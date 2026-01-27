EU:n ja Intian järkälemäinen vapaakauppasopimus haastaa Trumpin tullipolitiikan

EU ja Intia loivat maailman suurimman vapaakauppa-alueen, joka kattaa noin kaksi miljardia ihmistä ja neljänneksen globaalista BKT:stä.

Euroopan unioni ja Intia ovat päässeet maaliin vapaakauppasopimuksessa. Saavutus on historiallinen, sillä sopimusta on neuvoteltu katkonaisesti lähes 20 vuotta.

Sopimus viimeisteltiin New Delhissä tiistaina, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja Intian pääministeri Narendra Modi julkistivat ratkaisun yhteisessä huippukokouksessa.

Von der Leyen kuvasi sopimusta sosiaalisessa mediassa ”kaikkien aikojen sopimus” ja korosti, että se luo vapaakauppa-alueen noin kahdelle miljardille ihmiselle. EU-komission mukaan alue vastaa lähes 25 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

Sopimus on myös selkeä poliittinen viesti maailmantaloudessa, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aggressiivinen tullipolitiikka on kiristänyt suhteita niin Euroopan kuin Intiankin kanssa.

Sekä Bryssel että New Delhi hakevat nyt vastapainoa ja uusia kasvumoottoreita tilanteessa, jossa Yhdysvallat korottaa tulleja ja Kiina kiristää vientisääntelyään.

Neuvottelut käynnistyivät jo vuonna 2007, mutta jumittuivat toistuvasti erimielisyyksiin muun muassa teollisuustulleista, maatalousmarkkinoiden avaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta.

Viimeisen vuoden aikana keskustelut ovat kuitenkin kiihtyneet merkittävästi, kun molemmat osapuolet ovat nähneet kasvavan tarpeen syventää taloudellisia siteitään.

Tullit alas, markkinat auki

Uuden sopimuksen ydin on tullien ja kaupan esteiden merkittävä purkaminen. EU arvioi, että tullien poistaminen tai alentaminen lähes 97 prosentista EU:n Intiaan suuntautuvien tavaravientien arvosta voi käytännössä kaksinkertaistaa EU:n viennin Intiaan vuoteen 2032 mennessä. Komission mukaan tämä tarkoittaa eurooppalaisille yrityksille noin neljän miljardin euron vuotuista tullisäästöä.

Suurimpia voittajia Euroopassa ovat autoteollisuus ja teollisuustuotteiden valmistajat. Intian automaattien tullit, jotka ovat olleet jopa 110 prosenttia, laskevat sopimuksen myötä asteittain 10 prosenttiin.

Myös konepajateollisuuden, kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden tullit poistuvat tai alenevat lähes kokonaan.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat saavat paremman pääsyn Intian markkinoille, kun tullit laskevat 150 prosentista noin 20–30 prosenttiin. Myös muun muassa oliiviöljyn tuontitullit poistuvat kokonaan.

Vastavuoroisesti EU leikkaa tai poistaa tullit noin 95 prosentista Intian EU:hun suuntautuvien vientituotteiden arvosta seitsemän vuoden siirtymäaikana.

Intialle sopimus avaa helpomman pääsyn Euroopan markkinoille etenkin tekstiileille, jalokiville, nahkatuotteille ja lääkkeille, jotka ovat maan keskeisiä vientisektoreita. Samalla Intia saa paremmat mahdollisuudet viedä palvelujaan, kuten IT- ja liiketoimintapalveluja, EU-alueelle.

Strateginen vastaus Trumpin tulleihin

Taustalla on myös selkeä geopoliittinen käänne.

EU on viime vuosina joutunut tottumaan Trumpin hallinnon tullipaineeseen, joka on koskenut muun muassa eurooppalaista terästä, autoja ja maataloustuotteita. Intia puolestaan kärsii Yhdysvaltain asettamista jopa 50 prosentin tulleista, joita Trump on perustellut muun muassa Intian venäläisen öljyn ostoilla.

Von der Leyen ja Costa ovat korostaneet, että sopimus on ”selvä valinta” yhteistyön ja avoimuuden puolesta aikana, jolloin protektionismi ja tullikorotukset yleistyvät. Costa totesi, että sopimus lähettää maailmalle viestin, jonka mukaan EU ja Intia asettuvat vapaiden kauppasuhteiden puolelle tullisotien sijaan.

Trumpin hallinto on nähnyt EU–Intia-lähenemisen myös omana haasteenaan, sillä Yhdysvallat on samaan aikaan pyrkinyt neuvottelemaan omaa kahdenvälistä kauppasopimusta Intian kanssa.

Nyt EU näyttää ottaneen etumatkaa Intian markkinoilla, joilla kasvu ja keskiluokan vaurastuminen houkuttelevat maailman suurimpia talouksia.

Näihin sektoreihin sopimus iskee ensimmäisenä

Käytännön tasolla sopimus näkyy ensimmäisenä teollisuuden ja kulutustavaroiden kaupassa.

Eurooppalaisille autonvalmistajille Intia on yksi houkuttelevimmista kasvumarkkinoista, mutta korkeat tullit ja paikalliset sisältövaatimukset ovat tähän asti rajoittaneet potentiaalia. Kun tullitaso laskee useiden vuosien aikana murto-osaan nykyisestä, eurooppalaisten autojen hinnat voivat laskea Intiassa tuntuvasti.

Myös saksalaiset, italialaiset ja ranskalaiset kone- ja laitevalmistajat hyötyvät tullien poistumisesta. Vastaavasti intialaiset tekstiili- ja vaatevalmistajat saavat lisää kilpailukykyä EU:n markkinoilla, kun tullit alenevat ja hallinnolliset esteet vähenevät.

Palvelukaupassa sopimus keventää lupamenettelyjä ja helpottaa muun muassa it-osaajien, tutkijoiden ja korkeasti koulutettujen ammattilaisten liikkuvuutta Intian ja EU:n välillä. EU:n mukaan tämä tukee erityisesti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota, joihin Intia tarvitsee eurooppalaista teknologiaa ja rahoitusta.

Vaikutukset yrityksille ja sijoittajille

Sopimuksen mittakaava tekee siitä merkittävän myös suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille.

EU-tason tullialennukset koskevat kaikkia jäsenmaita, joten esimerkiksi konepajateollisuuden, energiateknologian ja ICT-palvelujen tarjoajille Intian markkina avautuu aiempaa helpommin. Intia nähdään yhä useammin vaihtoehtona Kiinalle tuotannon ja kysynnän lähteenä.

Samaan aikaan on selvää, että kilpailu kiristyy.

Eurooppalaiset yhtiöt joutuvat kilpailemaan Intiassa paitsi paikallisten toimijoiden myös muiden maiden, kuten Japanin ja Etelä-Korean kanssa, jotka ovat nekin pyrkineet syventämään kauppasuhteitaan Intiaan.

EU-komission arvion mukaan sopimus astuu voimaan noin vuoden kuluessa, kun oikeudellinen tarkastus ja ratifiointi on saatu päätökseen. Yrityksille tämä tarkoittaa, että ensi vuoden puolella tullien aleneminen ja sääntelyn keveneminen alkavat vähitellen näkyä hinnoissa, marginaaleissa ja investointipäätöksissä.

Sijoittajille Intia–EU-kauppavirtojen kasvu voi tarjota uusia mahdollisuuksia sekä suorilla sijoituksilla että välillisesti eurooppalaisten ja intialaisten yhtiöiden kautta.