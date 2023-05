Velkakattokiista umpisolmussa – Yellen varoittaa globaalista taantumasta

USA:n maksukyvyttömyys ja maan talouskatastrofi voisi laukaista maailmanlaajuisen taantuman, varoittaa USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen.

USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen varoittaa jälleen maan velkakatto-ongelmasta ja mahdollisesta maksukyvyttömyydestä. Yhdysvaltojen talousongelmat voisivat vaarantaa Yhdysvaltojen kansainvälistä johtajuutta ja kansallista turvallisuutta.

Yellen on jo pitkään varoittanut, että talouskatastrofi on mahdollinen. Hän toisti varoituksensa vieraillessaan Japanissa G7-maiden rahoitusviranomaisten kokouksessa torstaina. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

USA:n maksukyvyttömyys ja maan talouskatastrofi voisi laukaista maailmanlaajuisen taantuman, Yellen sanoi ennen G7-kokousta pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Kysyttäessä toimittajilta, olisiko toistuvaan velkakatto-ongelmaan olemassa pitkäaikainen ratkaisu, Yellen ehdotti, että Yhdysvaltain lainsäädäntöelimet luopuisivat pysyvästi hallituksen velanottoa rajoittavasta katon asettamisesta, joka on riippumaton sen omista budjettipäätöksistä.

”Minun henkilökohtaisesti mielestäni meidän pitäisi löytää erilainen järjestelmä talouspolitiikan päätöksentekoon. Kongressi voisi poistaa velkakaton tai käsitellä sitä eri tavalla”, Yellen totesi. Lainsäätäjät voisivat myös päättää säilyttää rajan, mutta muuttaa sen sääntöjä.

Mikä on velkakatto?

Yellen on varoittanut velkakatto-ongelmasta säännöllisesti. Hän lähetti esimerkiksi syyskuussa 2021 kongressille varoituksen maan maksukyvyttömyyteen ajautumisesta.

Tähän mennessä Yhdysvallat ei ole vielä koskaan ajautunut maksukyvyttömyyteen. Kuitenkin jo pelkkä vaara maksukyvyttömyydestä voi johtaa taloudellisiin ongelmiin – puhumattakaan siitä taloudellisesta katastrofista, joka seuraisi maailman suurimman talouden ajautumisesta todella maksukyvyttömyyteen.

USA:n velkakatto on enimmäismäärä, jonka Yhdysvaltain hallitus on valtuutettu lainaamaan täyttääkseen olemassa olevat lailliset velvoitteensa. Velkakatto asetettiin vuonna 1917, ja se on määritelty kongressin toimesta. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion velan määrä ei saa ylittää tiettyä ennalta määrättyä rajaa.

Velkakatto on nostettava tai kumottava useita kertoja vuosikymmenien aikana, jotta valtio voi lainata rahaa maksamaan laskunsa. Kongressi voi joko keskeyttää velkakaton tai nostaa sitä tiettyyn määrään asti.

Presidentti ja republikaanit poteroissaan

Tällä hetkellä Yhdysvaltain valtion velkakatto on saavutettu ja valtio käyttää erityisiä kirjanpidollisia toimenpiteitä varojen saatavuuden turvaamiseksi, mutta nämä toimenpiteet voivat loppua 1. kesäkuuta mennessä, mikä asettaa maksut eri ryhmille vaaraan.

Presidentti Joe Biden ja republikaaniset lainsäätäjät eivät saavuttaneet merkittäviä tuloksia tapaamisessaan aiemmin tällä viikolla Washingtonissa, jossa käytiin neuvotteluja aiheesta.

Republikaanien avustajat ja Valkoisen talon henkilökunta aikoivat aloittaa budjettikeskustelut sen jälkeen, ja uusi kokous oli määrä pitää perjantaina Bidenin ja kongressin johtajien välillä.

Biden ja kongressin republikaanit ovat lukkotilanteessa kiistassa 31,4 biljoonan dollarin lainakaton nostamisesta, ja republikaanien johtajat vaativat tulevia menoleikkauksia ennen kuin hyväksyvät korkeamman katon. Biden on puolestaan vaatinut ”puhdasta” korotusta, jossa budjettikeskustelut pidetään erillään velkakattokeskustelusta.

Yhdysvaltain hallitus saavutti lainanoton lakisääteisen katon tammikuussa, ja valtiovarainministeriö on käyttänyt sen jälkeen erityistä kirjanpitoa varojen saatavuuden varmistamiseksi. Yellen on kertonut kongressille, että nämä toimenpiteet voivat loppua jo kesäkuun 1. päivänä, mikä saattaa vaarantaa maksut Yhdysvaltain joukkolainojen sijoittajille, etuuksien saajille ja liittovaltion urakoitsijoille, muun muassa.

Poliittista teatteria vai näkemyseroja toimintatavoista?

USA:n päättävien puolueiden kinastelu velkakatosta on poliittinen kysymys, joidenkin mielestä pelkkää poliittista teatteria.

Kriitikot väittävät, että velkakatto on muuttunut poliittiseksi aseeksi, kun taas jotkut lainsäätäjät ja taloustieteilijät ehdottavat sen poistamista kokonaan. Demokraatit kehottavat kongressia hyväksymään ”puhtaan” lainan korotuksen ilman mitään ehtoja, kun taas talousarvion valvontaa tavoitteleva republikaanien lakiehdotus tähtää USA:n velkavuoren kasvun jarruttamiseen.

Yhdysvaltojen maksukyvyttömyydellä olisi kutenkin vakavia taloudellisia seurauksia.

Jättipankki Goldman Sachsin ekonomistit arvioivat, että kymmenesosa kaikesta USA:n taloudellisesta toimeliaisuudesta pysähtyisi, jos maa ajautuisi maksukyvyttömyyteen. Keskusta-vasemmistolainen Third Way -ajatushautomo laskee, että kolme miljoonaa amerikkalaisten työpaikkaa menetetään, korkotaso nousee rajusti ja tyypilliseen asuntolainaan tulee peräti 130 000 dollarin lisäkustannus.

Luottoluokittaja Moody’s arvioi, että jopa velkarajan lyhytaikainen rikkominen tuhoaisi lähes miljoona työpaikkaa.