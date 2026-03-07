BlackRock rajoitti lunastuksia jättirahastostaan – sijoittajat hermoilevat

BlackRock joutui perjantaina rajoittamaan sijoittajien lunastuksia yhdestä suurimmista Private Credit -rahastoistaan eli yksityisen luoton rahastoistaan. Private Credit -rahasto kerää pääomaa sijoittajilta ja sijoittaa sen yritysten räätälöityihin lainoihin, joilla ei käydä kauppaa pörssissä.
Bloombergin saamien tietojen mukaan yhtiön 26 miljardin dollarin HPS Corporate Lending Fund -rahasto sai lunastuspyyntöjä 9,3 prosentille osuuksistaan, mutta johto päätti rajata takaisinostot viiteen prosenttiin.
Sijoittajat halusivat ulos noin 1,2 miljardin dollarin edestä, mutta saivat takaisin vain noin 620 miljoonaa dollaria.
Kyseessä on selkein esimerkki lunastusten rajoittamisesta suurten Private Credit -rahastojen joukossa sen jälkeen, kun sijoittajat alkoivat viime vuoden lopulla kasvavassa määrin hermostua koko omaisuusluokasta. Muutamat korkean profiilin konkurssit olivat herättäneet kysymyksiä luotonannon standardeista, ja pelko on sittemmin levinnyt laajemmalle.
Monet rahastoyhtiöt olivat siihen asti pyrkineet täyttämään kasvaneet lunastuspyynnöt tai järjestäneet sijoittajille maksuvalmiutta muilla keinoin. BlackRockin päätös erottuu joukosta siksi, että yhtiö valitsi toisin.
BlackRock perusteli ratkaisua rahaston rakenteellisilla ominaisuuksilla. Yhtiön mukaan lunastusten rajoittaminen on HLEND-nimellä tunnetun suorien lainojen vähittäistuotteen perustavanlaatuinen piirre, jota ilman sijoittajien pääoman ja lainasalkun keston välille syntyisi rakenteellinen epäsuhta.
Edelliskierros vielä hallinnassa
Edellisellä lunastuskierroksella tilanne oli vielä maltillisempi. Rahasto tarjosi tuolloin tavanomaiseen tapaan viiden prosentin takaisinostoa, ja lunastuspyyntöjä tuli noin 4,1 prosenttia.
Nyt pyyntöjen lähes kaksinkertaistuminen kertoo sijoittajien mielialan nopeasta muutoksesta.
BlackRockin osake laski perjantaina enimmillään 8,3 prosenttia. Vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointiyhtiöistä myös KKR & Co. ja Ares Management Corp. kokivat tuntuvaa kurssilaskua. Sektori on aloittanut vuoden heikoimpaan tahtiin kymmeneen vuoteen.
Private Credit -rahastoissa varaudutaan laajemminkin lunastusaallon mahdollisuuteen. Huoli kohdistuu toimialan luotonantokäytäntöihin ja altistumiin yrityksille, joiden liiketoimintamalleja tekoäly saattaa mullistaa.
HPS Investment Partners, yksi suurimmista vaihtoehtoisen luoton hoitajista, siirtyi viime vuonna BlackRockin omistukseen osana yhtiön laajentumista yksityisiin omaisuuseriin.
HPS:n johto katsoi, että lunastusten rajoittaminen antaa rahastolle mahdollisuuden tarttua houkutteleviin sijoitusmahdollisuuksiin epävarmuuden ja volatiliteetin keskellä.
Analyytikko puolustaa viiden prosentin rajaa
Evercore ISI:n Glenn Schorr arvioi kommentissaan, että lunastuspyyntöjen ylittäessä tyypillisen viiden prosentin kynnyksen BlackRockin kaltaiset yhtiöt joutuvat vaikeiden päätösten eteen. Schorrin mukaan HPS:n linjaus oli oikea, koska se suojelee ei-listattujen rahastorakenteiden eheyttä eikä pakota rahastoa myymään omaisuuseriä epäedullisessa markkinatilanteessa.
Semi-likvidit rahastot on Schorrin mukaan alun perin suunniteltu ja markkinoitu tuotteina, jotka tarjoavat rajattua likviditeettiä erityisesti stressitilanteissa. Tuotteen perusluonne ei siis muutu, vaikka sijoittajien kärsivällisyys koetellaan.
BlackRockin toinen Private Credit -rahasto, vuodenvaihteessa noin 2,2 miljardin dollarin kokoinen BlackRock Private Credit Fund, sai niin ikään perjantaina tiedon lunastuspyynnöistä. Sijoittajat halusivat lunastaa 4,5 prosenttia osuuksistaan, ja tämän rahaston osalta kaikki pyynnöt täytettiin.
Kilpailijat etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja
Muut varainhoitajat ovat toistaiseksi pyrkineet välttämään lunastusten rajaamista, joskin keinot vaihtelevat. Blackstone täytti tällä viikolla lippulaivarahastonsa ennätykselliset lunastuspyynnöt, jotka kattoivat 7,9 prosenttia osuuksista. Ratkaisu oli poikkeuksellinen, sillä yhtiö itse ja sen työntekijät ostivat osuuksia kompensoidakseen ulosvirtausta.
Blue Owl Capital taas antoi jo tammikuussa yhden teknologiapainotteisen rahastonsa sijoittajille mahdollisuuden lunastaa noin 527 miljoonan dollarin edestä osuuksia, mikä vastasi karkeasti 15:tä prosenttia rahaston nettovaroista.
Blackstonen ja Blue Owlin halukkuus avata rahakirstua tekee BlackRockin linjauksesta entistä näkyvämmän. Viiden prosentin katto on viesti, jonka markkinat lukevat tarkasti.