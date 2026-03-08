Tietoturvayhtiö Zscaler ratsastaa tekoälyn aallonharjalla

Nasdaqiin listattu Zscaler on vuonna 2007 perustettu yhdysvaltalainen pilviturvallisuusyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee San Josessa Kaliforniassa.

Zscalerin osake on yhä 60 prosenttia vuoden 2021 huippunsa alapuolella. Tuolloin teknologiamarkkinoiden ylikuumeneminen nosti yhtiön arvostuksen kestämättömälle tasolle. Yhtiötä seuraavista analyytikoista enemmistö antaa kuitenkin osakkeelle ostosuosituksen, ja konsensuksen tavoitehinta viittaa merkittävään nousupotentiaaliin nykytasolta.

Yhtiön osake on tullut alas yli 40 prosenttia viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Zscalerin ydinliiketoiminta perustuu nollaluottamusarkkitehtuuriin. Yhtiö auttaa organisaatioita siirtymään pois perinteisistä laitepohjaisten verkko- ja turvallisuusratkaisuista ja korvaamaan ne pilveen rakennetuilla palveluilla.

Käytännössä Zscaler toimii välittäjänä käyttäjien ja sovellusten välillä sen sijaan, että liikenne kulkisi perinteisten palomuurien ja VPN-yhteyksien kautta.

Keskeisiä tuotteita ovat Zscaler Internet Access, joka turvaa internetliikenteen, sekä Zscaler Private Access, joka korvaa perinteiset VPN-yhteydet. Molemmat palvelut toimitetaan kokonaan pilvestä ja ne yhdistävät käyttäjät sovelluksiin laitteesta, sijainnista tai verkosta riippumatta.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2025 oli noin 2,7 miljardia dollaria, mikä merkitsi 23 prosentin kasvua edellisvuodesta. Zscalerin asiakkaissa on noin 45 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä. Liiketoimintamalli on puhdas SaaS-tilausmalli.

Viime aikoina Zscaler on laajentanut tarjontaansa tekoälyyn liittyvään tietoturvaan. Yhtiön toimitusjohtaja Jay Chaudhry on kuvannut, miten tekoälyn ja nollaluottamuksen yhdistäminen luo uusia kasvumahdollisuuksia asiakkaiden tekoälysovellusten turvaamisessa.

Ratkaisut sopivat tekoälyaikaan

Zscalerin nollaluottamusarkkitehtuurin tarkoitus oli alun perin suojata yritysverkkoja luvattomalta inhimilliseltä pääsyltä. Nyt samaa arkkitehtuuria käytetään myös tekoälyagenttien toiminnan turvaamiseen. Tekoälyn yleistyessä tämä voi avata Zscalerille merkittävän kasvumahdollisuuden.

Nollaluottamusarkkitehtuuri kohtelee jokaista yritysverkkoon muodostettua yhteyttä lähtökohtaisesti vihamielisenä, mikä tukkii mahdolliset haavoittuvuudet. Zscalerin Zero Trust Exchange -alusta analysoi jokaisen työntekijän kirjautumistiedot, käytettävän laitteen ja sijainnin ja päättelee näiden perusteella, onko kyseessä todellinen käyttäjä vai tunkeilija.

Zero Trust Exchange on Zscalerin ydinalusta. Se toimii välittäjänä käyttäjän ja yrityksen sovellusten välillä, eikä käyttäjää koskaan yhdistetä suoraan verkkoon. Alusta analysoi jokaisen yhteyspyynnön erikseen ja arvioi kolme tekijää: kuka yrittää kirjautua, millä laitteella ja mistä sijainnista. Vasta tämän tarkistuksen jälkeen käyttäjä pääsee käsiksi niihin sovelluksiin, joita hän tarvitsee työssään.

Oleellista on, että pääsy rajataan aina vain välttämättömään. Perinteisissä VPN-ratkaisuissa käyttäjä saa tyypillisesti laajan pääsyn yritysverkkoon kirjautuessaan sisään. Zero Trust Exchangessa näin ei tapahdu.

Jos hyökkääjä onnistuu murtautumaan sisään yhden käyttäjän tunnuksilla, hän ei pääse liikkumaan verkossa sivusuunnassa muihin sovelluksiin tai järjestelmiin. Vahinko jää paikalliseksi.

Zero Trust Branch laajentaa saman periaatteen fyysisiin toimipisteisiin ja laitteisiin. Se ohjaa jokaisen yrityksen konttorin, varaston, tehtaan ja myymälän liikenteen Zero Trust Exchange -alustan kautta ja eristää ne toisistaan. Käytännössä jokainen toimipiste ja laite on kyberturvallisuuden näkökulmasta oma saarekkeensa.

Eristyksen merkitys korostuu erityisesti IoT-ympäristöissä, joissa verkottuneita laitteita voi olla tuhansia. Jos yksi laite tai toimipiste vaarantuu, tartunta ei pääse leviämään muualle organisaatiossa.

Tuoreimpana kehitysaskeleena Zscaler on laajentanut nollaluottamusmallin koskemaan myös tekoälyagentteja. Yhtiö nimitti hiljattain Swamy Kocherlakotan johtamaan agenttisen tekoälyn tietoturvan kehitystä, ja tavoitteena on varmistaa, että autonomiset tekoälyagentit voidaan hallita, valvoa ja turvata samalla tarkkuudella kuin inhimilliset käyttäjät.

Sen sijaan, että agentit saisivat liikkua vapaasti yritysverkossa, organisaatiot voivat rajata niiden pääsyn vain niihin sovelluksiin ja tietoaineistoihin, joita kukin agentti tarvitsee tehtävänsä suorittamiseen.

Vahvaa tuloskasvua

Zscalerin viimeisin tulosraportti koskee tilikauden 2026 toista neljännestä, joka päättyi 31. tammikuuta 2026. Tulos julkaistiin 26. helmikuuta. Tulosraportti oli odotettuakin vahvempi.

Liikevaihto nousi vuosineljänneksellä 816 miljoonaan dollariin, mikä merkitsi 26 prosentin kasvua vuoden takaisesta 648 miljoonasta dollarista. Analyytikot odottivat liikevaihdoksi noin 798 miljoonaa dollaria, joten yhtiö ylitti odotukset selvästi.

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,01 dollaria, mikä ylitti analyytikoiden konsensusodotuksen 0,89 dollaria lähes 13 prosentilla. Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 29 prosenttia vertailukauden 0,78 dollarista.

Zscalerin osakekurssi ja liikevaihto vuosina 2018-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on analyytikoiden konsensusennuste.

Oikaistu liikevoitto nousi 181 miljoonaan dollariin vertailukauden 141 miljoonasta. Liikevoittomarginaali pysyi 22 prosentissa.

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 14 prosenttia 204 miljoonaan dollariin ja vapaa kassavirta 18 prosenttia 169 miljoonaan dollariin. Kassassa ja lyhytaikaisissa sijoituksissa oli neljänneksen lopussa noin 3,5 miljardia dollaria.

Huomionarvoista on, että Zscaler käytti vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 692 miljoonaa dollaria Red Canaryn ja SPLX:n yritysostoihin.

Vahvan neljänneksen myötä yhtiö nosti koko tilikauden ohjeistustaan. Liikevaihdon odotetaan asettuvan 3,309–3,322 miljardin dollarin haarukkaan, mikä merkitsisi 24 prosentin kasvua. Aiempi ohjeistus oli 3,282–3,301 miljardia.

Oikaistuksi osakekohtaiseksi tulokseksi yhtiö arvioi 3,99–4,02 dollaria, kun aiempi arvio oli 3,78–3,82 dollaria. Analyytikoiden konsensusennuste koko tilikaudelle on noin 3,83 dollaria osakkeelta, joten uusi ohjeistus ylittää markkinaodotukset selvästi.

Kolmannelle neljännekselle Zscaler ennustaa 834–836 miljoonan dollarin liikevaihtoa eli noin 23 prosentin kasvua. Vuotuinen toistuva liikevaihto eli ARR kasvoi 25 prosenttia 3,36 miljardiin dollariin, ja yhtiö nosti ARR-kasvuennusteensa 24 prosenttiin.

Orgaaninen kasvu ilman Red Canary -yritysostoa oli maltillisempaa. Ilman Red Canaryn osuutta ARR kasvoi 21 prosenttia ja uusi netto-ARR seitsemän prosenttia.