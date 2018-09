Näinkin voi käydä – yhtiöltä positiivinen tulosvaroitus, analyytikko laskee osakkeen suositusta

Analyytikko päivitti osakkeen suosituksen vähennä-tasolle positiivisen tulosvaroituksen jälkeen.

Puuteollisuuden valmistuslaitteistojen valmistaja Raute antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen. Se ei kuitenkaan Inderesin analyytikkoa innostanut.

Rauten tuore positiivinen tulosvaroitus on malliesimerkki siitä, ettei tulosvaroitus – olipa se sitten positiivinen tai negatiivinen – aina heilauta osakekursseja tai analyytikoiden näkemyksiä. Reaktioiden kannalta on tietenkin oleellista, kuinka yllättävä tulosvaroitus on.

Raute kertoi projektien valmiusasteen ennakoitua nopeammasta etenemisen ansiosta nostavansa vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen ohjeistusta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi, että sen liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Uusi ohjeistus perustuu olettamukseen, ettei työmarkkinatilanne aiheuta merkittäviä yllätyksiä loppuvuoden aikana.

Kysynnän jatkuessa vahvana Raute on ajoittanut tilauskannassa olevia projekteja alkuperäistä suunnitelmaa aiemmiksi. Myös tilauskannan ajoitukseen liittyvä epävarmuus on pienentynyt. Näistä syistä johtuen Raute odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan. Korkeammasta liikevaihdosta johtuen myös liiketulos paranee vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna, Raute arvioi.

Aikaisemmin Raute ennakoi, että tilauskannan ajoituksen perusteella sen liikevaihto ja liiketulos vuonna 2018 olisivat edellisen vuoden tasolla.

Positiivinen tulosvaroitus ei juurikaan sijoittajia innostanut, ja Rauten osakekurssi on ollut tänään puolen päivän aikoihin selvässä laskussa.

Myöskään Inderesin analyytikko Antti Viljakainen ei nosta lippua salkoon Rauten parantuneiden näkymien vuoksi. Inderes osasi odottaa positiivista tulosvaroitusta.

”Arvioimme jo Q1-kommentissamme Rauten kuluvan vuoden ohjeistuksen olevan turhan varovainen ja odotimme yhtiön nostavan ohjeistustaan kesän tai syksyn aikana”, Viljakainen toteaa.

Viljakainen näkee yhtiön tulevaisuudessa myös riskejä.

”Emme silti edelleenkään odota Q3’17-Q1’18:n kaltaisen poikkeuksellisen vahvan tilauskertymän toistuvan lähiaikoina. Suurin riski ennusteidemme kannalta on mielestämme yhtiön asiakkaiden investointisyklin käänne, kun taas loppuvuoden osalta Teknologiateollisuuden voimassa olevan ylityökiellon laajeneminen lakoiksi H2:n aikana olisi Rautelle tällä hetkellä todennäköisesti varsin ongelmallista.”

Rauten osakkeen arvostustaso ei anna Viljakaisen mielestä osakkeelle liikkumatilaa ylöspäin. Analyytikon mukaan Rauten tasepohjainen P/B-luku on ennätyskorkealla tasolla 3x, mikä kuvaa parhaiten ennusteisiin leivottujen odotusten kovaa vaatimustasoa ja odotusten luomia ennusteriskejä.

”Siten Rauten tuotto/riski-profiili puoltaa mielestämme jo ostojen lopettamista toistaiseksi. Yhtiön vajaaseen 5 %:iin nousevien lähivuosien osinkotuottojen ja yhä suotuisien näkymien takia osakkeelle ei silti ole negatiivisia lyhyen ajan ajureita”, Viljakainen arvioi.

Inderes tavoitehinta Rauten osakkeelle on edelleen 32 euroa ja suosituksen Inderes tiputtaa lisää-tasolta vähennä-tasolle.