Kehittyvien maiden valuutat paineessa – Iran-konflikti ajaa pääomia dollariin

Intian rupia, Etelä-Korean won ja Etelä-Afrikan randi ovat heikentyneet jyrkästi, kun sijoittajat pakenevat öljyntuojamaiden valuutoista Yhdysvaltain dollariin.

Kehittyvien markkinoiden valuutat joutuivat tiistaina laajaan myyntipaineeseen, kun Iranin sodan laajeneminen sai sijoittajat siirtämään pääomia turvallisempiin kohteisiin.

Dollarin asema turvasatamana vahvistui jälleen.

MSCI Emerging Markets -indeksi oli tiistaihin mennessä laskenut lähes neljä prosenttia viiden päivän aikana. Kehittyvien maiden valuuttoja seuraava indeksi puolestaan kirjasi jyrkät tappiot toista päivää peräkkäin.

Myyntipaine kohdistui voimakkaimmin Aasian öljyntuojamaihin. Intian rupia heikkeni yli 92 rupian tasolle dollaria vastaan ja menetti tiistaina yli 0,5 prosenttia arvostaan.

Rupia on nyt laskenut lähes 5,5 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana, ja Intian keskuspankki Reserve Bank of India on joutunut puuttumaan markkinoihin volatiliteetin hillitsemiseksi.

Kuva kertoo USD/rupia-vaihtosuhteen kehittymisen viimeisen vuoden aikana. USD/rupia-vaihtosuhde kertoo, kuinka monta rupiaa yhdellä dollarilla saa. Kurssinousu kertoo dollarin vahvistumisesta suhteessa rupiaan.

Etelä-Korean won avasi tiistaina 1 462 wonin tasolla dollaria vastaan, mikä oli 22,6 wonia heikompi kuin edellinen päätöskurssi. Päivän mittaan won heikkeni edelleen noin 1 466 woniin. Etelä-Afrikan randi puolestaan painui kohti 16,20 randin tasoa, joka on valuutan heikoin noteeraus lähes kuukauteen.

Valuuttaliikkeiden taustalla on Brent-raakaöljyn voimakas hinnannousu.

J.P. Morganin ja Bernsteinin analyytikot ovat varoittaneet, että öljyn hinta voi ylittää sadan dollarin rajan, mikäli konflikti pitkittyy ja Iran toteuttaa uhkauksensa sulkea Hormuzinsalmi.

Suurin osa tankkeriyhtiöistä ja merkittävistä kauppataloista on jo keskeyttänyt toimitukset salmen kautta Iranin varoitettua kaikkia aluksia liikennöimästä alueella.

Öljyn hinta iskee vaihtotaseisiin

ING:n analyytikot varoittivat, että kymmenen prosentin nousu öljyn hinnassa voisi heikentää kehittyvien maiden vaihtotaseita 40–60 korkopistettä.

Haavoittuvimpien joukossa ovat Thaimaa, Etelä-Korea, Vietnam, Taiwan ja Filippiinit, joiden energiariippuvuus tekee niistä alttiita juuri tämäntyyppiselle hintasokille.

Kymmenen prosentin energian hinnannousu leikkaisi Kiinan bruttokansantuotteesta yli 0,5 prosenttiyksikköä, Intian 0,3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Korean sekä Etelä-Afrikan noin 0,2 prosenttiyksikköä. Luvut kuulostavat pieniltä, mutta jo puolen prosenttiyksikön vaikutus Kiinan kokoisessa taloudessa tarkoittaa merkittävää iskua globaaliin kysyntään.

Japanilainen MUFG Research reagoi tilanteeseen päivittämällä ennusteitaan. Investointipankki odottaa nyt vahvempaa dollaria ja heikompaa Aasian valuuttakurssia, ja painotti erityisesti vuoden 2026 alkupuoliskoa heikkouden ajankohtana.

MUFG:n mukaan geopoliittinen riskipreemio jää valuuttamarkkinoille pitkäksi aikaa, vaikka öljyn hinta lopulta tasaantuisi.

Tämä on tärkeä huomio. Valuuttamarkkinoilla hinnoittelu ei palaudu automaattisesti ennalleen sodan päätyttyä, vaan riskipreemio voi jäädä elämään kuukausiksi.

Eurooppa huolenaiheena ennen talvea

Iran-sodan taloudelliset seuraukset ulottuvat kauas valuuttamarkkinoita pidemmälle.

Wells Fargon analyytikot nostivat esiin Euroopan tilanteen. Manner on juuri aloittamassa maakaasun varastointikierrostaan ensi talvea varten, ja varastotasot ovat historiallisen matalalla. Hormuzinsalmen häiriöt pahentavat tilannetta, sillä salmen kautta kulkee noin viidennes maailman LNG-kaupasta.

Aasian hallitukset ja jalostamot ovat puolestaan ryhtyneet kartoittamaan omia öljyvarastojaan ja vaihtoehtoisia toimitusreittejä. Tämä on merkki siitä, että markkinaosapuolet valmistautuvat pitkittyneeseen häiriöön eivätkä odota nopeaa ratkaisua.

Konfliktin taustalla ovat Yhdysvaltain ja Israelin 28. helmikuuta aloittamat ilmaiskut Irania vastaan, joissa kuoli Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei.

Valtatyhjiö Iranin johdossa on lisännyt epävarmuutta entisestään. Iran on vastannut iskuihin kohdistamalla ohjuksia Persianlahden maiden energiainfrastruktuuriin ja Hormuzinsalmen kautta kulkeviin tankkereihin.

Presidentti Donald Trump arvioi brittilehti Daily Mailin haastattelussa sotilasoperaation kestävän noin neljä viikkoa. Markkinoiden näkökulmasta se on pitkä aika. Neljä viikkoa ilman normaalia tankkeriliikennettä Hormuzinsalmen kautta riittää aiheuttamaan pysyviä muutoksia energian toimitusketjuissa ja valuuttamarkkinoiden riskihinnoittelussa.