Asiantuntija: ”Nyt jos koskaan kannattaa ostaa oma asunto”

Asuntomarkkinoilla ostajan markkinat saattavat olla ohi jo ensi vuonna, arvioi Suomen Kiinteistövälittäjien toimitusjohtaja.

Kuva: Riku Nikkilä.

Vuodenajat vaikuttavat taas vahvemmin markkinoihin, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) tiedotteessaan.

SKVL:n mukaan asuntomarkkina liikkuu tasaisesti, mutta kasvukeskuksissa kaupan tahti kiihtyy jonkin verran hitaammassa tahdissa kuin muilla alueilla. Korko- ja työllisyysnäkymät ovat hidasteena.

Moni asunnonostaja odottaa jopa vuokralla korkojen laskua.

”Koska selvin käänne ylöspäin tulee, on vaikea ennustaa tarkkaan. Loppusyksy on usein muutenkin vähän hiljaisempi ja nyt näyttää siltä, että ostajan markkinat ovat ohi ensi vuonna”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

2000-luvun omakotitalojen kysyntä on edelleen vahvinta – rivitaloasuntojen kysyntä myös vahvaa. Kuva: SKVL.

Markkinatilanne on nyt asunnonostajan kannalta otollinen, Mannerberg arvioi.

”Nyt jos koskaan kannattaa ostaa oma asunto, kun tarjontaa on paremmin ja hintataso on saavuttanut pohjan. Loppusyksyn aikana saatetaan joillain alueilla nähdä vielä pientä laskua kysynnässä ja sen myötä 2–3 prosentin laskua myös toteutuvissa hinnoissa, mutta ei kysytyimmissä asuntotyypeissä”, hän kiteyttää.

Ostajilla epärealistisia käsityksiä tilanteesta

Mannerbergin mukaan markkinauutisointi on luonut joillekin ostajille käsityksen, että asunnoista voi tarjota mitä tahansa. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa juurikaan johda kauppoihin vaan enemmänkin pysäyttää neuvottelut kyseisen ostajan kanssa.

”Asuntojen hintoja ensisijaisesti ohjaava kysynnän ja tarjonnan suhde on tällä hetkellä melko hyvässä tasapainossa. Lukuun ottamatta aivan pienimpiä kerrostaloasuntoja sekä vanhempia omakotitaloja, joissa kysyntä on selvästi pienempää”, Mannerberg kertoo.

SKVL:n säännöllisesti mittaama ”halukkuus ostaa asunto”-mittari on nyt selvästi korkeammalla kuin vuosi sitten, jolloin markkinan hiljaisuus alkoi. ”Myyjien motivaatio”-mittari on myös selvästi korkeammalla, vaikka se on kesästä hiukan laskenut.

Lainansaanti helpottunut

SKVL on saanut raportteja, että asuntolainojen käsittelyajat ovat edelleen varsin pitkiä. Viestiä on myös tullut, että tällä hetkellä lainoista voi neuvotella paremmin sekä nykyisten velallisien osalta että uusien lainanottajien osalta.

Pankit ovat nyt valmiimpia myöntämään asuntolainoja – ainakin kasvukeskuksissa. SKVL neuvookin kilpailuttamaan lainoja aktiivisesti.

Pienempien paikkakuntien isot haasteet ovat edelleen vanhempien talojen ja peruskorjattavien asuntojen rahoitus. Peruskorjauslainojen saatavuuteen ja niiden takauksiin kaivattaisiin pikaisesti valtion apua, SKVL esittää.

EU-alueella monessa maassa asuntojen hinnat eivät ole juurikaan laskeneet ja kysyntä on pysynyt parempana kuin Suomessa. Suomen asuntohinnat ovat tällä hetkellä Euroopan tasolla keskimääräistä edullisemmat.

Suomessa on odotettavissa korjausliikettä ylöspäin, kun korkotaso alkaa laskea ja kysyntä elpyy.

Ulkomaisten ostajien kiinnostus Suomea kohtaan on myös nousussa sekä asuntojen että loma-asuntojen osalta.

”Olemme tällä hetkellä erikoisessa suvantovaiheessa, joka alkaa purkautua, kun korot laskevat ja sekä ostajat että myyjät ovat ymmärtäneet markkinan tilanteen”, lisää Mannerberg.

Uudiskohteiden hinnoissa laskupaineita

SKVL:n mukaan uudiskohteiden vetoapu asuntomarkkinoilla on edelleen pientä tänä syksynä.

Normaalissa markkinatilanteessa uusien asuntojen korkeampi hintataso vaikuttaa omalta osaltaan alueiden hintoihin ja haluttavuuteen. Nykyisessä markkinassa odotusta kestää vielä hetken, mutta viimeaikainen rakennuskustannusten nousu johtaa siihen, että uusien aloitusten hintataso tulee olemaan korkeampi.

Jo ensi vuonna tullaan näkemään uudisasunnoissa uutta hintatasoa, joka omalta osaltaan tulee vaikuttamaan myös vanhojen asuntojen hintoihin nostavasti, SKVL ennustaa.

Vuokra-asuntojen tarjonta on historiallisen suurta. SKVL:n mukaan kysyntä on myös noussut jonkin verran, mutta ei niin paljon, että asunnoista kilpailtaisiin.

Suomessa on kuitenkin alueita kuten Pohjois-Suomen lomakeskukset, joissa pienemmistä vuokra-asunnoista on pulaa.

Suuremmista hyvistä vuokra-asunnoista on tasaista kysyntää joka puolella ja niiden tarjonta ei ole riittävää.

SKVL:n mukaan korkojen ja hoitovastikkeiden nousu tulee näkymään ensi vuoden aikana vuokrien nousupaineena, mutta tälle syksylle ei vielä ennusteta merkittäviä muutoksia.