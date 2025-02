Ruotsalainen Elekta saa täydet viisi tähteä sijoitustutkimusyhtiön tähtiluokituksessa

Elekta on luonut vahvan taloudellisen vallihaudan lääketieteen teknologiassa. Osakkeessa on suuri nousupotentiaali, uskoo analyytikko.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar antaa yrityksille ”tähtiluokituksen”, joka perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta suhteessa sen markkinahintaan. Tähtiluokitus on Morningstarin laadullinen arvio siitä, onko osake tällä hetkellä hinnoiteltu edullisesti vai ei.

Luokitus perustuu neljään keskeiseen tekijään: yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuuteen, joka kertoo yrityksen kyvystä säilyttää kilpailuetunsa pitkällä aikavälillä, osakkeen käypään arvoon, käyvän arvon arvion epävarmuustasoon sekä osakkeen nykyiseen markkinahintaan.

Viiden tähden osakkeen katsotaan olevan huomattavasti aliarvostettu nykyisellä hinnalla, kun taas yksi tähti viittaa siihen, että osake on yliarvostettu. Luokitus päivitetään päivittäin ja se pohjautuu Morningstar-analyytikoiden tekemiin arvioihin eikä pelkästään historiallisiin lukuihin.

Tähtiluokitus edustaa enemmän analyytikoiden näkemystä kuin puhtaasti kvantitatiivista laskentaa. Siten se eroaa selkeästi rahastojen tähtiluokituksesta, joka perustuu menneisiin tuottoihin ja riskikorjattuun suorituskykyyn.

Yksi Morningstarin viiden tähden osakkeista on tällä hetkellä ruotsalainen Elekta.

Sijoitustutkimusyhtiö arvioi Elektan osakkeen käyväksi arvoksi 127 kruunua, kun osake hinnoitellaan tällä hetkellä vain alle 66 kruunun hintaan. Siten osakkeen nousupotentiaali on peräti 48 prosenttia.

Mikä on Elekta?

Ruotsalainen pörssiyhtiö Elekta on erikoistunut sädehoidon ja neurokirurgian laitteisiin sekä syöpähoidon ohjelmistoratkaisuihin. Yhtiö on vahvasti asemoitunut globaalilla markkinoilla, ja sen tuotteita käytetään yli 120 maassa. Yhtiön myynti jakautuu tasaisesti eri maantieteellisille alueille.

Elekta on globaali markkinajohtaja syövän hoidossa käytettävissä sädehoitolaitteissa ja neurokirurgisessa teknologiassa.

Elekta keskittyy erityisesti korkeateknologisiin ratkaisuihin, kuten magneettikuvauspohjaisiin lineaarikiihdyttimiin, jotka mahdollistavat tarkemman sädehoidon ja adaptiivisen hoidon suunnittelun. Tämä teknologinen etu tukee sen kilpailuasemaa sädehoidon huippulaitevalmistajien joukossa.

Maailmanlaajuinen syöpäkuormitus kasvaa, koska syöpätapaukset ja niiden esiintyvyys lisääntyvät ihmisten eliniän pidentyessä ja syövän eloonjäämisluvut kasvavat maailmanlaajuisesti. Tämä trendi luo kasvupohjaa yhtiön liikevaihdolle.

Yhtiön kasvunäkymiä vahvistaa myös sädehoidon alikäyttö kehitysmaissa. Elektan strategia keskittyy erityisesti vähän palveltujen markkinoiden, kuten Aasian ja Afrikan, laajentamiseen sekä digitaalisten ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen, jotka parantavat potilaskokemusta ja hoitotuloksia.

Kasvua ajavat myös uudet tuotelanseeraukset, kuten Elekta ONE -ohjelmistoportaali ja Evo-lineaarikiihdyttimet, jotka tarjoavat kliinisille käyttäjille entistä joustavampia työkaluja.

Yhtiön kilpailuetuihin kuuluu vankka asema kehittyvillä markkinoilla, strategiset yritysostot sekä pitkäjänteinen panostus tutkimukseen ja kehitykseen. Elekta on vahvistanut asemaansa hankkimalla kohdennetusti teknologisia startup-yhtiöitä ja alueellisia jakelijoita, mikä on laajentanut sen tuoteportfoliota ja maantieteellistä läsnäoloa.

Yhtiön vahva palveluliiketoiminta ja asiakassuhteet tarjoavat lisäksi toistuvaa liikevaihtoa, kun asiakkaat käyttävät sen laitteiden päivitys- ja ylläpitopalveluja.

Haasteitakin on. Esimerkiksi toimitusketjun riippuvuus tietyistä toimittajista sekä poliittisen ja taloudellisen epävakauden vaikutus kasvumarkkinoihin ovat kiilana kasvussa. Kiinan markkinoiden hidastunut kasvu on vaikuttanut lyhyen aikavälin tuloksiin, mutta pitkällä tähtäimellä Elektan odotetaan hyötyvän alueen terveydenhuollon infrastruktuurin kehityksestä.

Yhtiön tavoitteena on jatkaa kannattavuuden parantamista digitalisaation ja kustannustehokkuuden keinoin, samalla kun se hyödyntää sädehoidon globaalia markkinakasvua.

Sädehoitolaitteiden markkinoilla on duopoli

Elektalla on vahva taloudellinen vallihauta.

Morningstarin analyytikko Alex Morozov kertoo, että sädehoitolaitteiden markkinoille pääsyn esteet ovat erittäin korkeat, koska niillä on huomattavaa immateriaalioikeuksia ja teknistä taitotietoa. Lisäksi siirtymiskustannukset ovat korkeat merkittävien koulutuskustannusten ja keskeytysriskeiden vuoksi.

Sädehoitolaitteiden markkinat ovat nyt kehittyneet käytännössä duopoliksi; uusia tulokkaita ei ole juuri tullut markkinoille yli vuosikymmeneen, Morozov kertoo.

Duopoli tarkoittaa kilpailutilannetta, jossa markkinoilla toimii vain kaksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoajaa. Näille kahdelle yritykselle on tyypillistä hallitseva markkina-asema, jossa ne jakavat yhdessä vähintään 80 prosenttia markkinaosuudesta.

Morozovin mukaan alan kaksi suurinta toimijaa ovat luoneet kestävät franchising-toiminnot ja laajat taloudelliset vallihaudat liiketoimintojensa ympärille. Tämä duopolitilanne syntyi, kun saksalainen Healthineers osti Varian-yhtiön. Siten markkinaa hallitsevat Healthineers ja Elekta.

Healthineers on maailman suurin RT-valmistaja. RT-laitteistot ovat sädehoidossa käytettävä erikoistunut teknologinen kalusto, jonka avulla voidaan kohdistaa ionisoivaa säteilyä syöpäkasvaimiin mahdollisimman tarkasti. Näiden laitteiden ensisijaisena tavoitteena on tuhota syöpäsolut tehokkaasti samalla suojellen terveitä kudoksia säteilyltä.

Saksalaisyhtiöllä on yli 50 prosentin markkinaosuus maailmanlaajuisesti ja vielä hallitsevampi asema Yhdysvalloissa, jossa sillä on yli 70 prosenttia kaikista asennuksista. Elekta on toiseksi suurin toimija, jolla on noin kolmannes maailman RT-laitteistoista, Morozov toteaa.