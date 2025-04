Sain ajatukselle vahvistusta, kun luin hiljattain uudelleen Baillie Giffordin entisen partnerin Edward Hocknellin ajatuksia herättävän artikkelin vuodelta 2012. Sen otsikko on osuvasti ”Kuinka sijoittaa osakkeisiin ja pysyä järjissään”.

Edward tarkasteli artikkelissaan vuoden 2008 suurta finanssikriisiä. Hänen viestinsä sisältö on ajaton, varsinkin kun ottaa huomioon sodan Ukrainassa, Lähi-Idän levottomuudet ja Yhdysvaltojen viimeaikaiset tapahtumat, jotka muokkaavat kansainvälistä toimintaympäristöä.

Monille sijoittajille suurin haaste ovat ”tapahtumat”. Vuosi toisensa jälkeen erilaisia asioita tapahtuu loputtomana virtana. Tapahtumia on yksinkertaisesti liian paljon, jotta voisimme arvioida kriittisesti niiden merkitystä. Meillä on – tietoisesti tai tiedostamatta – taipumus huolestua asioista.

Ihmiset vertaavat vaistomaisesti tapahtumia viimeisimpään tai eniten huomiota herättävään tapahtumaan. Taipumuksemme tehdä oikopäätä konkreettisia johtopäätöksiä peittää alleen rationaalisen ajattelun.

Nykymedia on pahentanut tätä ongelmaa. ”Uutiset” on suunniteltu niin, että ne saavat huomiomme – ne eivät synny spontaanisti maailmassa. Vuonna 1936 BBC:n radiokuuluttaja ilmoitti kerran juhlallisesti: ”Hyvää iltaa. Kello on kuusi. Tänään ei ole ollut uutisia.” Ne ajat ovat kaukaista menneisyyttä.

Mitä meidän pitäisi sitten tehdä?

Ensimmäisenä on mietittävä tarkkaan, miten reagoimme tapahtumiin ja uutisiin. Sijoittajan näkökulmasta suuri osa uutisista on merkityksettömiä, vaikka ne näyttäisivät tärkeiltä ja kiireellisiltä. Jotkut uutiset ovat harhaanjohtavia ja saavat meidät juoksemaan väärään suuntaan. Jotkut muut uutiset ovat aitoja signaaleja – ja niitä pitää käsitellä sellaisina.

Siksi yritämme pitää kiinni pitkän aikavälin näkökulmastamme ja jättää reagoimatta automaattisesti julkistuksiin, jotka johtavat suuriin osakekurssin muutoksiin. Sen sijaan yritämme keskittyä kärsivällisesti tunnistamaan, mikä – jos mikään – vahvistaa tai heikentää sijoitusnäkemystämme hankalina aikoina.

Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisimme kaikkea merkityksettömänä. Useimmat sijoittajat ovat kuitenkin liian alttiita satunnaisille sokeille, joita aiheuttavat voimat eivät vaikuta heidän salkkuihinsa syysmyrskyä enempää. Silloin on järkevää yksinkertaisesti pukeutua lämpimämpään takkiin.

Meidän pitää aina muistaa, että vaikka uutisvirta ja tapahtumat näyttävät kuinka äärimmäisiltä tahansa, joku jossain innovoi, rakentaa ja kasvattaa yrityksiä. Tällainen jatkuva hiljaisesti etenevä kehitys pääsee harvoin uutisiin – vaikka ehkä sen pitäisi?