Naiset rynnivät pörssiyhtiöiden johtoon – paitsi yhdellä toimialalla

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on nyt ennätyslukemissa. Asia selviäää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä.

Naiset ovat ottaneet yhä vankemmin paikkansa suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa. Asia ilmenee tuoreesta Keskuskauppakamarin tekemästä naisjohtajaselvityksestä.

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikkien pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on 29 prosenttia. Suurten yhtiöiden hallituspaikoista naiset ovat saavuttaneet jo 34 prosenttia.

Luvut ovat jatkuvasti kasvamaan päin. Vielä vuonna 2003 suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä naisia oli vain 7 prosenttia.

Tällä hetkellä suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajana toimii yhdeksän naista. Määrä on pysynyt samana viime vuodesta alkaen ja se on enemmän kuin koskaan suomalaisessa pörssihistoriassa.

Myös naisten osuus on pörssiyhtiöiden johtoryhmissä jatkaa yhä nousuaan. Kahden vuoden takaisesta 20 prosentista on noustu nyt 25 prosenttiin. Nousua viime vuoteen verrattuna on kaksi prosenttiyksikköä. Naisten osuus johtoryhmien liiketoimintojen johtajista on 14 prosenttia.

Naisjohtamisen tulevaisuus näyttää Suomessa valoisalta. Naisten osuus johtoryhmissä on nuoremmissa ikäluokissa selvästi suurempaa kuin vanhemmissa ikäluokissa.

Eniten johtotehtävissä olevia naisia löytyy sellaisilta sektoreilta kuin terveydenhuolto- sekä kulutustavarat ja -palvelut. Heikoiten naisia löytyy teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialalta. Niissä naisia on vain 3 prosenttia, eikä muutosta ole vielä näköpiirissä.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys on järjestyksessään kahdeksan. Se kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt, jotka on listattu Helsingin pörssissä. Tiedot hallituksen jäsenistä on kerätty kevätkaudella 2018, jolloin yhtiöitä oli yhteensä 123. Johtoryhmien ja toimitusjohtajien osalta tiedot on kerätty syyskuussa 2018. Tuolloin yhtiöitä oli jo 126.