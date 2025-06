Investors House teki onnistuneen kiinteistökaupan – ”kaupan jälkeen merkittävästi ylikapitalisoitu”

Kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa toimiva pörssiyhtiö Investors House on myynyt Apitare Oy:n osakekannan. Kohteen ostaja on Nordisk Renting Oy, joka tarjoaa julkiselle sektorille sekä suurille yrityksille rahoitusratkaisuja, joissa kiinteistön hallinta säilyy asiakkaalla.

Kaupassa Investors House Oyj myi omistamansa 2/3 osakkeista ja toinen omistaja Ovaro Kiinteistösijoitus omistamansa 1/3. Apitare on tytäryhtiönä ollut konsolidoitu Investors House -konserniin vuoden 2024 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta alkaen.

Apitare on vuonna 2021 perustettu kiinteistöyhtiö, jonka päätoimiala on kiinteistöjen omistaminen ja vuokraaminen Jyväskylän Kukkula-alueella. Yhtiö osti Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä noin 17 600 neliömetrin kiinteistökokonaisuuden, joka on vuokrattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuoteen 2041 asti pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Triple net -sopimuksessa vuokralainen vastaa kohteen ylläpidosta ja korjauksista.

Alun perin Apitare oli Ovaro Kiinteistösijoituksen, Investors Housen ja Royal House Oy:n tasaosuuksin omistama yhteisyritys. Vuonna 2024 Investors House kasvatti omistusosuutensa 2/3:aan.

Apitaren hallinnoimat kiinteistöt ovat osa laajempaa Jyväskylän Kukkula-alueen kehityshanketta, jossa alueen vanhoja sairaalakiinteistöjä kehitetään ja vuokrataan erityisesti julkisille toimijoille, kuten hyvinvointialueille.

Apitaren vuokratuotot ovat olleet merkittävässä roolissa omistajiensa tuloksessa, ja yhtiö toimii kiinteistöomistuksen ja -vuokrauksen ytimessä erityisesti terveydenhuollon toimitilojen osalta Jyväskylässä.

Apitaren koko osakekannan velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa.

Investors House -konsernille realisoituu kaupasta noin 3,1 miljoonaan voitto vuoden 2025 toisella kvartaalilla. Vastaavasti konsernin tuleva kiinteistötason nettotuotto pienenee kaupan myötä vuoden 2025 kolmannesta kvartaalista alkaen vuositasolla noin 3,7 miljoonaa euroa.

’’Tänään tehty kauppa kertoo että laadukkaille kiinteistökohteille on kysyntää. Samalla kauppa kertoo Keski-Suomen ja Jyväskylän kiinnostavuudesta. Kaupan kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Jyväskylän Kukkula-alueella. Sinne on investoitu viime vuosina yli puoli miljardia euroa muun muassa uuteen keskussairaalaan”, Investors housen toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo.

Roinisen mukaan seuraavan 10-15 vuoden aikana alueelle investoidaan satoja miljoonia lisää ja rakennetaan uusi asuinalue.

”Kaikella tällä on merkittävä kasvu- ja työllisyysvaikutus Jyväskylässä ja koko Keski-Suomessa”, Roininen toteaa.

Nordean osaketutkimuksen johtaja Svante Krokfors kertoo, että pankin laskelmien mukaan myyntihinta vastaa noin 6,2 prosentin nettotuottoa.

”Apitaren vuotuinen nettovuokratuotto on noin 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa arviomme mukaan noin 60 prosenttia Investors Housen koko vuotuisesta nettotuotosta. Sijoitus kiinteistöihin on ollut Investors Houselle onnistunut, eikä yhtiö ole kertonut, mihin myyntituloja aiotaan käyttää”, Krokfors kertoo.

Krokforsin mukaan Investors House on kaupan jälkeen merkittävästi ylikapitalisoitu. Hän ei kuitenkaan usko, että yhtiö tekee runsailla kassavaroillaan hätiköityjä päätöksiä, vaan uskoo yhtiön todennäköisesti harkitsevan tarkkaan, mihin uusiin sijoituksiin varoja ohjataan.