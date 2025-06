Monialayhtiö Aspon osakkeen kurssikehitys on ollut viime vuodet vaisua. Edellytyksiä parempaan kehitykseen kuitenkin on.

Analyytikko: Aspon osakekurssi on houkuttelevalla tasolla

Aspon osake kävi lokakuussa 2021 yli 12 eurossa, mutta sen jälkeen osake on romahtanut alle 5,3 euroon. Kaikkien aikojen huipusta osake on laskenut lähes 57 prosenttia.

Aspo on suomalainen monialayhtiö, joka kehittää ja omistaa liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Yhtiö keskittyy erityisesti kolmeen tytäryhtiöön: ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, jonka kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon kuljetukset ympäri vuoden myös haastavissa olosuhteissa. Telko toimii muovi-, kemikaali- ja voiteluaineratkaisujen jakelijana ja ratkaisutoimittajana teollisuudelle sekä brändien omistajille, painottaen tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä tuotteita. Leipurin puolestaan toimii elintarvikeketjussa hankkien ja toimittaen raaka-aineita sekä laitteita erityisesti teollisille leipomoille ja elintarviketeollisuudelle tehokkaan logistiikkaketjun avulla.

Aspo tavoittelee markkinajohtajuutta kaikilla liiketoiminta-alueillaan ja pyrkii luomaan arvoa omistajilleen kehittämällä ja kasvattamalla omistamiaan yhtiöitä. Yhtiön kasvustrategia perustuu kannattavaan orgaaniseen kasvuun, strategisiin yritysostoihin sekä investointeihin, erityisesti ympäristöystävällisiin teknologioihin.

Vuonna 2024 Aspo laajensi toimintaansa merkittävästi Euroopassa yritysostojen avulla muun muassa Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Benelux-maissa.

Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii muodostamaan tulevina vuosina kaksi erillistä yhtiötä: Aspo Compounder (Telko ja Leipurin) sekä Aspo Infra (ESL Shipping). Tämä mahdollistaa liiketoimintojen eriyttämisen niiden erilaisiin kasvutavoitteisiin, investointitarpeisiin ja vastuullisuusohjelmiin perustuen.

Aspon tavoitteena on saavuttaa miljardin euron liikevaihto ja kahdeksan prosentin EBITAa vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii vuosina 2024-2028 yhteensä noin 300-350 miljoonan euron investointia, josta isoon osaan yhtiö on jo sitoutunut.

Takana vaikeat ajat

Yhtiön tulos kuitenkin romahti vuonna 2023, ja on sieltä vähitellen noussut.

Tulosromahdus vuonna 2023 johtui useista samanaikaisista haasteista, jotka koskettivat erityisesti yhtiön pääliiketoiminta-alueita. Kansainvälisen talouden epävarmuus, Ukrainan sodan aiheuttamat häiriöt logistiikkaketjuissa sekä energian ja raaka-aineiden hintojen voimakas nousu heikensivät erityisesti ESL Shippingin ja Telkon kannattavuutta.

Merenkulun ja teollisuuden raaka-aineiden kysyntä laski, ja kuljetusvolyymit jäivät odotettua matalammiksi. Lisäksi inflaatio nosti yhtiön toimintakustannuksia ja painoi katteita kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Viime vuosina Aspon osakkeen arvostusaso on laskenut osakekurssin laskun mukana.

Viime vuosina Aspon taloudelliset haasteet ovat liittyneet erityisesti toimintaympäristön muutoksiin ja kansainvälisen kilpailun kiristymiseen. Aspo toimii toimialoilla, kuten merenkulku ja teollisuuden raaka-aineiden jakelu, joissa globaalit suhdanteet, raaka-aineiden hintavaihtelut ja logistiikkaketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet kannattavuuteen ja liikevaihdon kehitykseen.

Erityisesti merenkulun puolella, jossa ESL Shipping on merkittävä toimija, alan kansainvälinen kilpailu on ollut kovaa, ja hintakilpailukyky on ollut keskeinen huolenaihe. Myös raaka-aineiden kuljetusreittien muutokset, energian hintojen vaihtelut ja kiristyvä kansainvälinen sääntely ovat tuoneet painetta liiketoiminnan kannattavuudelle ja investointien hallinnalle.

Aspo uskoo parantuviin lähiajan näkymiin

Aspo odottaa vertailukelpoisen EBITAn olevan tänä vuonna 35–45 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 29,1 miljoonaa euroa.

Aspo odottaa toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuoden alkupuoliskolla ja paranevan vähitellen vuoden jälkipuoliskolla. Euroopan lisääntyneet puolustus- ja inframenot tukevat talouden elpymistä vuoden loppua kohti.

Yhtiön mukaan viimeaikaiset kauppajännitteet ja Yhdysvaltojen, EU:n ja Kiinan asettamat tai suunnittelemat korkeat tullit ovat kuitenkin lisänneet taloudellista epävarmuutta ja voivat vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun ja maailmankauppaan.

Aspo odottaa koko vuoden tulosparannuksen tulevan pääasiassa ESL Shippingin Green Coaster -alusten tuloksesta, Telkon ja Leipurin vuonna 2024 päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista.

Viimeaikaisilla kauppajännitteillä ja tulleilla voi olla epäsuora negatiivinen vaikutus Aspon liiketoimintojen volyymeihin ja hintatasoihin. Suorien vaikutusten yhtiö odottaa olevan olevan vähäisiä.

Aspo odottaa ESL Shippingin kysynnän olevan yleisesti heikkoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Volyymit elpyvät hitaasti toisen vuosipuoliskon aikana.

Telkon markkinat kehittyvät yleisesti kehittyvän vakaasti ja kysyntä elpyy hitaasti, Aspo uskoo. Vuonna 2024 onnistuneesti päätökseen saadun kolmen yritysoston jälkeen painopiste vuonna 2025 on ostettujen yritysten integroinnissa. Lisäksi painopisteinä ovat orgaanisen kasvun ja positiivisen kannattavuuskehityksen varmistaminen.

Telkon yritysostoihin liittyvät kulut ovat tänä vuonna Aspon mukaan paljon alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2024.

Leipurin markkinat ovat vakaat. Kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuteen verrattuna. Leipurin liiketoiminnalla on edelleen hyvät edellytykset jatkaa kannattavuuden parantamista.

”Vuoden 2025 aikana keskitymme kannattavuuden parantamiseen. Hyödymme vuosina 2021–2024 tehdyistä Green Coaster -investoinneista, vuoden 2024 aikana päätökseen saaduista yritysostoista sekä lukuisista kannattavuuden parannustoimista koko konsernissa”, kertoi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Aspon Green Coaster -investoinneilla Jansson viittaa ESL Shippingin laajaan investointiohjelmaan, jossa yhtiö uudisti rahtilaivastoaan ympäristöystävällisemmillä, sähköhybrideillä kuivarahtialuksilla. Näillä investoinneilla yhtiö pyrkii tukemaan siirtymää kohti vähäpäästöisempiä ja fossiilittomia merikuljetuksia Itämeren alueella.

Janssonin mukaan Aspo keskittyy lyhyen aikavälin kannattavuuden parantamiseen.

Aspon osakkeen hintaan ei ole ylimitoitettuja odotuksia leivottu

Inderesin analyytikko Kasper Mellas kertoo analyysissään, että Aspolta voi odottaa lähivuosina investointivetoista tuloskasvua haastavasta lyhyen aikavälin kysyntänäkymästä huolimatta.

Tänä vuonna eväitä tulosparannukselle löytyy ilman talouden vetoapuakin, Mellas ennustaa.

”Vaikka segmenttien kysynnän olennaista kohenemista saadaan todennäköisesti odotella vähintään ensi vuoden puolelle, odotamme kuluvalta vuodelta selvää tuloskasvua Aspon ohjeistuksen mukaisesti. Tärkeimmät tekijät tämän taustalla ovat toteutettujen yritysostojen tuloskontribuutio, yritysostoihin liittyvien kertakulujen poistuminen sekä ESL:n kaluston tehostuminen uusien alusten käyttöönoton myötä. Näin ollen eväitä tulosparannukselle löytyy ilman talouden vetoapuakin”, hän toteaa.

Analyytikon mukaan lähivuosina Aspon tuloskasvun kannalta tärkeimmässä roolissa on ESL Shippingin kalustoinvestointien mahdollistama kuljetusvolyymien kasvu. Toisaalta kasvavan kapasiteetin vastapainona tulee myös kysynnän elpyä, sillä yhtiön tämänhetkinen kalusto riittäisi hyvin täyttämään nykyisiä volyymejä.

Inderes odottaa Aspolta lähivuosina varsin reipasta tuloskasvua.

Mellaksen mukaan konsernin osakekohtainen tulos kasvaa selvästi liikevoittoa voimakkaammin huomattavasta velkavivusta johtuen, mutta ennusteriskit ovat samalla merkittäviä.

Toisaalta Aspon mittavista investointiohjelmista johtuen vapaa kassavirta jää kuitenkin vaatimattomaksi, minkä takia myös voitonjako on maltillista, analyytikko arvioi.

Aspon osake ei ole hinnalla pilattu.

Inderes antaa arvonmäärityksessään pääpainon Aspon osien summalle, koska se huomioi parhaiten liiketoimintojen erilaiset profiilit.

Analyysitalon soveltamat arvostusmenetelmät antavat Aspon osakkeen arvoksi keskimäärin hieman yli 6,0 euroa, mikä ylittää tämän hetken alle 5,3 euron osakekurssin.

Mellaksen mukaan konsernin nykyinen osakekurssi ei liikoja vaadi, ja Inderes pitää Aspon riski-tuottosuhdetta houkuttelevana.

”Aspon osakkeeseen liittyvää arvostusriskiä laskee se, ettei nykyinen kurssitaso vaadi lainkaan arvonluontia ESL:n mittavista kalustoinvestoinneista”, Mellas toteaa.