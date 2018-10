Suurimmat pörssiyhtiöt maksavat selvästi eniten osinkoja

Kotimaisten pörssiyhtiöiden maksetut osingot vuonna 2018

Viidennes kotimaisista pörssiyhtiöistä ei maksanut osinkoja lainkaan. Tämä selviää Keskuskauppakamarin selvityksestä.

Tänä keväänä päätettyjen osinkojen määrä on yhteensä 9,5 miljardia, mikä on enemmän kuin finanssikriisiä edeltäneen vuoden 2007 osingot. Vuonna 2007osinkoja maksettiin yhteensä 8,9 miljardia euroa.

Tiedot löytyvät Keskuskauppakamarin Osingot suomalaisissa pörssiyhtiöissä 2018 -selvityksestä.

Finanssikriisin puhjettua vuonna 2009 uutisointiin osinkojen romahduksesta, kun osingot pienenivät ainakin osassa suuria yhtiötä 40–50 prosentilla. Selvityksen mukaan suomalaiset pörssiyhtiöt maksoivat tänä vuonna osinkoa omistajilleen yhteensä 9,5 miljardia euroa, mikä on 21,8 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten vuonna 2016.

Kotimaisista pörssiyhtiöistä 25 pörssiyhtiötä ei maksanut osinkoa lainkaan tänä vuonna. Lukumäärä on 20 prosenttia kaikista kotimaisista pörssiyhtiöistä. Vuonna 2016 osinkoa maksamattomia yhtiöitä oli 28 prosenttia kaikista suomalaisista pörssiyhtiöistä (34 yhtiötä).

Mintos tarjoaa keskimäärin 12 prosentin tuoton - sijoita vertaislainoihin Uusi sijoittaja saa 1 prosentin ylimääräisen koron sijoituksilleen 3 kuukauden ajaksi. Avaa Mintos-tili

Kun osinkojen määrä suomalaisista pörssiyhtiöistä on tänä vuonna 9,5 miljardia euroa ja osakkeiden markkina-arvo on noin 223,1 miljardia, suomalaisten pörssiosakkeiden osinkotuoton keskimääräinen suuruus on noin 4,3 prosenttia. Keskimääräinen tuotto on noussut vuoteen 2016 verrattuna 0,1 prosenttiyksikköä.

Selvityksen mukaan noin neljän prosentin tuottotaso ei poikkea kansainvälisestä linjasta. Esimerkiksi Ison-Britannian FTSE 100 -yhtiöillä osinkotuotto oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia.13

Valtio-omistuksella näyttää olevan positiivinen vaikutus osinkotuottoon, sillä valtionyhtiöiden maksama osinkotuotto ylittää keskimääräisen osinkotuoton. Selvityksen mukaan valtion suoraan omistamien yhtiöiden osinkotuotto vuonna 2017 oli 4,8 prosenttia.

Yhtiöiden maksama osinkosumma vaihtelee voimakkaasti yhtiön kokoluokan mukaan, selvitys todistaa.

Vuonna 2018 kaikista osakkeenomistajille maksetuista osingoista peräti 92,6 prosenttia maksettiin large cap -yhtiöistä. Tämä siitäkin huolimatta, että nykyiset 31 large cap -yhtiötä edustavat vain neljännestä kaikista 123 tarkastellusta pörssiyhtiöstä. Mid cap -yhtiöiden osuus maksetusta kokonaisosingosta on vain 6,1 prosenttia ja small cap -yhtiöiden ainoastaan 1,3 prosenttia

Ehkä mielenkiintoisin havainto selvityksestä on se, että pelkästään viisi suurinta osinkoa maksanutta yhtiötä vastaa yli puolesta kaikkien pörssiyhtiöiden maksamista osingoista (52,8 %). Suomen valtio on merkittävä omistaja kahdessa näistä viidestä yhtiöstä, joten osingoista tulee siten merkittävä osa valtion kassaan.