EK: Kiistely irtisanomissuojasta johtanut vakaviin työrauhahäiriöihin

PAM:n poliittinen lakko toteutetaan toteutetaan vuorokauden mittaisena työnseisauksena 94 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Teollisuusliiton lakko koskee 150 toimipistettä liiton toimialoilla ympäri maata. Työnseisauksen piirissä on noin 22 000 työntekijää

Hallituksen kaavailut muuttaa pienten yritysten työtekijöiden irtisanomissuojaa on johtanut vakaviin työrauhahäiriöihin, jotka tulevat lisääntymään ensi viikon keskiviikkona, valittelee Elinkeinoelämän keskusliitto tiedotteessaan .

Irtisanomisuudistuksen merkitys ei ole EK:n mielestä missään suhteessa jatkuvien ja lisääntyvien lakkojen sekä muiden työtaisteluiden kielteisiin vaikutuksiin maamme taloudelle ja suomalaisten työpaikoille.

”Tilanteen nyt kärjistyttyä maan ja suomalaisten kannalta erittäin haavoittuvaan tilanteeseen on vedottava maan hallitukseen ja ay-liikkeeseen. Teillä on kaikki tieto siitä, miten lakot ja sitä kautta aiheutettavat vahingot syyttömälle kolmannelle osapuolelle eli mm. vientiteollisuudelle voidaan välttää. Tämä on tahdosta kiinni”, johtaja Ilkka Oksala toteaa.

EK painottaa, että viime talven toimialakohtainen työehtosopimuskierros ja sitä edeltänyt Kiky-sopimus ovat erinomaisia osoituksia siitä, että Suomessa kyetään yhdessä sopien vahvistamaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja siten luomaan hyvät edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle. Nyt nämä saavutukset vaarantuvat tämän kiistelyn seurauksena.