiheutti myös kanta-asiakasohjelman lanseeraus ja siihen kuuluvat liittymisalennukset.

Analyytikoiden mukaan Tokmannin strateginen linjaus pitää kiinni halvoista hinnoista auttaa pidemmällä aikavälillä hankkimaan kaupan alan toimijoille tärkeää suurempaa kokoluokkaa, mutta se voi tuoda lyhyellä aikavälillä painetta kannattavuuteen.

Osake tarjoaa houkuttelevan tuotto-odotuksen

Tokmannin raju kurssilasku on tehnyt osakkeesta houkuttelevan hintaisen, kun se suhteutetaan tuloskasvunäkymiin, arvostukseen ja osinkotuottoon.

”Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 15x ja 14x ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 9x ja 8x. Arvostus on houkutteleva yhtiön vahva markkina-asema ja hyvät tuloskasvunäkymät huomioiden”, Inderesin analyytikot arvioivat.

Westerholm ja Kajaani laskevat, että Tokmannin arvostuskertoimet ovat vuoden 2021 Inderesin ennusteilla 19-25 prosenttia verrokkiryhmän alapuolella ja vuoden 2022 ennusteilla alennus on 21-27 prosenttia.

”Ennusteissamme Tokmannin strategiakauden 2021-2025 vuotuinen EPS-kasvu on noin 8 %, mikä yhdessä kasvavan 5-6 %:n osinkotuoton kanssa tarjoilevat mielestämme houkuttelevan tuotto-odotukseen”, analyytikot uskovat.

Inderes nosti Tokmannin vuosien 2021-2023 kasvuennusteita 1-2 prosenttia, mutta laski liikevoittoennusteita 4-8 prosenttia. Tästä syystä Inderes laski osakkeen tavoitehinnan 25 euroon aiemmasta 27 eurosta. Suosituksen analyysitalo kuitenkin nosti aiemmalta lisää-tasolta ostotasolle.