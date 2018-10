Kolmasosa suomalaisista ei varaudu ikäviin taloudellisiin yllätyksiin lainkaan

LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan vain neljä prosenttia vastanneista varautuu taloudellisesti avioeroon, vaikka noin puolet avioliitoista päättyy eroon.

Hieman yli puolet suomalaisista varautuu taloudellisesti ikäviin tilanteisiin jo nyt. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sairastuminen tai työkyvyttömyys.

Sen sijaan peräti joka kolmas sanoo, että ei varaudu rahallisesti elämän ikäviin tapahtumiin mitenkään. Joka kymmenes ei osaa sanoa varautumisestaan mitään. Tiedot ilmenevät LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus –kyselystä.

Kyselyn mukaan suomalaiset varautuvat rahallisesti enemmin vakavaan sairauteen tai eläkkeen pienuuteen kuin esimerkiksi avioeroon. Vaikka arviolta lähes puolet avioliitoista päätyy eroon, kyselyyn vastanneesta yli tuhannesta suomalaisesta vain muutama kymmenen ihmistä sanoi varautuneensa taloudellisesti eromahdollisuuteen.

”Taloudellisen varautumisen lähtökohta on, että tunnistat oman taloutesi riskit. On kyse sitten sairastumisesta, työttömyydestä tai avioerosta, eli olet miettinyt, miten oman talouden kävisi, jos riski osuisi kohdallesi. Taloudellisia riskejä on eri tasoisia ja joihinkin voi varautua pienempimuotoisella säästämisellä”, asiantuntija Jenna Keto LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiöstä sanoo.

Nuorille varautumattomuus on ymmärrettävästi vähäisempää kuin vanhemmille. Kyselyyn vastanneista alle 25-vuotiaista lähes puolet sanoi, ettei ole varautunut elämän ikäviin yllätyksiin mitenkään. Yli 65-vuotiaista eläkeläisistä varautumattomia oli enää 29 prosenttia.

Lapset vaikuttavat vanhempien varautumiseen jonkin verran. Lapsettomista vastaajista 35 prosenttia sanoi, ettei ole varautunut mitenkään. Sen sijaan kouluikäisten lasten vanhemmista varautumattomia oli 29 prosenttia ja alle kouluikäisten lasten vanhemmista heitä oli 28 prosenttia.

Myös henkilöiden tulotasolla on merkitystä varautumiseen. Suurituloisista yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevista vastaajista varautumattomia oli vain joka kuudes vastaaja. Sen sijaan alle 20 000 euroa ansaitsevista puolet ei ollut varautunut mitenkään.

LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselyn toteutti TNS Kantar elo-syyskuussa. Kyselyyn vastasi 1052 suomalaista 15-74 -vuotiasta suomalaista. Otos on kansallisesti edustava otos väestöstä.