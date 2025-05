Aspo hakee isoa kasvua – pankilta osakkeelle ostosuositus

Monialayhtiö Aspo julkaisee tuloksensa maanantaina 12. toukokuuta. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 160 miljoonaan euroon vertailukauden 132 miljoonasta eurosta.

Yhtiön liikevaihdon 21 prosentin kasvu neljännellä neljänneksellä verrattuna vertailujaksoon johtui Telkon ja Leipurin yritysostoista ja Telkon orgaanisesta kasvusta sekä yhden ESL Shippingin Green Coaster -aluksen myynnistä sijoittajapoolille.

Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA kasvoi viime vuoden 7,2 miljoonasta eurosta 8,0 miljoonaan euroon. Koko konsernin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,15 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,10 euroa.

Tytäryhtiöistä ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA laski 5,0 miljoonasta eurosta 4,3 miljoonaan euroon, Telko nousi 3,9 miljoonaan euroon 2,6 miljoonasta eurosta ja Leipurin nousi 1,1 miljoonaan euroon 0,9 miljoonasta eurosta.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että neljännen neljänneksen aikana ESL Shipping kärsi teollisuustoiminnan alhaisesta tasosta.

”Markkinahinnat spot-markkinoilla olivat heikot, mikä on epätavallista kyseiselle ajanjaksolle, ja sopimusvolyymit olivat yleisesti odotettua alhaisemmat. Aikarahtaussopimukset eivät olleet kannattavia näissä markkinaolosuhteissa, ja ne järjestellään uudelleen vuoden 2025 alusta alkaen”, hän kertoi.

Aspo odottaa, että toimintaympäristö kirkastuu loppuvuotta kohden

Yhtiö odottaa selvää tulosparannusta tänä vuonna. Aspo ohjeistaa Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn olevan 35–45 miljoonaa euroa koko vuonna 2025, kun se oli viime vuonna 29,1 miljoonaa euroa..

Aspo odottaa toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuoden alkupuoliskolla ja paranevan vähitellen vuoden jälkipuoliskolla. Aspon koko vuoden tulosparannuksen odotetaan tulevan pääasiassa Green Coaster -alusten tuloskehityksestä, Telkon ja Leipurin vuonna 2024 päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista.

Yhtiö uskoo pääsevänsä vertailukelpoisen EBITAn odotetun vaihteluvälin ylärajalle, jos kaikki suunnitellut tulosparannustoimet onnistuvat ja jos talous elpyy selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Vaihteluvälin alaraja voi puolestaan toteutua, jos talouden elpyminen viivästyy edelleen tai jos merkittäviä volyymeja menetetään lakkojen tai muiden ennakoimattomien kielteisten tapahtumien vuoksi.

Vuoden 2025 alkupuolella Aspo odottaa ESL Shippingin kysynnän olevan yleisesti heikkoa. Sopimusvolyymit pysyvät melko alhaisina ja spot-markkinoiden hinnoittelu on matalaa. Sekä metsä- että terästeollisuuden asiakkaiden volyymit elpyvät hitaasti vuoden aikana, konserni uskoo.

Telkon markkinoiden konserni odottaa yleisesti kehittyvän vakaasti, ja kysynnän elpyvän hitaasti. Leipurin osalta markkinoiden odotetaan olevan vakaita. Kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuteen verrattuna.

Aspon taloudellinen tavoite on saavuttaa yhden miljardin euron liikevaihto ja 8,0 prosentin EBITA vuonna 2028. Liikevaihdon kasvutavoite on kova, sillä viime vuonna liikevaihto oli 536 miljoonaa euroa.

Janssonin mukaan tavoitteen saavuttaminen vaatii vuosina 2024-2028 yhteensä noin 300-350 miljoonan euron investointia, josta noin 205 miljoonaan euroon on jo sitouduttu.

”Investointi keskittyy Telkon ja Leipurin yrityshankintoihin sekä investointeihin ESL Shippingin uuteen kapasiteettiin. Aspon visiona on jakaa yritys kahdeksi erilliseksi yritykseksi, eli Aspo Compounderiksi (Telko ja Leipurin) ja Aspo Infraksi (ESL Shipping) ennen kuin Aspo täyttää 100 vuotta vuonna 2029”, toimitusjohtaja kertoi.

Viime vuosi merkitsi Aspolle suurta muutosta, Jansson kertoi.

”Telko ja Leipurin ovat kasvaneet useilla strategisilla yritysostoilla ja kaikki liiketoiminnot ovat poistuneet täysin Venäjältä. Skandinavian ja erityisesti Ruotsin rooli on kasvanut merkittävästi vuoden 2024 aikana, ja se on nykyisin Aspon suurin markkina. Lisäksi ESL Shipping on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin.”

Sotkeeko kauppasota tulosnäkymät?

Evlin analyytikko Joonas Ilvonen toteaa pankin aamukatsauksessa, että Aspon antama ohjeistus tälle vuodelle julkaistiin aikana, jolloin kauppasota ei ollut vielä syntynyt.

”Haarukan ylempi puoli olettaa elpyvän talouden tukevan tulosta, mutta nyt yleiset talouden näkymät ovat paljon aiempaa epävarmemmat”, hän toteaa.

Evli ennustaa Aspon ensimmäiselle neljännekselle 7,2 miljoonan euron vertailukelpoista EBITA:a, mikä siis jäisi alle viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen 8,0 miljoonan euron vertailukelpoisen EBITAn.

Pankki laskee myös vuoden 2025 ennusteitaan noin kahden miljoonan euron edestä, josta suurin osa painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Evlin ennuste koko vuoden oikaistulle EBITAlle on nyt 40 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli 28 miljoonaa euroa. Ennuste osuus siis Aspon oman ennustehaarukan puoleen väliin.

Aspon osake on analyytikoiden konsensusennusteilla arvostettu noin 9,9x EV/EBIT-kertoimella. Se on selvästi alhaisempi kuin viime vuoden 11,7x-tason vastaava arvostuskerroin. Evlin mukaan Aspon verrokeilla kuluvan vuoden ennusteilla laskettu keskimääräinen EV/EBIT-kerroin on 14,4x. Aspo on siten myös verrokkeihin nähden arvostettu kohtuullisesti.

Evli toistaa Aspon 6,0 euron tavoitehintamme ja ostosuosituksen. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 5,1 euroa.