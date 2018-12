Jenkkimarkkinoilla ruma laskupäivä

S&P 500 romahti 3,24 prosenttia, teknologiapörssi Nasdaq 3,78 prosenttia ja pienten yhtiöiden Russell 2000 -indeksi peräti 4,4 prosenttia.

Markkinoiden hermoilu näkyi myös osakemarkkinoiden odotettua volatiliteettia kuvaavassa VIX-indeksissä, joka nousi pelkästään eilen yli 26 prosenttia.

Vielä maanantaina markkinat olivat nousutunnelmissa, kun Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet G20-kokouksessa, että ne eivät langeta uusia tariffeja maiden välisen kauppaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Molempien maiden presidenttien tavoitteena on neuvotella tuona aikana kauppasovusta.

Tähän mennessä Yhdysvallat on asettanut Kiinan tuonnille tullit, joiden kattavuus on noin 250 miljardia dollaria. Kiinan vastatullit USA:n tuonnille kattaa puolestaan 110 miljardin dollarin tuontihyödykkeitä.

Kauppasodan loppumisen toiveet hälvenivät eilen, kun USA:n presidentti Donald Trump puolusti voimakkaasti tullipolitiikkaa Twitterissä. Hän uhosi olevansa ”tullimies”.

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. joulukuuta 2018