Puuilo kasvaa väkevästi ja nostaa näkymiään, mutta kasvupanostukset syövät kannattavuutta

Kasvupanostukset ja tulosraportin kauneusvirhe varastonhallinnassa hillitsivät tuloskasvua.

Halpakauppaketju Puuilo julkaisi kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa, mikä yhtiöllä on elo-lokakuu.

Liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia vertailukaudesta 92,3 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö avasi yhden uuden myymälän.

Liikevoitto junnasi kuitenkin paikallaan, sillä se kasvoi vain hiukan – 14,6 miljoonasta eurosta 15,0 miljoonaan euroon.

Analyysitalo Inderes odotti 87,5 miljoonan liikevaihtoa ja 15,4 miljoonan euron liikevoittoa.

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo, että kauppaketjun kasvua selittää ensisijaisesti vertailukelpoisissa myymälöissä noin kuuden prosentin asiakasmäärien kasvu, mutta myös uusien myymälöiden tuoma liikevaihto.

Saarela muistuttaa jälleen kerran Puuilon liiketoiminnan suhdanneriippumattomasta luonteesta.

”Jos vertaamme asiakaskäyttäytymistä Q3:n aikana viime vuoden vastaavaan jaksoon, näemme että kuluttajien tarpeet ovat muuttuneet vuosi sitten kovilla kierroksilla käyneestä energiakriisiin varautumisesta arkisempiin tuotteisiin. Voimme jälleen tyytyväisenä todeta, että defensiivinen ja monipuolinen tuotevalikoimamme kattaa asiakkaan tarpeet tilanteessa kuin tilanteessa”, Saarela kertoo.

Liikevoitosta Saarela toteaa, että sitä rasitti kolmannella vuosineljänneksellä tehty varaston oikaisukirjaus, jonka negatiivinen vaikutus myyntikatteeseen oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut nousivat 14,6 miljoonaan euroon viime vuoden 11,6 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan kuluissa merkittävin erä oli henkilöstökulut, jotka nousivat viime vuoden 7,3 miljoonasta eurosta 9,1 miljoonaan euroon. Pääosa henkilöstökulujen kasvusta johtuu uusista myymälöistä.

Merkittävä yrityskauppa

Puuilo avasi kolmannella neljänneksellä uuden myymälän Keravalle. Neljännen kvartaalin aikana yhtiö on viettänyt avajaisia Helsingin Konalassa, jonne se avasi myymälän marraskuussa.

”Tälle tilikaudelle avaamme vielä jouluviikolla uuden myymälän Vantaan Varistoon, avauksia kertyy siis tälle tilikaudelle kaikkiaan viisi”, Saarela kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan kolmannen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli kuitenkin liiketoimintakauppa, jossa Puuilo osti Hurrikaani Oy:ltä Nokian, Ylöjärven ja Forssan myymälöiden liiketoiminnan.

”Liiketoimintakauppa kiihdyttää Puuilon kasvua ensi vuodesta lähtien ja valmistelut ostettujen myymälöiden haltuun ottamiseksi ovat jo täydessä käynnissä. Ostetut myymälät avataan Puuiloiksi konvertoituina porrastetusti ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 aikana.”

Toimintaympäristö on Saarelan mukaan kuitenkin edelleen haastava, mutta pientä valoa näkyy jo tunnelin päässä.

”Suomessa on tällä hetkellä erityisen vaikeaa muun muassa rakentamisen toimialalla, mutta haluaisin muistuttaa, että Puuilon liiketoiminta on vain vähän riippuvainen suoraan rakentamisesta. Puuilon asiakaskunta koostuu pääasiassa kuluttaja-asiakkaista, joiden arkisiin korjaus- ja huoltotarpeisiin vastaaminen on meidän pääasiallinen juttumme. Tämä höystettynä auto-, eläin- ja kodintarvikkeilla, niin resepti toimii kaikissa olosuhteissa.”

Puuilon hyvän kasvuvauhdin vuoksi yhtiö tulee saavuttamaan pitkän aikavälin liikevaihtotavoitteensa selvästi ennen strategiakauden loppua.

”Päivitetty strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tullaan julkaisemaan kevään 2024 aikana”, Saarela kertoo.

Näkymiin pientä parannusta

Puuilo täsmentää tilinpäätöstiedotteessaan 30. maaliskuuta antamaansa ja 13. syyskuuta puolivuotiskatsauksen yhteydessä täsmentämäänsä näkymää tilikaudelle 2023.

Yhtiö ennustaa nyt tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 52–58 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö ennusti liikevaihdon olevan 325–355 miljoonaa euroa ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton olevan 50–60 miljoonaa euroa.

Viime vuonna liikevaihto oli 296 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 48,8 miljoonaa euroa.

Tulostäsmennys perustuu kolmen ensimmäisen kvartaalin kehitykseen sekä loppuvuoden näkymään.

Tilikauden näkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät energiakriisiin, Ukrainan sotaan sekä korkojen noususta, yleisestä inflaatiokehityksestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvaan ostovoiman alenemiseen.