Ukrainan sota painaa euron vaihtokurssia

Euron vaihtosuhde dollariin nähden on laskenut nopeasti. Taustalla on kaksi syytä.

Vielä viime toukokuussa euron arvo oli 1,22 dollaria, mutta nyt kurssi on painunut 1,09 dollariin. Euron arvo on laskenut alimmilleen seitsemään vuoteen suhteessa Sveitsin frangiin, joka on dollarin ohella turvasatamavaluutta kriisiaikoina.

Euron heikentymisen taustalla on USA:n talouden vahvistuminen ja samalla euroalueen heikentyneet näkymät.

Yhdysvaltojen helmikuun työllisyysluvut olivat vahvoja. Uusia työpaikkoja syntyi 678 000, mikä ylitti selvästi ekonomistien 400 000 työpaikan konsensusennusteen. Samalla työttömyysaste laski vain 3,8 prosenttiin.

Työllisyysraporttia tärkeämpi tekijä euron ja dollarin vaihtosuhteen kehittymisessä on kuitenkin Ukrainan sota. Venäjä aloitti 24. helmikuuta täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen useasta eri suunnasta Ukrainaa vastaan.

Sota ja Venäjään kohdistetut historiallisen laajat talouspakotteet herättävät pelkoja raaka-ainehintojen noususta. Euroopan talous on riippuvainen Venäjän energiasta ja raaka-aineista, ja Ukrainan sodalla pelätään nyt olevan kielteisiä vaikutuksia Euroopan ja euroalueen talouskasvuun.

Euron laskun lisäksi esimerkiksi Saksan valtion 10-vuoden velkakirjan tuotto on laskenut jälleen miinusmerkkiseksi.