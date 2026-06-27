EU kiristää elintarvikkeiden tuontivalvontaa – suojaa tuottajille, uusia riskejä hankintaketjuihin

Konttimeri Antwerpenin satamassa. Euroopan toiseksi suurimman sataman kautta kulkee yli 13 miljoonaa konttiyksikköä vuodessa. Kuva: Riku-Matti Akkanen.

Euroopan unionin terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto DG SANTE nosti tuontivalvonnan keskeiseksi teemaksi Brysselissä ja Antwerpenissa 23.–24. kesäkuuta järjestetyllä toimittajamatkalla.

Komission viesti oli selkeä: kasvavien kauppavirtojen ja geopoliittisten jännitteiden aikana EU aikoo valvoa aiempaa tarkemmin, että unionin markkinoille pääsevät tuotteet täyttävät samat turvallisuus-, jäljitettävyys- ja tuotantovaatimukset kuin EU:ssa valmistetut tuotteet.

Toukokuussa komissio päätti perustaa uuden tuontivalvonnan asiantuntijapoolin. Se kokoaa jäsenmaiden viranomaisia arvioimaan rajatarkastusasemien toimintaa, jakamaan osaamista ja yhdenmukaistamaan valvontaa eri puolilla unionia.

Kyse ei ole vain elintarviketurvallisuudesta, vaan myös kilpailukyvystä, kauppapolitiikasta ja eurooppalaisten tuottajien asemasta.

Samat säännöt myös tuonnille

EU haluaa estää unionissa kielletyillä aineilla tai menetelmillä tuotetun ruoan pääsyn markkinoille suojatakseen eurooppalaisia tuottajia epäreilulta kilpailulta.

Sääntely kattaa muun muassa torjunta-ainejäämät, antibioottien käytön, eläinten hyvinvoinnin, kasvinterveyden sekä tuotteiden jäljitettävyyden koko tuotantoketjussa.

Unionissa sovelletaan myös tiukkoja tuontirajoituksia ja testauskäytäntöjä BSE-taudin eli niin sanotun hullun lehmän taudin leviämisen estämiseksi. Ne otettiin käyttöön Britannian 1980- ja 1990-lukujen epidemian jälkeen.

Kolmansien maiden on ennen vientiä osoitettava valvontajärjestelmiensä luotettavuus. Lisäksi komissio tekee säännöllisiä auditointeja EU:n ulkopuolisissa maissa varmistaakseen, että vaatimuksia myös noudatetaan käytännössä.

Käytännössä tämä suojaa eurooppalaisia maatalous- ja elintarvikeyhtiöitä halpatuonnilta.

Kun tuontituotteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin EU:ssa tuotettujen, kilpailu perustuu aiempaa enemmän tehokkuuteen eikä sääntelyn kiertämiseen.

Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Marika Säynevirta korostaa, että uusissa ruoka-alaa koskevissa EU-säännöissä ja niiden valvonnassa on huolehdittava tasavertaisista kilpailuedellytyksistä.

”Jos yhteiskuntana edellytämme omalta ruoantuotannoltamme vaatimuksia, jotka nostavat tuotantokustannuksia, tulee vaatimusten koskea myös tuontia”, hän sanoo.

Brasilian tapaus kertoo uudesta linjasta

Keväällä komissio ilmoitti poistavansa Brasilian hyväksyttyjen eläinperäisten tuotteiden viejämaiden listalta syyskuusta 2026 alkaen, ellei maa pysty osoittamaan riittävää valvontaa mikrobilääkkeiden käytössä eläintuotannossa.

Päätös koskee muun muassa naudanlihaa, siipikarjaa, kananmunia, hunajaa ja kalatuotteita.

Komission mukaan kyse ei ole tuotteiden turvallisuudesta, vaan siitä, ettei Brasilia ole pystynyt riittävän vakuuttavasti osoittamaan sääntöjen noudattamista koko tuotantoketjussa.

Tapaus osoittaa, että sääntelystä on tullut yhä selvemmin markkinoille pääsyn edellytys.

Belgian elintarvikeviranomainen ottaa näytteitä brasilialaisesta kanasta. Kuva: Riku-Matti Akkanen.

Alan toimijoiden mukaan päätös vahvisti eurooppalaista kysyntää ja nosti joidenkin siipikarjatuotteiden vientihintoja.

Brasilian tapauksen merkitystä korostaa se, että EU:n ja Mercosur-maiden välinen vapaakauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan 1. toukokuuta 2026.

Kaupan esteitä puretaan asteittain, mutta unionin tuontivaatimukset säilyvät ennallaan.

Vaikutukset ulottuvat koko talouteen

EU:n kiristyvä tuontivalvonta kuvastaa laajempaa muutosta maailmankaupassa.

Toimitusketjujen turvallisuus, strateginen omavaraisuus ja geopoliittiset riskit ovat nousseet talouspolitiikan keskiöön.

Yhdysvaltojen tullipolitiikka, Kiinan ja länsimaiden väliset jännitteet sekä pandemian aikaiset toimitushäiriöt ovat lisänneet viranomaisten kiinnostusta kriittisten toimitusketjujen valvontaan.

Elintarvikeketju on osa tätä kokonaisuutta.

Tiukempi valvonta voi lyhyellä aikavälillä nostaa tuontikustannuksia ja lisätä hallinnollista taakkaa.

Toisaalta se voi vahvistaa kuluttajien luottamusta, vähentää markkinahäiriöitä ja kannustaa investointeihin.

Hyötyjiä ja uusia riskejä

Selkeimpiä hyötyjiä ovat eurooppalaiset maatalous- ja elintarvikeyhtiöt. Myös suomalaiset yritykset voivat hyötyä, sillä kotimainen tuotanto perustuu jo ennestään korkeisiin turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimuksiin.

Toisaalta monet kansainväliset elintarvikeyritykset ovat riippuvaisia yksittäisistä raaka-aineista ja tuotantomaista.

Jos jokin maa tai tuoteryhmä joutuu tehostettuun valvontaan tai tuontirajoitusten kohteeksi, seurauksena voivat olla toimitusviiveet, lisätestaukset ja kasvavat logistiikkakustannukset.

Sääntelyriskistä tulee siten yhä tärkeämpi osa yritysten riskienhallintaa.

Marika Säynevirran mukaan eurooppalaisen ruoka-alan menestyminen edellyttää hyviä kauppasuhteita, sillä esimerkiksi kahvia, kaakaota ja monia muita raaka-aineita ei tuoteta Euroopassa.

Elintarvikeyritykset haluavat kasvattaa vientiään, ja odotukset kohdistuvat myös EU:n käymien kauppaneuvottelujen avaamiin uusiin markkinoihin.

”Pelkästään kauppapolitiikassa on monta palloa ilmassa”, Säynevirta muistuttaa.

Mitä sijoittajan kannattaa seurata?

Sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen tekijään: tuontivalvonnan käytännön kiristymiseen, yritysten hankintaketjujen hajautukseen sekä mahdollisiin uusiin kauppakiistoihin.

Hyötyjiä voivat olla eurooppalaiset maatalous- ja elintarvikeyhtiöt sekä yritykset, joiden kilpailuetu perustuu korkeaan laatuun ja jäljitettävyyteen.

Haavoittuvimpia ovat puolestaan yhtiöt, joiden liiketoiminta nojaa vahvasti matalan kustannustason tuontiraaka-aineisiin.

EU:n uusi asiantuntijapooli aloittaa toimintansa vuoden 2026 aikana samalla, kun komission alkuvuonna perustama tuontivalvonnan työryhmä jatkaa rajatarkastusten kehittämistä.

Markkinat seuraavat nyt erityisesti sitä, kuinka aktiivisesti komissio käyttää uusia valvontatyökalujaan ja laajentaako se tarkastuksia uusiin maihin ja tuoteryhmiin.

Jos nykyinen linja jatkuu, turvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja sääntelyn noudattamisesta voi tulla EU:n elintarvikemarkkinoilla hinnan rinnalle keskeinen kilpailutekijä.

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