Miljardööri Carl Icahn on sijoitusmaailman tehokas yritysvaltaaja

Carl Icahn on satumaisen menestynyt aktivistisijoittaja, mutta hänen maineensa on ristiriitainen.

Valmistellessaan legendaarista ja kenties kaikkien aikojen parasta sijoituselokuvaa Wall Street, elokuvaohjaaja Oliver Stone tutustui pääomasijoittaja Carl Icahniin. Icahnin piirteitä Stone toi elokuvansa päähenkilöön, julmaan ja tehokkaaseen Gordon Gekkoon, jota näytteli mestarillisesti ja Oscar-pystin arvoisesti Michael Douglas.

Kuka on Carl Icahn, jonka piirteitä Stone halusi elokuvansa pahikseen saada?

Icahn on amerikkalainen miljardööri, liikemies, sijoittaja ja hyväntekijä. Hän syntyi 16. helmikuuta 1936 Queensissa, New Yorkissa. Hän on New Yorkissa sijaitsevan monialayhtiö Icahn Enterprisesin perustaja ja enemmistöosakas.

Icahn on luonut itselleen mainetta aktivistisijoittajana, jota on kutsuttu myös nopeasti rahaa tekevänä, yritysten toimintoja lakkauttavana ja pilkkovana yritysvaltaajana.

Aktivistisijoittaja ostaa tietyn yhtiön osakkeita saadakseen aikaan haluamansa muutoksen yrityksen toiminnassa. Yritys voi joutua aktivistisijoittajien kohteeksi muun muassa huonon johtamisen, suurten kustannusten, osakkeenomistajien saaman alhaisen tuoton, ympäristöongelmiensa tai epäeettisten toimintatapojensa vuoksi.

Icahn toimii juuri näin. Hän hankkii suuria osuuksia yrityksistä ja ajaa muutoksia johtoon, strategiaan tai yritysrakenteeseen osakkeenomistajien arvon lisäämiseksi. Hän on ollut mukana monissa paljon julkisuutta saaneissa yritystaisteluissa, muun muassa TWA:n, Texaconin ja Time Warnerin kaltaisten yritysten kanssa.

Icahn on kuitenkin myös hyväntekijä, ja hän on lahjoittanut satoja miljoonia dollareita eri tarkoituksiin, kuten lääketieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen ja taiteeseen. Hänet on listattu Time-lehden 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon, ja hän on saanut lukuisia palkintoja liike-elämästä ja hyväntekeväisyystyöstään.

Aktivistisijoittajana tuloksia

Carl Icahnia pidetään yleisesti yhtenä kaikkien aikojen menestyneimmistä sijoittajista. Hän on kerännyt sijoitustoiminnallaan yli 20 miljardin dollarin nettovarallisuuden ja hänen sijoitusstrategiansa ovat vuosien mittaan tuottaneet sijoittajilleen huomattavia voittoja.

Yksi Icahnin menestyksekkäimmistä sijoituksista oli suoratoistopalvelu Netflixiin. Vuonna 2012 hän osti 10 prosentin osuuden yhtiöstä 323 miljoonalla dollarilla, ja vuoteen 2015 mennessä hänen sijoituksensa arvo oli kasvanut yli 1,5 miljardiin dollariin.

Icahn on tehnyt menestyksekkäitä sijoituksia myös muihin yrityksiin, kuten Appleen, eBay-yhtiöön ja Hertziin.

Aktivistisijoittaja on menestyksekkäästi ajanut muutoksia yrityksissä, joihin hän sijoittaa. Icahn oli esimerkiksi merkittävä rooli televiestintäyhtiö Motorolan hajottamisessa ja hänen on katsottu auttaneen muun muassa Blockbusterin ja Navistarin kaltaisten yhtiöiden kääntämisessä.

Näin Carl Icahn sijoittaa

Carl Icahn pyrkii hankkimaan suuria osuuksia yrityksistä ja ajaa sen jälkeen muutoksia, joilla hän pyrkii lisäämään osakkeenomistajien arvoa.

Hänen sijoitusfilosofiansa perustuu uskomukseen, että yritykset ovat usein aliarvostettuja huonon johtamisen, tehottoman toiminnan tai muiden tekijöiden vuoksi ja että tekemällä muutoksia osakkeenomistajien arvo voidaan vapauttaa.

Icahnin lähestymistapaa sijoittamiseen voi pitää aggressiivisena, eikä hän pelkää haastaa johtoa tai hallituksen jäseniä muutosten aikaansaamiseksi. Hän ottaa usein julkisesti kantaa yhtiöön ja käyttää vaikutusvaltaansa suurena osakkeenomistajana ajaakseen muutoksia, kuten hallituksen uudelleenjärjestelyjä, johdon vaihtoja ja yritysjärjestelyjä.

Icahn tunnetaan myös siitä, että hän keskittyy tunnistamaan aliarvostettuja sijoituskohteita, jotka ovat mahdollisesti jääneet markkinoiden huomiotta. Hänellä on tarkka silmä havaita arvoa sijoituksissa, joita ei hyödynnetä täysimääräisesti tai jotka muut sijoittajat ovat jättäneet huomiotta.

Sijoitusstrategiassaan Icahn toimii pitkällä aikavälillä ja on valmis olemaan kärsivällinen, kun hän pyrkii saamaan aikaan muutoksia yrityksissä. Hänet tunnetaan myös opportunistisena, eikä hän pelkää hyödyntää markkinoiden tehottomuutta voiton tavoittelemiseksi.

Ei pelkkää ruusuilla tanssia

Harva jos kukaan sijoittaja menestyy aina. Carl Icahn ei ole tästä poikkeus. Hän on tehnyt virheitä uransa aikana.

Yksi Icahnin suurimpiin virheisiin kuului hänen merkittävä sijoituksensa videovuokraamoketju Blockbusteriin vuonna 2004 juuri kun markkinat olivat siirtymässä kohti suoratoistoa verkossa. Huolimatta Icahnin yrityksistä kääntää yritys nousuun, se teki lopulta konkurssin vuonna 2010.

Myös sijoitus Herbalife-yhtiöön epäonnistui. Icahn panosti ravitsemusyhtiöön vuonna 2013, jolloin yhtiö joutui kohtaamaan kritiikkiä liiketoimintakäytännöistään. Vaikka Icahnin panostus yhtiöön kannatti lyhyellä aikavälillä, osakekurssi laski lopulta, ja Icahnin kerrotaan menettäneen satoja miljoonia dollareita sijoituksesta.

Vuonna 2010 Icahn otti suuren osuuden energiayhtiö Chesapeake Energystä, juuri kun yhtiö oli taloudellisissa vaikeuksissa maakaasun hinnan laskun vuoksi. Huolimatta Icahnin yrityksistä kääntää yritys nousuun, se jatkoi vaikeuksiaan, ja hän myi lopulta osuutensa tappiolla.

Icahn hankki merkittävän osuuden kuorma-autovalmistaja Navistarista vuonna 2011, mutta hänen pyrkimyksensä saada muutosta aikaan yrityksessä eivät onnistuneet, ja osakekurssi jatkoi laskuaan. Icahn myi lopulta osuutensa yhtiöstä tappiolla.

Näistä vastoinkäymisistä huolimatta Carl Icahnin yleisiä saavutuksia sijoittajana pidetään edelleen erittäin menestyksekkäinä, ja hänen aktivistisijoittajan lähestymistapansa sijoittamiseen on vuosien varrella auttanut luomaan omistaja-arvoa monissa yrityksissä.