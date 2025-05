Tällainen muutos tulee S-Etukortteihin

Kuva: Nina Kaverinen.

Aiemmin mobiili S-Etukortti on ollut suosittu erityisesti S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa, mutta vuoden 2025 aikana mahdollisuus ulottuu vaiheittain myös ravintoloihin ja kahviloihin maksupäätteiden uudistuksen myötä.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että iPhonen tai Apple Watchin käyttäjät voivat lisätä S-Etukorttinsa Applen Lompakkoon ja käyttää sitä lähiluvulla niin kaupan kuin ravintolankin kassalla. Bonuksen kerryttäminen onnistuu tutulla tavalla: asiakas avaa Lompakko-sovelluksen kaksoispainalluksella, tunnistautuu ja vie laitteen maksupäätteen lähelle.

Bonuksen mobiilikerrytys Applen Lompakossa on tällä hetkellä mahdollista S-ryhmän ketjuissa kuten Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku, ABC Market, ABC Ravintola, Sokos, Emotion, Prisma Rauta ja S-Rauta.

Ravintoloissa ja kahviloissa toiminnallisuus tulee käyttöön arviolta lokakuun 2025 puoliväliin mennessä.

Sen sijaan S-ryhmän hotelleissa bonuksen kirjaaminen Applen Lompakon kautta ei vielä ole mahdollista.

”On siis hyvä huomata, että hotellireissulle kannattaa edelleen ottaa mukaan fyysinen S-Etukortti”, SOK:n asiakkuusjohtaja Heini Dahlström opastaa.

Applen Lompakko mahdollistaa sen, että kaikki tärkeät kortit ja maksutavat ovat yhdessä paikassa, ja bonuksen kerryttäminen onnistuu ilman fyysistä korttia.

”Applen tuotteita käyttävät asiakasomistajamme ottivat lanseerauksen ilolla vastaan, ja Applen Lompakko nousi monilla nopeasti pääasialliseksi tavaksi kerätä Bonusta kauppareissuilla. Onkin ilo päästä kertomaan, että tämä on pian mahdollista myös ravintoloissamme ja kahviloissamme”, Dahlström toteaa.

Käyttöönotto tapahtuu näin: asiakas lisää S-Etukortin Applen Lompakkoon S-mobiili-sovelluksen kautta ja varmistaa asetukset sovelluksessa. Kassalla riittää laitteen vieminen maksupäätteen lähelle, jolloin Bonuksen kertyminen varmistuu automaattisesti.

Uudistus vastaa kasvavaan kysyntään mobiilimaksamisen ja digitaalisten etukorttien saralla. S-ryhmän mukaan Suomessa on jo käytössä neljä miljoonaa S-Etukorttia, ja mobiilikäytön yleistyessä digitaalisten palveluiden merkitys kasvaa entisestään.

S-Etukortti on S-ryhmän asiakasomistajakortti, jonka avulla S-ryhmän osuuskauppojen jäsenet voivat kerryttää bonusta eli rahana maksettavaa ostohyvitystä kaikista S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimipaikoista.

Kortilla saa myös muita asiakasomistajaetuja, kuten alennuksia, kuukausittain vaihtuvia tarjouksia ja maksutapaetua, jos ostokset maksetaan S-Etukortti Visa -kortin maksuominaisuuksilla.

Bonus maksetaan suoraan asiakasomistajan pankkitilille, ja sen määrä riippuu ostosten keskittämisestä S-ryhmään.

S-Etukortista on useita eri versioita: esimerkiksi S-Etukortti Visa Credit/Debit toimii sekä pankki- että luottokorttina, S-Etukortti Visa Debit on pelkkä pankkikortti ja S-Etukortti Käteiskortti on ostohyvityskortti ilman maksuominaisuuksia.

Kortin voi saada fyysisenä versiona tai digitaalisesti S-mobiili-sovellukseen, ja sen voi liittää myös Apple Walletiin tai Google Payhin mobiilikäyttöä varten.