Rekrytointikonsultin parhaat vinkit työhaastatteluun

Valmistautumassa työhaastatteluun? Rekrytointikonsultti kertoo, mihin asioihin työhaastattelussa kannattaa kiinnittää eniten huomiota.

Työhaastattelu voi olla hermoja raastava kokemus. Olipa sinulla sitten takana monen kymmenen vuoden työkokemus tai edessä ihka ensimmäinen työhaastattelu, siihen kannattaa valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla. Rekrytointikonsultti Reija Rantala Stara Consulting Groupista kertoo, miten teet työhaastattelussa mahdollisimman hyvän ensivaikutelman.

Pitkä työhistoria ei takaa työpaikkaa

Työhaastattelun tavoite on löytää mahdollisimman hyvä ”mätsi”: yritys haluaa löytää heille sopivimman työntekijän ja potentiaalinen työnhakija taas toivoisi hänelle ideaalia työpaikkaa. Reija Rantalan mukaan paras tilanne on, kun ”löytyisi nimenomaan se oikea henkilö, joka ei aina välttämättä ole se kuka on kaikista pätevin tai jolla on eniten tietoa, vaan kuka on juuri siihen tilanteeseen sopivin”. Ihannehakija Rantalan mukaan:

Osoittaa aidosti kiinnostusta ja innostusta yritystä ja työroolia kohtaan.

On ottanut aikaisemmin selvää yrityksestä.

Näyttää haastattelun ja hakuprosessin aikana, että haluaa oppia ja panostaa uuteen tehtävään.

Nykypäivänä lähes kaikki työtehtävät vaativat uuden oppimista, sillä ”vaikka miten pitkä työhistoria olisi niin joka päivä pitää oppia jotain uutta”, Reija muistuttaa. Työhaastattelussa onkin erityisen tärkeä tuoda esiin sen lisäksi, mitä osaa jo valmiiksi, mitä haluaa oppia lisää ja mitä taitoja haluaa kehittää.

Valmistautumisen perusasiat hanskaan

Sanomattakin selvää, että työhaastatteluun ei saavuta myöhässä, eikä jauheta purkkaa ja ollaan pukeuduttu asiallisesti. Pukeutumisen kannalta Rantalan mukaan hyvä nyrkkisääntö on se, että pukeutuu sillä tavalla kuin saapuisi töihinkin. Jos hakee tavallisen duunarin paikkaa niin ylleen ei tarvitse laittaa pukua.

Työhaastattelua varten kannattaa miettiä valmiiksi lyhyehkö yhteenveto itsestään sekä työhistoriastaan. Näitä asioita kannattaa pohtia valmiiksi ennen työhaastattelua:

Mitkä omat vahvuudet ja heikkoudet ovat?

Millä adjektiiveilla kuvailisin itseäni?

Missä asioissa kaipaan toisten tukea, miten toimin ja minkälainen luontainen rooli minulla yleensä on tiimissä?

Avainsanoja miten entiset kollegat ja työnantajat kuvailisivat minua; missä olen hyvä ja missä on parannettavaa.

”Se antaa aina hyvän kuvan, jos ihminen pystyy analysoimaan itseään ja osaa kertoa rehellisesti omista vahvuuksista ja heikkouksista.” Jos itsensä analysoiminen tuntuu vaikealta, Reija vinkkaa tutustumaan erilaisiin persoonallisuustesteihin, joista voi poimia muutamia kuvaavia adjektiiveja.

Työhaastattelu jännittää monia ja siksi onkin erityisen tärkeää painaa mieleen muutamia asioita etukäteen, jotta haastattelutilanteessa muistaisi sanoa kaiken oleellisen tiedon itsestään. Reija muistuttaa, että pieni jännitys voi olla positiivinen asia: ”Silloin huomaa, että ihminen on tosissaan ja hänelle merkkaa paljon, jos hänet valitaan.”

Vältä näitä asioita työhaastattelussa

Työhaastattelussa kannattaa tuoda aidosti esiin, miten innostunut ja kiinnostunut työpaikasta on. Jos ihminen on täysin nuutunut, eikä tiedä yrityksestä perusfaktoja tai ole lainkaan kiinnostunut, tämä ei tee ymmärrettävästi hyvää vaikutusta Rantalan mukaan.

Riippumatta siitä, kuinka pitkä työhistoria itsellä on Reija painottaa, että työhaastattelussa ei tarvitse käydä juurta jaksaen läpi omaa menneisyyttään. Haastattelija tai rekrytoija on tutustunut työhistoriaan jo etukäteen työhakemuksesta. Sen sijaan olisi hyvä pyrkiä keskittymään haettavaan tehtävään, kysymään siitä lisää, esittämään millä tavalla sinä olisit nimenomaan tässä tehtävässä paras ehdokas ja miten voit hyödyntää aikaisempia oppeja juuri tässä työtehtävässä.

Haastattelijan kysyessä edellisistä työpaikoista kannattaa miettiä vastausta tarkkaan, ettei kerro mitään liian negatiivista entisestä työnantajasta. Vaikka se ei olisi ollut mieluisa kokemus, siitä ”pitäisi pystyä kertomaan sillä tavalla, ettei sorru haukkumiseen ja panetteluun.”

Jos työhistoriasta löytyy suuria aukkoja tai jos on ollut jossain työpaikassa hyvin vähän aikaa, niin niistä tulisi olla valmis kertomaan avoimesti. ”Nykypäivänä on täysin normaalia, että on ollut esimerkiksi työtön.” Tämän asian voi mainita jo CV:ssä Rantalan mukaan.

”Palkka on paljon muutakin kuin rahapalkka”

Moni pohtii ennen työhaastattelua, miten palkkatoive kysymykseen kannattaisi vastata. Haastattelua ennen kannattaa tutkia, mikä realistinen palkkataso työroolissa voisi olla. Aivan liian alhaisesta toiveesta voi Rantalan sanoin ”tulla mieleen, että henkilöllä ei ole realistista kuvaa, mikä työrooli on ja hän ei osaa hinnoitella itseään”.

Kysymyksen lähtökohtana on ymmärtää, ollaanko yhtään samalla sektorilla. ”Jos työnantaja on valmis maksamaan kolme tonnia ja henkilön ajatukset ovat seitsemän tonnia niin sitten voi ajatella, että tässä ei ole mahdollisuuksia.”

Rantala muistuttaa, että harvalla yrityksellä yksityisellä sektorilla on niin tarkat palkkakehykset, etteikö voisi joustaa suuntaan tai toiseen. Reija vakuuttaa, että ”mahdollisuuksiaan ei menetä jos palkkatoive on suunnilleenkin realistisella tasolla ja on valmis siitä puoleen ja toiseen joustamaan.” Palkka on kuitenkin paljon muutakin kun rahapalkka.

