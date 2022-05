Sijoitamme sähköiseen liikenteeseen terveyssyistä – ja siihen on 9 miljoonaa perustelua

Moni yllättyy kuullessaan, ettei Finnfund sijoita sähköisen liikenteen kehittämiseen ensisijaisesti ilmastosyistä, vaan tärkein vaikuttavuus tulee terveysvaikutuksista.

Ilmansaasteet ovat ympäristötekijöistä maailman yleisin ennenaikaisen kuoleman syy, ja ne aiheuttavat 15 prosenttia kaikista kuolemista. Noin yhdeksän miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ilmansaasteisiin, eli yli puolitoista kertaa koko Suomen väkiluvun verran.

Korkein kuolleisuus ilmansaasteista johtuen on Intiassa. Seuraavina listalla ovat Kiina ja Nigeria, ilmenee Global Alliance on Health and Pollutionin (GAHP) raportista. Tämä oli tärkein syymme sijoittaa sähköautojen latausverkostojen rakentamiseen Intiassa.

Olen työskennellyt energiahankkeiden parissa 20 vuotta, ja nyt käynnissä oleva siirtymä sähköiseen liikenteeseen on yksi kiehtovimmista näkemistäni kehityskaarista. Ala on sijoittajien silmissä kuumaakin kuumempi, koska edistys on nopeaa ja innovaatiot kiehtovia, toimiala on melko uusi ja monet toimijat vielä kehitysvaiheessa.

Kukaan ei tiedä, mitä seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuu, sillä moni asia tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Myös Finnfund teki loppuvuodesta 2020 ensimmäisen sijoituksensa sähköisen liikenteen kehittämiseen.

Tankki täyteen aurinkovoimalla

Sijoituksen vaikuttavuudella on monia ulottuvuuksia. Liikenteen sähköistyminen muuttaa ihmisten elämää monella tavalla.

Sähköinen liikenne voi esimerkiksi Afrikassa parantaa liikkumismahdollisuuksia maaseudulla, jossa ei ole huoltoasemia. Aurinkovoimalla tapahtuva akkujen lataaminen saattaa tuoda syrjäseutujen asukkaille mahdollisuuden nopeuttaa kuljettuja matkoja ja sen myötä parantaa ihmisten mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan. Keniassa sijaitseva Lake Turkanan tuulipuistoprojekti on osoittanut, miten valtava merkitys matka-aikojen lyhenemisellä on: Liikenteen kasvu ja kuljetuskustannusten aleneminen on siellä laskenut tiettyjen elintarvikkeiden hintoja 20–30 prosenttia paikallisella torilla ja kolminkertaistanut kalastajien tulot.

Hyppäävätkö kehittyvät maat jälleen kerran yhden kehitysvaiheen yli ja ottavat sähköisen liikenteen ratkaisut käyttöön nopeammin kuin kukaan muu, koska infrastruktuuria ei ole ehditty rakentaa fossiilisista polttoaineista riippuvaiseksi?

Kukin markkina tarvitsee omat ratkaisunsa

Erilaiset markkinat tarvitsevat niille sopivia ratkaisuja. Myös Finnfundin kohdemaissa keinot liikutella ihmisiä ja tavaroita ovat hyvin erilaisia.

Afrikassa keskitytään nyt 2- ja 3-pyöräisten kulkuneuvojen sähköistämiseen. Monissa kaupungeissa taksipalvelut perustuvat mopoihin ja moottoripyöriin, joiden kuljettajilla ei ole aikaa pysähtyä lataamaan niitä. Siksi akkujen vaihtaminen kesken päivän on näille ainoa toimiva ratkaisu. Taksiyrittäjälle tankkaaminen sähköllä on usein edullisempaa kuin taksin tankkaaminen perinteisillä, kalliilla – – usein muualta tuoduilla­ ­­- polttoaineilla.

Monessa Afrikassa maassa on investoitu merkittävästi uusiutuvaan energiaan, joka on sähkön jakelijoille merkittävästi edullisempaa kuin fossiilinen sähkö.

Sijoittaako munaan vai kanaan?

Sähköautojen latausinfra ei kehity, jollei sille ole riittävästi käyttäjiä. Samaan aikaan tarvitaan lisää sähköisiä kulkuvälineitä liikenteeseen, jotta latausverkoston kehittämiselle on perusteet.

Finnfundin sijoitus Intiassa keskittyy toistaiseksi parantamaan latausmahdollisuuksia suurimmissa kaupungeissa ja mietimme tietysti tarkkaan sijoituksen riskejä, markkinakehitystä ja mahdollisuuksia tehdessämme taustaselvitystä.

Itse olen sillä kannalla, ettei meillä ole vaihtoehtoja: Meidän on yksinkertaisesti löydettävä puhtaampia ja edullisempia vaihtoehtoja liikkumiseen: Latausinfrastruktuuria nelipyöräisille ja akkujen vaihtoa 2- ja 3-pyöräisille kulkuneuvoille. Meillä on siihen yhdeksän miljoonaa syytä. Joka vuosi.

Helena Teppana

Apulaisjohtaja, Finnfund

Apulaisjohtaja Helena Teppana työskentelee Finnfundin investointitiimissä ja etsii sijoituskohteiksi energiaratkaisuja, jotka auttavat kehittyviä maita vastaamaan nopeasti kasvavaan energiantarpeeseensa. Helena on muun muassa Afrikan suurimman tuulipuiston, Lake Turkana Wind Powerin, sekä Fortum Charge&Drive India Pvt. Ltd:n hallitusten jäsen.