Tässä on vuoden 2022 kasvuyrittäjä

Neural DSP Technologies Oy yrityksen perustaja Douglas Castro valittiin Suomen kasvuyrittäjäksi 2022 EY Entrepreneur Of The Year -kilpailussa.

Palkintogaalassa julkistettiin lisäksi myös vuoden perheyrittäjä ja start-up-yrittäjä sekä yleisön suosikki. Toista kertaa Suomessa jaettiin myös vuoden EY Tech -palkinto.

Tilintarkastus- ja asiantuntijayritys EY:n vuosittain järjestämässä kilpailussa palkitaan yrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Vuoden 2022 kilpailuun osallistui 51 suomalaista kasvuyritystä.

Suomen kilpailun pääsarjan voittoa ja Suomen EY Entrepreneur Of The Year -titteliä voivat tavoitella yrittäjät, joiden yrityksen liikevaihto on yli 3,5 miljoonaa euroa, toiminta on kasvavaa ja voitollista, ja yritys työllistää vähintään kymmenen henkilöä.

Perheyritys-sarjan osallistujilta vaaditaan lisäksi yrityksen johdon olevan suvussa vähintään toisen sukupolven hallussa. Start-up-yrittäjille suunnatussa sarjassa painottuvat joko nopea liikevaihdon kasvu tai yritysidean yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toista kertaa Suomen kilpailun historiassa myönnetään myös EY Tech -palkinto.

”Jokainen finalisti on ansainnut paikkansa, sillä kaikki innostavat visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Viime vuodet ovat nostaneet yrittämisessä esiin kyvyn selvitä yllättävistä ja odottamattomista tilanteista, ja finalistimme ovat esimerkkejä resilienteistä toimijoista. Mutta finalisteissa kyse ei ole pelkästään selviämiskyvystä, vaan inspiraatiosta ja halusta tehdä merkityksellisiä asioita ja toimia vastuullisesti”, sanoo Juha Hilmola, Entrepreneur Of The Year -ohjelman johtaja.

Douglas Castro palkittiin vuoden kasvuyrittäjänä 4. marraskuuta 2022 järjestetyssä Suomen EY Entrepreneur Of The Year 2022 -gaalassa. Voiton myötä Castro pääsee kilpailemaan yrittäjyyden maailmanmestaruudesta kesäkuussa järjestettävässä EY World Entrepreneur Of The Year -kilpailuissa.

Voittajat valitsi laajasti suomalaista liiketoimintaosaamista edustava riippumaton tuomaristo, jota johtaa LT, kasvuyrityssijoittaja ja hallitusammattilainen Leena Niemistö​.

”Lämpimät onnittelut Douglas Castrolle ja Neural DSP:lle kilpailun voitosta! Castro on rakentanut ainutlaatuisen yrittäjätarinansa yhdistämällä intohimonsa musiikkiin ja innovatiiviseen teknologiaosaamiseen. Neural DSP on kasvanut kannattavasti lyhyessä ajassa, mikä kertoo yrittäjän vahvasta osaamisesta”, kertoo palkitsemisperusteista tuomariston puheenjohtaja Leena Niemistö.

EY Entrepreneur Of The Year -kilpailun voittajan Douglas Castron perustama Neural DSP valmistaa edistyksellistä teknologiaa hyödyntäviä tuotteita muusikoille ympäri maailmaa. Helppokäyttöiset tuotteet vähentävät miksaukseen käytettävää aikaa, ja vapauttavat näin ollen muusikoiden kädet taiteen luomiseen.

Alunperin Chilestä kotoisin olevan Castron yritys on ollut kansainvälinen menestys ensimmäisestä tuotteesta lähtien.

”Arvostetuimman yrittäjyyspalkinnon voittaminen on iso kunnia, ei vain minulle, vaan myös koko tiimillemme”, sanoo Entrepreneur Of The Year 2022, Douglas Castro.

Vuoden 2022 Suomen EY Entrepreneur Of The Year -kilpailusarjojen voittajat:

EY Entrepreneur Of The Year: Douglas Castro , Neural DSP Technologies Oy

, Neural DSP Technologies Oy Vuoden Perheyrittäjä 2022: Hanna Ristola , Premix Oy

, Premix Oy Vuoden Start-up-yrittäjä 2022: Katja Koski , Matti Penttinen ja Olli Sirkiä , Terapiatalo Noste Oy

, ja , Terapiatalo Noste Oy EY Tech -palkinto 2022: Sammeli Sammalkorpi, Sievo Oy

Lisäksi gaalassa sai kunniamaininnan yleisön suosikki Miikka Rosendahl, Zoan Oy.

Entrepreneur Of The Year 2022 -kilpailun finalistit

Hoiwa Oy

Lapland Hotels & Safaris

Leipomo Rosten Oy

Luoto & Company Oy

MV-Jäähdytys Oy

Neural DSP Technologies Oy

Premix Oy

Sievo Oy

Terapiatalo Noste Oy

Zoan Oy

EY Entrepreneur Of The Year -kilpailun järjestää tilintarkastus- ja asiantuntijayritys EY. kumppaneina toimivat Työeläkeyhtiö Elo, Mandatum ja Secto Automotive.